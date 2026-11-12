Όσα ανέφερε ο Χρήστος Νικολόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα». Η κόντρα Βίσση – Καρβέλα και τα πνευματικά δικαιώματα.

Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε ο Χρήστος Νικολόπουλος και το σχετικό απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου.

Ο γνωστός συνθέτης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στα νέα του επαγγελματικά βήματα, καθώς και στις συναυλίες που ετοιμάζει. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη Eurovision, αλλά και στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα.

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, θυμήθηκε την περίοδο που θεσπίστηκε ο νόμος για τα συγγενικά πνευματικά δικαιώματα των ερμηνευτών.

Ο Χρήστος Νικολόπουλος μίλησε για τη Eurovision

Αρχικά, ο σπουδαίος συνθέτης, αναφέρθηκε στον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό τραγουδιού και στους καλλιτέχνες που εκπροσωπούν την Ελλάδα και την Κύπρο, σημειώνοντας ότι θεωρεί καλύτερο το τραγούδι που θα βρεθεί στον διαγωνισμό να έχει ελληνικό στίχο:

«Ο Γιώργος Περρής, είναι ένας ευγενής ερμηνευτής, πιστεύω θα είναι πολύ όμορφη η συμμετοχή του. Νομίζω με ελληνικό πρέπει να πηγαίνουν… Αφού οι περισσότερες χώρες πάνε με τη γλώσσα της χώρας τους… Αυτοί που πάνε, οι περισσότεροι, όχι όλοι, πάνε με μία φόρα ότι θα νικήσουν και στο τέλος σπάνε τα μούτρα τους που λέμε και στη λαϊκή, και φεύγουν απογοητευμένοι και πιθανό να τους δημιουργούνται ψυχολογικά προβλήματα. Να το λαμβάνουν σαν μία χαρούμενη στιγμή της ζωής τους που συμμετέχουν σε μία λαμπρή γιορτή».

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Χρήστος Νικολόπουλος: Η απάντηση για Βίσση – Καρβέλα και τα συγγενικά δικαιώματα των ερμηνευτών

Σε δεύτερο χρόνο, ο συνθέτης απάντησε στα ερωτήματα αναφορικά με την κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ της Άννας Βίσση και του Νίκου Καρβέλα, αναφέροντας αρχικά:

«Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη, απλά ξέρω ότι τα τραγούδια ανήκουν στον δημιουργό και αυτοί έχουν το ηθικό δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν».

Με αφορμή τη συζήτηση, ο Χρήστος Νικολόπουλος αναφέρθηκε στο παρελθόν και στην διαμάχη που είχε δημιουργηθεί για τα πνευματικά δικαιώματα:

«Εγώ είμαι κατά της απαγόρευσης… Παλιά είχαμε πολύ μεγάλες ιστορίες για τα δικαιώματα. Τότε που ήταν να γίνει ο νόμος για τα συγγενικά δικαιώματα. Τότε ο Χατζιδάκις και ο Θεοδωράκης δεν ήθελαν τον νόμο αυτόν γιατί θα είχαν δικαιώματα και οι τραγουδιστές. Αυτόν τον νόμο τον ξεκίνησε η Μελίνα Μερκούρη, τον οποίο είχε στο συρτάρι 7 χρόνια και δεν τον ψήφιζε επειδή δεν ήθελε ο Μάνος Χατζιδάκις. Τελικά, όμως, κάποια στιγμή ψηφίστηκε ο νόμος και έχουν όλοι δικαιώματα και οικονομικά και ηθικά για τα τραγούδια».

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