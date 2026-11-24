Το σουτιέν παραπέμπει στις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, σχετικά με τις ερωτικές σχέσεις του.

Με αφορμή την επιστροφή του Τζένσεν Χουάνγκ στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της Nvidia, ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε στην πλατφόρμα Truth Social μια φωτογραφία, δημιουργημένη με τεχνητή νοημοσύνη, που αναπαριστά την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του το 2024, με πρωταγωνιστή αυτή τη φορά τον επικεφαλής της αμερικανικής εταιρείας τεχνολογίας.

Στην εικόνα, ο Χουάνγκ εμφανίζεται στη θέση του Τραμπ, στην εμβληματική φωτογραφία που τραβήχτηκε λίγες στιγμές μετά τον πυροβολισμό του Αμερικανού προέδρου στο Μπάτλερ της Πενσιλβάνια, τον Ιούλιο του 2024.



Η εικόνα, ωστόσο, περιλαμβάνει μια απρόσμενη λεπτομέρεια: αντί να υψώνει τη γροθιά του, όπως έκανε ο Τραμπ στην αρχική φωτογραφία, ο Χουάνγκ κρατά ψηλά ένα κόκκινο σουτιέν. Το πρόσωπό του είναι λερωμένο με αίματα, ενώ στο φόντο κυματίζει σημαία της Nvidia αντί της αμερικανικής.

Το σουτιέν παραπέμπει στις καταγγελίες που είχαν διατυπωθεί σε βάρος του δισεκατομμυριούχου επιχειρηματία, σχετικά με τις ερωτικές σχέσεις του.

Ο Τραμπ έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα τον Χουάνγκ, ενώ απέδωσε στον εαυτό του ρόλο στην επιστροφή του στη θέση του CEO, την οποία ανακοίνωσε το διοικητικό συμβούλιο της Nvidia το πρωί της Δευτέρας.

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Μιλώντας στο CNBC τη Δευτέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι η περιπέτεια αυτή ενδέχεται τελικά να αποδειχθεί θετική για τον επικεφαλής της Nvidia.

«Το σεξ πουλάει, παιδιά», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Δεν νομίζω ότι θα πληγεί καθόλου η εικόνα του. Πιστεύω ότι ο κόσμος σέβεται όσα έχει περάσει», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Washington Post