Ένα από τα σημαντικότερα βήματα είναι να επιλέγετε υψηλότερη ταχύτητα στυψίματος στο πλυντήριο, εφόσον το επιτρέπει το είδος των υφασμάτων. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται μεγαλύτερη ποσότητα νερού πριν τα ρούχα μεταφερθούν στο στεγνωτήριο.

Το στεγνωτήριο αποτελεί μία από τις πιο χρήσιμες οικιακές συσκευές, ιδιαίτερα όταν ο χρόνος είναι περιορισμένος ή οι καιρικές συνθήκες δεν επιτρέπουν το άπλωμα των ρούχων σε εξωτερικό χώρο. Ωστόσο, δεν είναι λίγες οι φορές που η διαδικασία διαρκεί πολύ περισσότερο από το αναμενόμενο, με αποτέλεσμα τα ρούχα να παραμένουν υγρά ακόμη και μετά από έναν ολοκληρωμένο κύκλο λειτουργίας.

Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την ταλαιπωρία και την καθυστέρηση στις καθημερινές δουλειές του σπιτιού, όπως αναφέρει το thespruce. Οι μεγαλύτεροι χρόνοι στεγνώματος μπορούν να αυξήσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, επιβαρύνοντας τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ενώ η παρατεταμένη έκθεση των υφασμάτων στη θερμότητα ενδέχεται να επιταχύνει τη φθορά τους.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες απλές κινήσεις που μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση του στεγνωτηρίου. Από τον τακτικό καθαρισμό του φίλτρου χνουδιών μέχρι τη σωστή κατανομή των ρούχων στον κάδο και τη συντήρηση των αεραγωγών, οι ειδικοί προτείνουν εννέα πρακτικές συμβουλές που βοηθούν στη μείωση του χρόνου στεγνώματος, χωρίς να χρειάζεται να χρησιμοποιείτε συνεχώς υψηλές θερμοκρασίες.

1. Καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών σε κάθε κύκλο

Μία από τις σημαντικότερες κινήσεις για τη σωστή λειτουργία του στεγνωτηρίου είναι ο καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών πριν ή μετά από κάθε χρήση.

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Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, μικροσκοπικές ίνες από τα υφάσματα απομακρύνονται και συγκεντρώνονται στο φίλτρο. Όταν αυτές συσσωρεύονται, εμποδίζουν την ομαλή κυκλοφορία του αέρα, με αποτέλεσμα η συσκευή να χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να απομακρύνει την υγρασία από τα ρούχα.

Η επαγγελματίας στον τομέα της φροντίδας ρούχων Melia Long επισημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή ποσότητα χνουδιών μπορεί να περιορίσει τη ροή του αέρα, αναγκάζοντας το στεγνωτήριο να λειτουργεί εντονότερα και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Επομένως, ο καθαρισμός του φίλτρου πρέπει να γίνει καθημερινή συνήθεια, ανεξάρτητα από το πόσο γεμάτο φαίνεται.

2. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του στεγνωτηρίου

Οι κατάλληλες ρυθμίσεις μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά στον χρόνο στεγνώματος και στην κατανάλωση ενέργειας.

Ένα από τα σημαντικότερα βήματα είναι να επιλέγετε υψηλότερη ταχύτητα στυψίματος στο πλυντήριο, εφόσον το επιτρέπει το είδος των υφασμάτων. Με αυτόν τον τρόπο απομακρύνεται μεγαλύτερη ποσότητα νερού πριν τα ρούχα μεταφερθούν στο στεγνωτήριο.

Όπως εξηγεί η Melia Long, όσο λιγότερη υγρασία έχουν τα ρούχα κατά την έναρξη του στεγνώματος, τόσο λιγότερη ενέργεια και χρόνος απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Παράλληλα, ο ειδικός στον τομέα της φροντίδας ρούχων Tom Ceconi συνιστά τη χρήση της χαμηλότερης θερμοκρασίας που είναι κατάλληλη για κάθε ύφασμα. Η συνεχής επιλογή υψηλής θερμοκρασίας δεν είναι απαραίτητη και μπορεί να επιβαρύνει τόσο τα ρούχα όσο και τη συσκευή.

Εάν το στεγνωτήριό σας διαθέτει πρόγραμμα στεγνώματος με αισθητήρα υγρασίας, αξίζει να το αξιοποιείτε. Η συγκεκριμένη λειτουργία επιτρέπει στη συσκευή να σταματά αυτόματα όταν τα ρούχα έχουν φτάσει στο επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος, αποφεύγοντας την άσκοπη παράταση του κύκλου.

3. Μην υπερφορτώνετε τον κάδο

Ένα από τα συχνότερα λάθη στη χρήση του στεγνωτηρίου είναι η τοποθέτηση υπερβολικά μεγάλης ποσότητας ρούχων στον κάδο.

Όταν η συσκευή είναι υπερφορτωμένη, τα υφάσματα δεν έχουν τον απαραίτητο χώρο για να κινούνται ελεύθερα. Αυτό εμποδίζει την ομοιόμορφη κυκλοφορία του θερμού αέρα και δυσκολεύει την απομάκρυνση της υγρασίας.

Η συμβουλή των ειδικών είναι να προτιμάτε μικρότερα και πιο ισορροπημένα φορτία, ώστε τα ρούχα να μπορούν να περιστρέφονται χωρίς να συμπιέζονται μεταξύ τους.

Εάν παρατηρήσετε έντονους κραδασμούς, ασυνήθιστους θορύβους ή μεγαλύτερη διάρκεια στεγνώματος, μπορείτε να διακόψετε τον κύκλο και να αναδιανείμετε τα ρούχα ομοιόμορφα μέσα στον κάδο.

4. Στεγνώνετε μαζί ρούχα από παρόμοια υφάσματα

Δεν είναι όλα τα ρούχα ίδια ως προς τον χρόνο που χρειάζονται για να στεγνώσουν. Οι βαριές πετσέτες, για παράδειγμα, συγκρατούν πολύ περισσότερη υγρασία από τα λεπτά βαμβακερά ή συνθετικά υφάσματα.

Η ειδικός καθαρισμού και φροντίδας ρούχων Ashley Matuska Kidder επισημαίνει ότι η ανάμειξη βαριών και ελαφριών υφασμάτων στον ίδιο κύκλο μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά τη διαδικασία.

Ο λόγος είναι ότι τα λεπτά ρούχα στεγνώνουν πολύ νωρίτερα, ενώ οι πετσέτες και τα πιο βαριά υφάσματα εξακολουθούν να χρειάζονται χρόνο.

Για καλύτερα αποτελέσματα, προτείνεται να διαχωρίζετε τα ρούχα ανάλογα με το βάρος και τον τύπο του υφάσματος. Με αυτόν τον τρόπο κάθε φορτίο μπορεί να στεγνώσει με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, περιορίζοντας παράλληλα τον κίνδυνο υπερθέρμανσης ή ανεπαρκούς στεγνώματος.

5. Περιορίστε τη χρήση των φύλλων στεγνωτηρίου

Τα φύλλα στεγνωτηρίου χρησιμοποιούνται συχνά για να κάνουν τα ρούχα πιο μαλακά και να μειώσουν τον στατικό ηλεκτρισμό. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Tom Ceconi, η συστηματική χρήση τους μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της συσκευής.

Ορισμένα από αυτά τα προϊόντα αφήνουν υπολείμματα στις ίνες των ρούχων, αλλά και σε εσωτερικά σημεία του στεγνωτηρίου. Με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση αυτή μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια των αισθητήρων υγρασίας.

Όταν οι αισθητήρες δεν λειτουργούν σωστά, υπάρχει πιθανότητα η συσκευή να υπολογίζει λανθασμένα το επίπεδο υγρασίας των ρούχων και να παρατείνει άσκοπα τον κύκλο.

Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί προτείνουν να περιορίζεται η χρήση των συγκεκριμένων προϊόντων και να καθαρίζεται τακτικά το εσωτερικό της συσκευής.

6. Χρησιμοποιήστε μπάλες στεγνωτηρίου

Μια εναλλακτική λύση στα φύλλα στεγνωτηρίου είναι οι μπάλες στεγνωτηρίου, ιδιαίτερα εκείνες που κατασκευάζονται από μαλλί.

Η λειτουργία τους βασίζεται στον διαχωρισμό των ρούχων κατά τη διάρκεια της περιστροφής του κάδου. Έτσι, δημιουργούνται περισσότερα κενά ανάμεσα στα υφάσματα, διευκολύνοντας την κυκλοφορία του αέρα.

Σύμφωνα με την Ashley Matuska Kidder, οι μπάλες στεγνωτηρίου μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του χρόνου στεγνώματος, ενώ παράλληλα περιορίζουν το μπέρδεμα των ρούχων και τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού.

Οι μάλλινες μπάλες μπορούν επίσης να απορροφήσουν μικρή ποσότητα υγρασίας, ενώ αποτελούν μια επιλογή χωρίς τα πρόσθετα συστατικά των συμβατικών φύλλων στεγνωτηρίου.

7. Καθαρίζετε τον αισθητήρα υγρασίας

Εάν το στεγνωτήριό σας διαθέτει αισθητήρα υγρασίας, ο τακτικός καθαρισμός του είναι απαραίτητος για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.

Ο αισθητήρας βρίσκεται στο εσωτερικό του κάδου και έχει ως αποστολή να αναγνωρίζει πόση υγρασία παραμένει στα ρούχα. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, μπορεί να συσσωρευτούν στην επιφάνειά του υπολείμματα από προϊόντα περιποίησης ρούχων και άλλα κατάλοιπα.

Αυτό μπορεί να επηρεάσει τις μετρήσεις του και να οδηγήσει σε μεγαλύτερους κύκλους στεγνώματος από όσους πραγματικά χρειάζονται.

Η Melia Long προτείνει τον περιοδικό καθαρισμό του αισθητήρα με λίγο οινόπνευμα και ένα μαλακό πανί, πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Πολλοί κατασκευαστές συνιστούν τον καθαρισμό της συγκεκριμένης περιοχής κάθε έναν έως τρεις μήνες, ανάλογα με τη χρήση της συσκευής.

8. Καθαρίζετε τακτικά τον αεραγωγό του στεγνωτηρίου

Ένα ακόμη σημείο που συχνά παραβλέπεται είναι ο αεραγωγός του στεγνωτηρίου. Ακόμη και όταν καθαρίζετε συστηματικά το φίλτρο χνουδιών, μικρές ίνες, σκόνη και άλλα υπολείμματα μπορούν να περάσουν στο σύστημα εξαερισμού και να συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου.

Η απόφραξη των αεραγωγών περιορίζει την έξοδο του υγρού αέρα από τη συσκευή, με αποτέλεσμα τα ρούχα να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να στεγνώσουν.

Η Ashley Matuska Kidder χαρακτηρίζει τον καθαρισμό του αεραγωγού σημαντικό τόσο για την αποτελεσματικότητα του στεγνωτηρίου όσο και για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Η σύστασή της είναι να πραγματοποιείται σχολαστικός καθαρισμός τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο, ενώ σε νοικοκυριά όπου το στεγνωτήριο χρησιμοποιείται συχνά ή υπάρχουν παιδιά και κατοικίδια μπορεί να απαιτείται συχνότερη συντήρηση.

9. Μην παραμελείτε τη συνολική συντήρηση της συσκευής

Η σωστή λειτουργία του στεγνωτηρίου δεν εξαρτάται μόνο από τον καθαρισμό του φίλτρου και του αισθητήρα υγρασίας. Εξίσου σημαντική είναι η συνολική κατάσταση των εξαρτημάτων του.

Οι ειδικοί συνιστούν να προγραμματίζετε τακτικούς ελέγχους στους αγωγούς εξαερισμού, να εξετάζετε τον εύκαμπτο σωλήνα για πιθανά φράγματα ή τσακίσματα και να ελέγχετε τα λάστιχα στεγανοποίησης της συσκευής.

Ένας σωλήνας που έχει διπλώσει ή παρουσιάζει απόφραξη μπορεί να εμποδίσει τη σωστή απομάκρυνση του υγρού αέρα. Αντίστοιχα, φθαρμένα λάστιχα και προβληματικές στεγανοποιήσεις μπορεί να επιτρέπουν τη διαφυγή θερμότητας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

Εάν παρατηρείτε ότι το στεγνωτήριο χρειάζεται ξαφνικά πολύ περισσότερο χρόνο για να ολοκληρώσει έναν κύκλο, καλό είναι να μην αγνοήσετε το πρόβλημα. Ένας έλεγχος από εξειδικευμένο τεχνικό μπορεί να εντοπίσει εγκαίρως πιθανές δυσλειτουργίες και να αποτρέψει μεγαλύτερες βλάβες.

Πώς θα πετύχετε καλύτερο στέγνωμα με λιγότερη κατανάλωση ρεύματος

Η αποτελεσματική λειτουργία του στεγνωτηρίου δεν απαιτεί απαραίτητα υψηλότερες θερμοκρασίες ή μεγαλύτερη διάρκεια προγραμμάτων. Αντίθετα, η σωστή προετοιμασία των ρούχων, η επιλογή κατάλληλων ρυθμίσεων και η συστηματική συντήρηση μπορούν να κάνουν ουσιαστική διαφορά.

Το άδειασμα του φίλτρου μετά από κάθε χρήση, η αποφυγή υπερφόρτωσης του κάδου, ο διαχωρισμός των υφασμάτων και ο καθαρισμός των αεραγωγών είναι μερικές από τις σημαντικότερες συνήθειες που αξίζει να υιοθετήσετε.

Με μικρές αλλαγές στην καθημερινή χρήση, μπορείτε να βοηθήσετε τη συσκευή να λειτουργεί πιο αποδοτικά, να περιορίσετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας και να προστατεύσετε τα ρούχα σας από την περιττή καταπόνηση.