Η ανακοίνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Στη συμβολική διαμαρτυρία των κτηνοτρόφων της Λέσβου, κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την επέτειο απελευθέρωσης της Μυτιλήνης, αναφέρεται με ανακοίνωσή του ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της ΕΛ.Α.Σ., Θωμάς Μόσχος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, παιδιά κτηνοτρόφων κάθισαν στις θέσεις της εξέδρας των επισήμων, ενώ κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην προκυμαία κρατώντας μαύρες σημαίες και πανό, διεκδικώντας λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Ο Θωμάς Μόσχος υπογραμμίζει ότι η κινητοποίηση δεν υποβαθμίζει τη σημασία της ιστορικής επετείου, αλλά αναδεικνύει την ανάγκη προστασίας του μέλλοντος των οικογενειών που ζουν από την κτηνοτροφία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σήμερα, στην επέτειο απελευθέρωσης της Μυτιλήνης, στις θέσεις της εξέδρας των επισήμων κάθισαν παιδιά κτηνοτρόφων. Μια εικόνα με ισχυρό συμβολισμό: τα παιδιά, το παρόν και το μέλλον του τόπου, βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας διαμαρτυρίας που αφορά την επιβίωση των οικογενειών και της παραγωγής στη Λέσβο.

Οι κτηνοτρόφοι συγκεντρώθηκαν στην προκυμαία με μαύρες σημαίες και πανό, ζητώντας λύσεις για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η διαμαρτυρία τους δεν ακυρώνει την επέτειο ούτε μειώνει τη σημασία της παρέλασης. Αντίθετα η παρουσία του κόσμου επισημοποιεί και αναδεικνύει τι σημαίνει να τιμάμε όσους αγωνίστηκαν για τον τόπο και τους ανθρώπους του: να υπερασπιζόμαστε τη δυνατότητα των επόμενων γενιών να ζήσουν και να δημιουργήσουν εδώ.

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Οι πρόγονοί μας δεν αγωνίστηκαν για τους επισήμους. Αγωνίστηκαν για την πατρίδα, τον τόπο τους, τους συνανθρώπους τους και το μέλλον των παιδιών τους. Αυτό το μέλλον ζητούν σήμερα οι κτηνοτρόφοι να προστατευτεί».