Από τις έρευνες στην κατοικία του και σε κατάστημα ιδιοκτησίας του 46χρονου στον Άλιμο κατασχέθηκαν 721 φιαλίδια αναβολικής ουσίας, πιστόλι, 625 φυσίγγια πυροβόλου όπλου και επτά αρχαία χάλκινα νομίσματα.

Χειροπέδες σε έναν 46χρονο ο οποίος φέρεται να διακινούσε παράνομα αναβολικά και άλλα φαρμακευτικά σκευάσματα, πέρασαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου την περασμένη Πέμπτη (12/11).

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο άνδρας χρησιμοποιούσε δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης μέσω του οποίο κανόνιζε τη μεταφορά των παράνομων ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Αλίμου.

Από τις έρευνες στην κατοικία του και σε κατάστημα ιδιοκτησίας του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 721 φιαλίδια αναβολικής ουσίας, ένα πιστόλι με δύο γεμιστήρες, 625 φυσίγγια πυροβόλου όπλου, επτά αρχαία χάλκινα νομίσματα βυζαντινής προέλευσης και σπρέι πιπεριού. Σε βάρος του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση των νόμων περί φαρμακευτικής νομοθεσίας και επιβλαβών φαρμάκων, περί όπλων και περί προστασίας αρχαιοτήτων και της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.