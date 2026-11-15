Ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ επιβεβαίωσε την επίθεση στην Threod Systems, έναν κατασκευαστή drones αναγνώρισης και επίθεσης.

Η Εσθονία ανακοίνωσε σήμερα θα κλείσει όλα τα συνοριακά της περάσματα με τη Ρωσία, αφού απέτρεψε την τελευταία στιγμή μια εμπρηστική επίθεση σε ένα εργοστάσιο κατασκευής drones, μια επίθεση που το Ταλίν κατηγόρησε ότι ενορχηστρώθηκε από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, την GRU.

«Η Εσθονία θα κλείσει όλα τα σημεία διέλευσης στα εσθονορωσικά σύνορα από την 1η Δεκεμβρίου», ανακοίνωσε ο Εσθονός υπουργός Εξωτερικών Μάργκους Τσάκνα με ανάρτηση στο X.

«Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι οι εχθρικές ενέργειες κατά της Εσθονίας έχουν συνέπειες. Οι απόπειρες εκφοβισμού, αποσταθεροποίησης ή υπονόμευσης της ασφάλειάς μας δεν θα μείνουν αναπάντητες», πρόσθεσε.

Οι εσθονικές αρχές, σύμφωνα με τον Τσάκνα, έχουν «ξεκάθαρες αποδείξεις» που εμπλέκουν τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών (GRU) σε μια απόπειρα δολιοφθοράς που πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο εναντίον ενός κατασκευαστή drones κοντά στο Ταλίν.

Ο πρωθυπουργός Κρίστεν Μίχαλ επιβεβαίωσε την επίθεση στην Threod Systems, έναν κατασκευαστή drones αναγνώρισης και επίθεσης. «Αποφεύχθηκαν μεγάλες ζημιές χάρη στα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας και την ταχεία αντίδραση των αρχών επιβολής του νόμου. Οι δράστες έχουν συλληφθεί», δήλωσε στο X.

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Το περιστατικό συνέβη στο Βίιμσι, βόρεια του Ταλίν. Η επίθεση αποτράπηκε χάρη στην παρέμβαση των ομάδων ασφαλείας της εταιρείας και οκτώ άτομα, κάτοικοι Λετονίας, συνελήφθησαν, ανακοίνωσε σήμερα η γενική εισαγγελέας Άστριντ Άσι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πρωθυπουργός κατήγγειλε «ένα επεισόδιο του ευρύτερου υβριδικού πολέμου που διεξάγει η Ρωσία εναντίον της Ευρώπης, με στόχο τη μείωση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και της πίεσης προς τη Ρωσία».

«Δεν θα αφήσουμε να μας εκφοβίσουν. Η Εσθονία προετοιμάζεται για την πιθανότητα κλεισίματος των συνόρων της με τη Ρωσία, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι για τον πληθυσμό μας και την εθνική μας ασφάλεια», είπε.

Τον Αύγουστο, η αμυντική εταιρεία Milrem στο Ταλίν έγινε στόχος εμπρησμού και συνελήφθησαν Λετονοί υπήκοοι.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, «το κλείσιμο των συνοριακών σημείων διέλευσης θα μειώσει την ικανότητα της Ρωσίας να διεξάγει εχθρικές δραστηριότητες στην Εσθονία και θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας να αποτρέψουμε την παράκαμψη των κυρώσεων».

Η Εσθονία, μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, διατηρούσε τρία συνοριακά σημεία διέλευσης με τη Ρωσία - στη Νάρβα, τη Λουχάμα και την Κοϊντούλα - για πεζούς και εμπορεύματα. Οι διελεύσεις οχημάτων μέσω Νάρβα ανεστάλησαν από τη Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2024.

Η διέλευση Νάρβα είναι ιδιαίτερα πολυσύχναστη το καλοκαίρι και κατά την περίοδο των διακοπών, καθώς είναι μία από τις λίγες εναπομείνασες χερσαίες διελεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022.