Νέα δεδομένα για τον θάνατο Μαζωνάκη - Τι δείχνουν τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έρχονται στο φως, καθώς ολοκληρώθηκε η ποσοτική τοξικολογική ανάλυση από το εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η προποφόλη βρίσκεται στο επίκεντρο των εξετάσεων, ενώ οι ειδικοί εξετάζουν και την πιθανή επίδραση άλλων φαρμακευτικών ουσιών. Σύμφωνα με το MEGA τα αποτελέσματα της επίσημης εξέτασης συμπίπτουν με εκείνα του ιδιωτικού εργαστηρίου που είχε πραγματοποιήσει προηγούμενη ανάλυση. Τα ευρήματα διαβιβάστηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, ωστόσο ζητήθηκε συμπληρωματική αξιολόγηση, προκειμένου να αποσαφηνιστεί ο ρόλος κάθε ουσίας στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή.

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Η προποφόλη και ο συνδυασμός φαρμακευτικών ουσιών

Η προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό φάρμακο, φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνεργικής δράσης με άλλες ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του τραγουδιστή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η προποφόλη φαίνεται να ήταν η ουσία που προκάλεσε τον θάνατο, χωρίς να αποκλείεται η συνέργεια με άλλες ουσίες που ενδεχομένως είχε λάβει ο Γιώργος Μαζωνάκης νωρίτερα καθώς στον οργανισμό οτου εντοπίστηκαν επίσης μιδαζολάμη και φλουμαζενίλη, ουσίες που σχετίζονται με την καταστολή και την αντιμετώπιση της δράσης ορισμένων κατασταλτικών φαρμάκων. Με τη συνεκτίμηση όλων των εργαστηριακών ευρημάτων θα συνταχθεί η ολοκληρωμένη ιατροδικαστική έκθεση.