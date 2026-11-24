Στο στόχαστρο της Μόσχας και οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά πλοία στη Λιβύη.

Η Ρωσία απείλησε την Εσθονία με «ανοιχτό πόλεμο», κατηγορώντας τη χώρα, η οποία είναι μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για σειρά εχθρικών ενεργειών, μεταξύ των οποίων και για την παροχή άδειας σε ουκρανικά drones να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της προκειμένου να πλήττουν ρωσικούς στόχους.

Η απειλή της Μόσχας έρχεται μετά την ανακοίνωση της Εσθονίας ότι θα κλείσει τα συνοριακά της περάσματα με τη Ρωσία για τουλάχιστον έξι μήνες, από την 1η Δεκεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη αφού το Ταλίν κατηγόρησε τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας ότι επιχείρησαν να πυρπολήσουν εσθονικό εργοστάσιο κατασκευής drones.

Τη Δευτέρα, η Μόσχα κάλεσε στο υπουργείο Εξωτερικών τον Εσθονό διπλωματικό εκπρόσωπο και του διαμήνυσε ότι «τέτοιες προκλητικές και εξαιρετικά επικίνδυνες ενέργειες βρίσκονται στα πρόθυρα να προκαλέσουν ανοιχτό πόλεμο με τη Ρωσία».

Η Εσθονία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, διατηρούσε τρία συνοριακά σημεία διέλευσης με τη Ρωσία - στη Νάρβα, τη Λουχάμα και την Κοϊντούλα - για πεζούς και εμπορεύματα. Οι διελεύσεις οχημάτων μέσω Νάρβα ανεστάλησαν από τη Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2024.

Η διέλευση Νάρβα είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστη το καλοκαίρι και κατά την περίοδο των διακοπών, καθώς είναι μία από τις λίγες εναπομείνασες χερσαίες διελεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.

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Ρωσικές απειλές για αντίποινα μετά τα ουκρανικά πλήγματα στη Λιβύη

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η Ρωσία προειδοποίησε για «οδυνηρές συνέπειες», μετά την επιβεβαίωση από την Ουκρανία ότι πραγματοποίησε καταστροφικές επιθέσεις εναντίον δύο ρωσικών πλοίων σε λιμάνι της Λιβύης.

Η Ουκρανία βύθισε ρωσική κορβέτα στο λιμάνι της Βεγγάζης, χρησιμοποιώντας ναυτικά drones, ενώ έπληξε και το ρωσικό φορτηγό πλοίο MV Angara, το οποίο, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά όπλων.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι κατά την επίθεση καταστράφηκε ένα ρωσικό ελικόπτερο Ka-27, μαζί με την κορβέτα.

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις μία ημέρα μετά από πλήγμα με drone εναντίον φορτηγού πλοίου που συνδέεται με τον ρωσικό στρατό, στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Με πληροφορίες από independent.co.uk