Ο ηθοποιός θυμήθηκε μία από τις φιλανθρωπικές δράσεις του Γιώργου Μαζωνάκη.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση μίλησε ο Στράτος Τζώρτζογλου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας ένα μέρος από το φιλανθρωπικό έργο που προσέφερε ο σπουδαίος ερμηνευτής κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι», με ένα σύντομο απόσπασμα να προβάλλεται το πρωί της Πέμπτης 12 Νοεμβρίου.

Η αποκάλυψη του Στράτου Τζώρτζογλου για το φιλανθρωπικό έργο του Γιώργου Μαζωνάκη

Με αφορμή τη συζήτηση, ο Στράτος Τζώρτζογλου, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ο Γιώργος για εμένα ‘είναι’ δεν ‘ήταν’, δεν έχει πεθάνει, από τις πιο υπέροχες ψυχές που έχω γνωρίσει. Άγγελος… Δεν λέω για την προσωπικότητα, τον τρόπο που ζούσε, γιατί μπορεί το σκοτάδι του καθ’ ενός να σε οδηγεί σε πράγματα που μπορεί να είναι και αυτοκαταστροφικά. Λέω για τη θέλησή του να ενωθεί με την ψυχή του, γι’ αυτό πήγαινε και στο Άγιο Όρος…».

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο ηθοποιός αναφέρθηκε στο φιλανθρωπικό έργο του Γιώργου Μαζωνάκη, αποκαλύπτοντας μάλιστα, μία από τις δράσεις του από το 2004:

«Βοηθούσε χωρίς να το ξέρει κανένας… Μία φορά, το 2004 μου ζήτησε ο γέροντάς μου από το Άγιο Όρος να κάνουμε ένα φιλανθρωπικό. Έψαξα στους καλλιτέχνες, οι περισσότεροι δεν είχαν ούτε λεφτά… Ο Γιώργο Μαζωνάκης μου πέρασε από το μυαλό, εκείνη εποχή είχε κάνει το ‘Gucci φόρεμα’, μεγάλη επιτυχία, λέω ‘αποκλείεται να δεχθεί’, αλλά θα πάω και σε αυτόν».

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Και συνέχισε αναφερόμενος στον ερμηνευτή: «Όχι μόνο ήρθε, όχι μόνο πλήρωσε τους μουσικούς, όχι μόνο ακύρωσε παράσταση και συναυλία, μιλάμε για πολλά λεφτά. Ήρθε, έκανε τη συναυλία και εγώ έλεγα τα κείμενα… Στο τέλος μου λέει πολύ ντροπαλά, σαν μωρό παιδί: ‘Στράτο, ξέρεις, θα ήθελα να μην ακουστεί αυτό που κάναμε’. Αυτό του εξασφαλίζει σίγουρη θέση στον παράδεισο», κατέληξε συγκινημένος ο Στράτος Τζώρτζογλου.

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