Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει ότι περίπου 250.000 από τα οχήματα που εμφανίζονται να μην έχουν ισχύον ΚΤΕΟ βρίσκονται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο οχήματα εκτιμάται ότι κυκλοφορούν χωρίς ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου, με την Πολιτεία να ενεργοποιεί τους ψηφιακούς μηχανισμούς εντοπισμού και την αποστολή προστίμων στους ιδιοκτήτες τους.

Ψηφιακός έλεγχος χωρίς την παρουσία της Τροχαίας

Στην επόμενη φάση περνά η διαδικασία των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων για τον εντοπισμό οχημάτων που δεν έχουν περάσει από τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ. Το μέτρο αναμένεται να επηρεάσει περισσότερους από 500.000 ιδιοκτήτες αυτοκινήτων, καθώς τόσα υπολογίζεται ότι είναι τα οχήματα που δεν διαθέτουν ενεργό δελτίο τεχνικού ελέγχου.

Την ενεργοποίηση της νέας διαδικασίας επιβεβαίωσε ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι οι σχετικοί έλεγχοι περνούν πλέον σε πιο συστηματική εφαρμογή. Από τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί προκύπτει ότι περίπου 250.000 από τα οχήματα που εμφανίζονται να μην έχουν ισχύον ΚΤΕΟ βρίσκονται στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, γεγονός που καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος στα δύο μεγαλύτερα αστικά κέντρα της χώρας.

Η βασική αλλαγή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα εντοπίζονται οι παραβάτες. Οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αξιοποιούν ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ των διαθέσιμων κρατικών μητρώων, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί επιτόπιος έλεγχος από την Τροχαία. Έτσι, η Πολιτεία αποκτά τη δυνατότητα να ελέγχει ταυτόχρονα μεγάλο αριθμό οχημάτων και να εντοπίζει τις παραβάσεις με αυτοματοποιημένο τρόπο.

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Πόσο κοστίζει η παράλειψη του ΚΤΕΟ

Η νέα πρακτική ακολουθεί τη λογική των αντίστοιχων ψηφιακών ελέγχων που έχουν ήδη εφαρμοστεί για τα ανασφάλιστα οχήματα και εκείνα που κυκλοφορούν με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. Στόχος είναι να περιοριστεί η κυκλοφορία οχημάτων που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις, ενισχύοντας παράλληλα την οδική ασφάλεια.

Οι οικονομικές συνέπειες για τους ιδιοκτήτες που δεν έχουν φροντίσει να περάσουν το όχημά τους από ΚΤΕΟ είναι συγκεκριμένες. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης το προβλεπόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 150 ευρώ. Ωστόσο, με την προσθήκη του ψηφιακού τέλους συναλλαγής, το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 2,4%, η τελική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 153,60 ευρώ.

Ακόμη υψηλότερο είναι το ποσό για τα επαγγελματικά οχήματα, καθώς το πρόστιμο φτάνει τα 350 ευρώ. Πρόκειται για μια επιβάρυνση που οι ιδιοκτήτες μπορούν να αποφύγουν, εφόσον φροντίζουν να τηρούν τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα τεχνικού ελέγχου και να ανανεώνουν εγκαίρως το δελτίο ΚΤΕΟ.

Πώς θα ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες για τα πρόστιμα

Η κοινοποίηση των παραβάσεων θα γίνεται με ψηφιακά μέσα, ώστε οι ιδιοκτήτες να ενημερώνονται άμεσα χωρίς να απαιτείται η φυσική επίδοση κάποιου εγγράφου. Συγκεκριμένα, η ειδοποίηση για την επιβολή του προστίμου θα μπορεί να αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), γραπτού μηνύματος (SMS) ή μέσω του Gov.gr Wallet.

Παράλληλα, προβλέπεται διαδικασία αμφισβήτησης της παράβασης. Όσοι ιδιοκτήτες θεωρούν ότι έχουν εντοπιστεί λανθασμένα ή ότι υπάρχει κάποιο σφάλμα στα στοιχεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διασταύρωση, θα μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσα σε διάστημα δέκα εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του προστίμου.

Η δυνατότητα αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ηλεκτρονικοί έλεγχοι βασίζονται στη διασταύρωση δεδομένων από διαφορετικά μητρώα. Επομένως, είναι σημαντικό οι πληροφορίες που αφορούν την κατάσταση κάθε οχήματος να είναι σωστές και ενημερωμένες, προκειμένου να αποφεύγονται αδικαιολόγητες επιβαρύνσεις.

Πότε πρέπει να περνούν τα αυτοκίνητα από ΚΤΕΟ

Υπενθυμίζεται ότι η υποχρέωση τεχνικού ελέγχου αφορά όλα τα επιβατικά αυτοκίνητα, με συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια. Ο πρώτος έλεγχος πραγματοποιείται τέσσερα χρόνια μετά την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του οχήματος και στη συνέχεια επαναλαμβάνεται ανά διετία.

Οι οδηγοί καλό είναι να μην περιμένουν την αποστολή κάποιας ειδοποίησης για να διαπιστώσουν αν έχουν εκπληρώσει την υποχρέωσή τους. Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας MyAuto στο gov.gr μπορούν να ενημερωθούν για τα διαθέσιμα στοιχεία του οχήματός τους και να ελέγξουν την κατάσταση του τεχνικού ελέγχου.

Με την ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η παράλειψη του ΚΤΕΟ γίνεται πλέον πολύ πιο εύκολο να εντοπιστεί. Για τους ιδιοκτήτες, η έγκαιρη επίσκεψη σε ένα κέντρο τεχνικού ελέγχου δεν αποτελεί απλώς τυπική υποχρέωση, αλλά έναν ουσιαστικό τρόπο αποφυγής προστίμων και διασφάλισης ότι το αυτοκίνητό τους κυκλοφορεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές.