«Αν το ΝΑΤΟ δεν υπήρχε η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη», τόνισε η Μαρία Ζαχάροβα αναφερόμενη στις απαιτήσεις της Μόσχας για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας.

Η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα (14/11) ότι η Ευρώπη θα ήταν ασφαλέστερη χωρίς το ΝΑΤΟ το οποίο παρομοίωσε με... πονόδοντο.

«Αν το ΝΑΤΟ δεν υπήρχε – εννοώ, αν η Συμμαχία δεν είχε διαδραματίσει, και δε συνέχιζε να διαδραματίζει τον ρόλο που έχει διαδραματίσει – η ασφάλεια στην Ευρώπη θα ήταν πιθανότατα πολύ μεγαλύτερη» υπογράμμισε η Ζαχάροβα αναφερόμενη στις επικρίσεις του Κρεμλίνου για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και την ένταση με τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ.

«Το ΝΑΤΟ είναι ακριβώς εκείνος ο οργανισμός που – όπως ένας πονόδοντος, θα μπορούσε να πει κανείς – έχει εξασθενήσει το ανοσοποιητικό σύστημα της Ευρώπης, του δυτικού τμήματός της, της Κεντρικής Ευρώπης, αλλά και ολόκληρου του κόσμου, απαιτώντας και απορροφώντας τεράστιους πόρους για μέτρα αντίδρασης» πρόσθεσε.

Όπως μεταδίδει το ρωσικό πρακτορείο TASS, η Ζαχάροβα απαντούσε σε δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς ο οποίος πρόσφατα τόνισε πως δεν υπάρχει λόγος να συζητηθούν ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφαλείας με τη Ρωσία.

New York Times: Ο Πούτιν ζητά υποχώρηση του ΝΑΤΟ από την ανατολική Ευρώπη

Παράλογες χαρακτηρίζει σε δημοσίευμα της η New York Times τις απαιτήσεις που φέρεται να έχει ο Βλαντίμιρ Πούτιν όσον αφορά το ζήτημα του τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και την παρουσία του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Ευρώπης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλιστα, το γνωστό μέσο επικαλείται πηγές και ένα έγγραφο της 10ης Νοεμβρίου, το οποίο αναφέρει ότι η Μόσχα ζήτησε από τη Βρετανία και τη Γαλλία να μην χρησιμοποιήσουν τα πυρηνικά τους όπλα για την υπεράσπιση άλλων ευρωπαϊκών κρατών.

Η απαίτηση της υποχώρησης του ΝΑΤΟ από την περιοχή της ανατολικής Ευρώπης αποτελεί πάγιο αίτημα του Πούτιν ο οποίος πλέον ζητάει και την κατάργηση ενός εκ των βασικών πυλώνων της αποτρεπτικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ. Να τονίσουμε εδώ ότι η Βρετανία και η Γαλλία αποτελούν, μαζί με τις ΗΠΑ, αποτελούν τις τρεις πυρηνικές δυνάμεις της Συμμαχίας. Η Μόσχα ελπίζει να περιορίσει αυτή τη δυνατότητα, ώστε οι ευρωπαϊκές χώρες που δε διαθέτουν δικά τους πυρηνικά όπλα να μην μπορούν να υπολογίζουν στην προστασία του Λονδίνου και του Παρισιού.

Το δημοσίευμα των New York Times έρχεται την ίδια στιγμή που οι Ηνωμένες Πολιτείες επιχειρούν να προωθήσουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.