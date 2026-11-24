Νέα ανακοίνωση από το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση Λιάκου.

«Οι αποκαλύψεις για το όργιο απευθείας αναθέσεων στις αδερφές του κ. Λιάκου δεν έχουν τέλος.

Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ μοιράστηκαν σαν στραγάλια.

Αποκαλύφθηκε πως ταυτόχρονα με τις απευθείας αναθέσεις το ένα συγγενικό προσώπου του κ. Λιάκου ήταν έμμισθος συνεργάτης του στη Βουλή.

Το δημόσιο χρήμα φαίνεται να έγινε οικογενειακή υπόθεση», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ για την υπόθεση Λιάκου.

«Ο υφυπουργός δήλωνε στις 16 Νοεμβρίου πως οι απευθείας αναθέσεις δεν αφορούσαν στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά δεν έλεγε την αλήθεια.

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Σύμφωνα με δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, μία εκ των δύο αδερφών του είχε συνάψει συμβάσεις μέσω απευθείας αναθέσεων με το ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ του Δήμου Μεγάρων, που ανήκει στην εκλογική περιφέρεια του κ. Λιάκου», συνεχίζει η Χαριλάου Τρικούπη και προσθέτει:

«Το ερώτημα, λοιπόν, που εύλογα τίθεται, είναι πώς ανέχονται στην κυβέρνηση έναν υφυπουργό που οι αδερφές του έλαβαν από δήμους μέσω απευθείας αναθέσεων 1.659.554 ευρώ επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και ο ίδιος παράλληλα να ψεύδεται;

Ο κ. Λιάκος οφείλει να παραιτηθεί. Διαφορετικά ο Πρωθυπουργός της δήθεν μηδενικής ανοχής σε θέματα ηθικής τάξεως οφείλει να τον αποπέμψει».