Σοκάρουν οι εικόνες.

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε βίντεο ντοκουμέντο από την τρελή πορεία ενός αυτοκινήτου που προσέκρουσε σε πολλά οχήματα και παρέσυρε μια 36χρονη γυναίκα στο Καματερό.

Το περιστατικό που καταγράφεται σε βίντεο που παρουσιάστηκε από το MEGA εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 09:00 χθες το πρωί (13/11) όταν ο 38χρονος οδηγός του οχήματος, κινούμενος επί της Λ. Φυλής με κατεύθυνση από Λ. Καματερού, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

«Περνάει φωτοβολίδα ο άνθρωπος με το αυτοκίνητο, σφαίρα. Σε κλάσματα δευτερολέπτου ακούμε ένα μεγάλο ‘μπαμ’. Έχει παρασύρει την κοπέλα και έχει χτυπήσει άλλα τρία τέσσερα αυτοκίνητα», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

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«Έχει χτυπήσει παντού χέρια, πόδια, πλευρά. Το παιδάκι μου δεν είναι καλά. Και αυτός πήγαινε με 100 στη Λ. Φυλής που γίνεται χαμός. Υπήρχε ένα σημείο που μπορούσε να περάσει ένα αυτοκίνητο, αλλά κανείς δεν θα δοκίμαζε με τόσα χιλιόμετρα. Και είχε κατέβει και κλείσει την πόρτα του αυτοκινήτου και ευτυχώς γιατί θα την έλιωνε εντελώς, να πάει να πάρει έναν καφέ. Και της δίνει μία που την πέταξε 10 μέτρα μακριά και την σακάτεψε. Και έχει ένα παιδάκι 5 χρόνων» είπε στην εκπομπή «MEGA non-stop» ο πατέρας της τραυματισμένης γυναίκας.