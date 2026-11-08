Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η μακροχρόνια αποθήκευση ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του ελαιολάδου.

Σε μια πρωτοφανή παρέμβαση στην αγορά ελαιολάδου προχωρά η Ισπανία, επιχειρώντας να αποτρέψει νέα μεγάλη πτώση των τιμών παραγωγού.

Η χώρα, που αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό και εξαγωγέα ελαιολάδου παγκοσμίως, αποφάσισε να αποσύρει προσωρινά από την εμπορική διάθεση περίπου 188.000 τόνους, καθώς οι προβλέψεις για τη φετινή συγκομιδή δείχνουν σημαντική αύξηση της παραγωγής.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (6/11) στην ισπανική Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και προβλέπει ότι τα ελαιοτριβεία θα πρέπει να διατηρούν σε αποθήκευση το 12% της παραγωγής που δηλώνουν κάθε μήνα, αρχής γενομένης από τον Νοέμβριο του 2026.

Γιατί η μεγάλη παραγωγή προκαλεί ανησυχία

Η ισπανική κυβέρνηση εκτιμά ότι η παραγωγή ελαιολάδου κατά την περίοδο 2026-2027 θα φτάσει τους 1.602.596 τόνους, αυξημένη κατά περίπου 23% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Την ίδια στιγμή, τα αποθέματα στην έναρξη της περιόδου ανέρχονταν σε 357.040 τόνους, δημιουργώντας συνθήκες αυξημένης προσφοράς.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η εξέλιξη αυτή ασκεί πίεση στις τιμές. Στις αρχές Νοεμβρίου, οι Ισπανοί παραγωγοί εισέπρατταν περίπου 3 ευρώ ανά κιλό έξτρα παρθένου ελαιολάδου, έναντι περίπου 4 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Η κατάσταση διαφέρει σημαντικά από εκείνη των προηγούμενων ετών, όταν η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες είχαν περιορίσει τη συγκομιδή, προκαλώντας μεγάλη αύξηση των τιμών.

Μέχρι πότε θα παραμείνει αποθηκευμένο το ελαιόλαδο

Σύμφωνα με το μέτρο, οι ποσότητες που δεσμεύονται δεν θα μπορούν να διατεθούν στην αγορά πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2027. Τα ελαιοτριβεία έχουν τη δυνατότητα να τις φυλάσσουν είτε στις δικές τους εγκαταστάσεις είτε σε χώρους τρίτων.

Η ισπανική νομοθεσία επιτρέπει μια τέτοια παρέμβαση όταν το άθροισμα των αρχικών αποθεμάτων και της προβλεπόμενης παραγωγής υπερβαίνει κατά τουλάχιστον 20% τον μέσο όρο των προηγούμενων έξι περιόδων.

Παρά τον στόχο προστασίας του εισοδήματος των παραγωγών, η απόφαση δεν βρίσκει σύμφωνους όλους τους παράγοντες της αγοράς.

Εκπρόσωποι της βιομηχανίας και η ισπανική αρχή ανταγωνισμού έχουν εκφράσει επιφυλάξεις, προειδοποιώντας ότι ο περιορισμός της προσφοράς μπορεί να επηρεάσει τον ανταγωνισμό και τους καταναλωτές.

Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν ότι η μακροχρόνια αποθήκευση ενδέχεται να επηρεάσει την ποιότητα του ελαιολάδου.

Πηγή euronews.com