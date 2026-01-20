Ειδική πρόβλεψη γίνεται και για τις περιπτώσεις πλειστηριασμού, όπου η κυριότητα του οχήματος μεταβιβάζεται με την κατακύρωση και την παράδοση της νομής στον υπερθεματιστή, χωρίς να απαιτείται καταχώριση δηλώσεων στην άδεια κυκλοφορίας.

Διευκρινίσεις για τη μεταβίβαση οχημάτων σε περιπτώσεις όπου ο αγοραστής δεν συνεργάζεται ή δεν ολοκληρώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες δίνει γνωμοδότηση του Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, απαντώντας σε ερωτήματα του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Με τη γνωμοδότηση του Β΄ Τμήματος, το ΝΣΚ αποσαφηνίζει το πλαίσιο υπό το οποίο οι αρμόδιες περιφερειακές Υπηρεσίες Μεταφορών μπορούν να προχωρούν στη μεταβίβαση της κυριότητας οχημάτων κατ’ εκτέλεση τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων καταδίκης σε δήλωση βούλησης.

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση, σε περιπτώσεις όπου ο πωλητής έχει παραδώσει το όχημα και τη νομή του στον αγοραστή, αλλά η διαδικασία μεταβίβασης δεν ολοκληρώθηκε λόγω άρνησης ή αδράνειας του τελευταίου, η μεταβίβαση της κυριότητας μπορεί να πραγματοποιηθεί ακόμη και χωρίς την προσκόμιση της άδειας κυκλοφορίας, υπό την προϋπόθεση ότι ο πωλητής υποβάλλει δήλωση μεταβίβασης και προσκομίσει τελεσίδικη δικαστική απόφαση που αναπληρώνει τη δήλωση βούλησης του αγοραστή.

Ειδική πρόβλεψη γίνεται και για τις περιπτώσεις πλειστηριασμού, όπου η κυριότητα μεταβιβάζεται με την κατακύρωση και την παράδοση της νομής στον υπερθεματιστή, χωρίς να απαιτείται καταχώριση δηλώσεων στην άδεια κυκλοφορίας.

Παράλληλα, το ΝΣΚ επισημαίνει ότι για την έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αγοραστή εξακολουθούν να απαιτούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως η εξόφληση τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο διάστημα έως την πώληση και η διενέργεια τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που το όχημα δεν διαθέτει ισχύον δελτίο ΚΤΕΟ ή παρουσιάζει σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, οι Υπηρεσίες Μεταφορών μπορούν να εκδίδουν άδεια με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ», πιστοποιώντας τη μεταβίβαση της κυριότητας, χωρίς όμως να επιτρέπεται η κυκλοφορία του οχήματος μέχρι την αποκατάσταση των προβλημάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αποσαφήνιση ως προς τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς γίνεται δεκτό ότι ο πωλητής μπορεί να απαλλαγεί από τις σχετικές υποχρεώσεις για το χρονικό διάστημα μετά την παράδοση του οχήματος, εφόσον αυτή αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, με τις φορολογικές αρχές να αναζητούν πλέον τα τέλη και τα πρόστιμα από τον αγοραστή που νέμεται το όχημα.

Παραδείγματα

Στην περίπτωση πώλησης ΙΧ όπου ο αγοραστής παρέλαβε το όχημα αλλά δεν προχώρησε ποτέ στη μεταβίβαση, ο πωλητής μπορεί, μετά από τελεσίδικη δικαστική απόφαση που καταδικάζει τον αγοραστή σε δήλωση βούλησης, να ζητήσει από την Υπηρεσία Μεταφορών τη μεταβίβαση της κυριότητας ακόμη και αν δεν έχει στα χέρια του την άδεια κυκλοφορίας, επειδή αυτή έχει παραδοθεί μαζί με το όχημα. Η νέα άδεια εκδίδεται στο όνομα του αγοραστή, εφόσον πληρούνται οι λοιπές νόμιμες προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση που το όχημα έχει πωληθεί αλλά το ΚΤΕΟ έχει λήξει ή κατά τον τελευταίο τεχνικό έλεγχο έχουν διαπιστωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, η μεταβίβαση της κυριότητας μπορεί να ολοκληρωθεί, όμως η Υπηρεσία Μεταφορών εκδίδει άδεια με την ένδειξη «ΟΧΙ ΓΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ». Έτσι αναγνωρίζεται ο νέος ιδιοκτήτης, χωρίς να επιτρέπεται η χρήση του οχήματος μέχρι να αποκατασταθούν οι ελλείψεις και να γίνει νέος έλεγχος.

Σε περίπτωση πλειστηριασμού αυτοκινήτου, η κυριότητα μεταβιβάζεται αυτοδικαίως με την κατακύρωση και την παράδοση της νομής στον υπερθεματιστή. Η έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας γίνεται στο όνομα του υπερθεματιστή με την προσκόμιση της περίληψης της κατακυρωτικής έκθεσης, χωρίς να απαιτείται δήλωση βούλησης του προηγούμενου ιδιοκτήτη.

Όσον αφορά τα τέλη κυκλοφορίας, αν ο πωλητής αποδείξει με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ότι παρέδωσε το όχημα σε συγκεκριμένη ημερομηνία, μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταβολής τελών από τότε και μετά. Τα τέλη και τα πρόστιμα που αφορούν το χρονικό διάστημα μετά την παράδοση του οχήματος αναζητούνται πλέον από τον αγοραστή που το κατέχει, ακόμη και αν η τυπική μεταβίβαση καθυστέρησε.