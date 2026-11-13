Οδηγοί δίνουν ραντεβού στο σημείο, κυρίως τις βραδινές ώρες, προκειμένου να επιδοθούν σε κόντρες, απότομους ελιγμούς και εντυπωσιακές, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνες, οδηγικές επιδείξεις.

Σε άτυπη πίστα αγώνων φαίνεται πως έχει μετατραπεί το μεγάλο πάρκινγκ στον λόφο του Λυκαβηττού, καθώς ολοένα και συχνότερα καταγράφονται περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης και αυτοσχέδιων αγώνων στην περιοχή. Οδηγοί φέρονται να δίνουν ραντεβού στο σημείο, κυρίως τις βραδινές ώρες, προκειμένου να επιδοθούν σε κόντρες, απότομους ελιγμούς και εντυπωσιακές, αλλά ιδιαίτερα επικίνδυνες, οδηγικές επιδείξεις.

Το φαινόμενο έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Τροχαίας, καθώς οι συγκεκριμένες πρακτικές δεν περιορίζονται στην επίδειξη οδηγικών ικανοτήτων, αλλά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους οδηγούς όσο και για όσους κινούνται ή βρίσκονται στον χώρο.

Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες που έχει καταγράψει κάμερα, στις οποίες διακρίνεται οδηγός να πραγματοποιεί επικίνδυνους ελιγμούς πλαγιολίσθησης (drifting), περιστρέφοντας το όχημά του και επιχειρώντας να επιδείξει τις δεξιότητες του στον δημόσιο χώρο.

{https://www.youtube.com/watch?v=0boz23y7xns}

Σαρωτικοί έλεγχοι από την Τροχαία στον Λυκαβηττό

Μπροστά στα περιστατικά αυτά, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής σχεδίασε και πραγματοποίησε ειδική τροχονομική δράση το βράδυ της Πέμπτης (12/11/2026), με στόχο την αποτροπή της διεξαγωγής αυτοσχέδιων αγώνων και την αντιμετώπιση επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών.

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Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι σε οχήματα και οδηγούς, με τον απολογισμό να περιλαμβάνει συνολικά 30 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ειδικότερα, 7 οδηγοί εντοπίστηκαν να μην κάνουν χρήση προστατευτικού κράνους, ενώ τέσσερις στερούνταν άδειας ικανότητας οδήγησης. Παράλληλα, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην αφαίρεση 8 αδειών οδήγησης και 6 αδειών κυκλοφορίας.

Προσπάθεια για «φρένο» στις επιδείξεις στον Λυκαβηττό

Η εικόνα του Λυκαβηττού ως σημείου συνάντησης οδηγών που επιδίδονται σε αυτοσχέδιους αγώνες και επικίνδυνες επιδείξεις προκαλεί προβληματισμό, με τις αστυνομικές αρχές να επιχειρούν να βάλουν φρένο στο φαινόμενο πριν σημειωθεί κάποιο σοβαρό ατύχημα. Από την πλευρά της, η ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθαρίζει ότι οι αντίστοιχες τροχονομικές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση, προκειμένου να αποτραπούν οι αυτοσχέδιοι αγώνες και να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία της Αθήνας.