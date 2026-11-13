H Porsche Cayenne έχει κατεύθυνση την Αθήνα και αστυνομικές δυνάμεις το καταδιώκουν και στήνουν μπλόκα με σκοπό να ακινητοποιήσουν τον οδηγό.

Καταδίωξη από αστυνομικές δυνάμεις είναι σε εξέλιξη στην Ολυμπία Οδό. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το tempo24.gr, ο οδηγός μιας Porsche Cayenne έσπασε τις μπάρες των διοδίων και συνέχισε την πορεία του ανενόχλητος.

Το οχημα κινούνταν με κατεύθυνση προς την Αθήνα, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν καταδίωξη, στήνοντας μπλόκα σε διάφορα σημεία της διαδρομής, με στόχο να το ακινητοποιήσουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού ή την ταυτότητα του οδηγού, ενώ η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το όχημα βγήκε από την έξοδο του Λόγγου και κινήθηκε προς την παλαιά εθνική οδό, με τα περιπολικά να συνεχίζουν την καταδίωξη.