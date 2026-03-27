Έλεγχος ΚΤΕΟ στις εκπομπές μικροσωματιδίων των diesel ΙΧ φέρνει το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών που ψηφίστηκε προ ημερών στην Βουλή.

Ο νέος νόμος του Υπουργείου Μεταφορών φέρνει σημαντικές αλλαγές για τα ΙΧ, εισάγοντας νέους κανόνες που επηρεάζουν τόσο τον έλεγχο όσο και τη χρήση των οχημάτων.

Από την 1η Ιουλίου 2027, τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα θα υπόκεινται σε αυστηρό έλεγχο εκπομπών μικροσωματιδίων. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει σε περιπτώσεις όπου ιδιοκτήτες αφαιρούν φίλτρα και καταλύτες για να αποφύγουν το κόστος αντικατάστασης. Εάν οι εκπομπές υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια, το όχημα δεν θα περνά τον έλεγχο ΚΤΕΟ και θα απαιτείται συμμόρφωση με τις προδιαγραφές. Το μέτρο αφορά οχήματα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 2013.

Παράλληλα, αλλάζουν τα δεδομένα στην κάρτα ελέγχου καυσαερίων. Πλέον, θα εκδίδεται μόνο από δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ και εξουσιοδοτημένα συνεργεία, ώστε να περιοριστούν φαινόμενα κατάχρησης. Επιπλέον, θα καταγράφονται τα χιλιόμετρα του οχήματος από τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας, κλείνοντας έτσι το «παράθυρο» για παραποίηση του κοντέρ πριν τον πρώτο έλεγχο.

Ο νόμος εισάγει επίσης ρυθμίσεις για τις πινακίδες κυκλοφορίας, βάζοντας τέλος στις άτυπες πληρωμές για «εύκολους» αριθμούς. Όποιος επιθυμεί συγκεκριμένο αριθμό, θα πρέπει να καταβάλει επίσημο αντίτιμο στο κράτος, μέρος του οποίου θα κατευθύνεται σε δράσεις για την ηλεκτροκίνηση και την προστασία του περιβάλλοντος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhdcnjyy64v5?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σε ό,τι αφορά τα διπλώματα οδήγησης κατηγορίας Β, αυξάνεται το επιτρεπόμενο βάρος για οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα (όπως ηλεκτρικά ή υδρογόνου) από 3,5 σε 4,25 τόνους.

Μέχρι το τέλος του 2026 παρατείνεται η απαλλαγή από το Τέλος Στάθμευσης για ηλεκτρικά ή χαμηλών ρύπων οχήματα. Παράλληλα, δίνεται προθεσμία για τη νομιμοποίηση ιδιοκατασκευασμένων τρέιλερ και μπαγκαζιέρων, με σχετικό παράβολο.

Αλλαγές έρχονται και στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα, καθώς θα απαιτείται υποχρεωτική καταχώριση στο Μητρώο Εισαγόμενων Μεταχειρισμένων Οχημάτων (ΜΕΜΟ) πριν την έκδοση ελληνικών πινακίδων, ενώ οι έμποροι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ).

Τέλος, από την 1η Ιανουαρίου 2027, το 25% των νέων εταιρικών οχημάτων θα πρέπει να είναι ηλεκτρικά ή plug-in υβριδικά χαμηλών εκπομπών, ενώ τα ενοικιαζόμενα οχήματα με οδηγό σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα πρέπει να είναι αποκλειστικά ηλεκτρικά.