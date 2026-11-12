Σε κέντρο αποκατάστασης η ηθοποιός μετά την περιπέτεια της υγείας της.

Μία ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Το πρωινό», καθώς σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ η ηθοποιός Μάγδα Τσαγγάνη μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης μετά την περιπέτεια που είχε με την υγεία της.

Η ηθοποιός πριν από περίπου πέντε μήνες, έπεσε στην Αίγινα και υπέστη κάταγμα στο ισχίο. Ωστόσο, λίγους μήνες αργότερα, έγινε γνωστό ότι η παρέμεινε σε κώμα για περίπου τέσσερις μήνες, αφού πρώτα είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Στις 5 Νοεμβρίου, ο Πάντης Κούσης, συνάδελφος και φίλος της Μάγδας Τσαγγάνης, μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό», αποκαλύπτοντας τα νεότερα για την υγεία της, αλλά και το ενδεχόμενο να αναλάβει τα έξοδα αποκατάστασής της ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Σήμερα, μέσα από σχετικό ρεπορτάζ έγινε γνωστό ότι η Μάγδα Τσαγγάνη βρίσκεται ήδη, από εχθές, σε κέντρο αποκατάστασης και λαμβάνει όλη την απαραίτητη φροντίδα.

«Η Μάγδα Τσαγγάνη βρίσκεται ήδη σε κέντρο αποκατάστασης στο Κορωπί, από εχθές, βγήκες από το νοσοκομείο. Από το περιβάλλον της μας είχαν ενημερώσει ότι καλύφθηκαν τα έξοδα από τον Γιώργο Καπουτζίδη…», σημείωσε μεταξύ άλλων ο δημοσιογράφος της εκπομπής «Το πρωινό».

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