Ο Αλέξανδρος Ρήγας βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου ο Αλέξανδρος Ρήγας, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιτσιμτιλή.

Ο γνωστός δημιουργός κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναφέρθηκε στην επαγγελματική του πορεία και στο θέατρο, ενώ παράλληλα εστίασε στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την επιτυχία, αλλά και την αποτυχία στη ζωή του.

Παράλληλα, ο Αλέξανδρος Ρήγας, απάντησε στο ερώτημα της παρουσιάστριας αναφορικά με τον λόγο για τον οποίο επιλέγει να φοράει σχεδόν αποκλειστικά μαύρα ρούχα.

Ο ίδιος μάλιστα, δήλωσε με χιούμορ ότι η ντουλάπα του θυμίζει εκείνη του «Ζορό».

«Ο κύριος με τα μαύρα… Ναι, είναι αγαπημένο χρώμα. Η ντουλάπα είναι του Ζορό», δήλωσε αρχικά ο Αλέξανδρος Ρήγας.

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Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο δημιουργός ρωτήθηκε για το αν η απόφασή του να φοράει μαύρα ρούχα συνδέεται με το πένθος, με τον ίδιο να αναφέρει: «Δεν είναι δηλωτικό κάποιου πράγματος. Δεν αισθάνομαι τουλάχιστον ότι έχω να δηλώσω κάτι φορώντας, διαλέγοντας ένα χρώμα. Είναι μια αίσθηση που δεν μπορώ να την αναλύσω. Μπορεί και χρειάζεται ψυχανάλυση, μπορεί να χρειάζεται και κάτι άλλο που εγώ δεν το γνωρίζω. Μ’ αρέσει η εικόνα μου έτσι. Το να μην έχω κανένα χρώμα πάνω μου που να προκαλεί, ας πούμε… Μ’ αρέσει σαν αίσθηση».

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Αλέξανδρος Ρήγας: Η επιτυχία και η αποτυχία στη ζωή του

«Για ένα πολύ μεγάλο διάστημα ήταν όλα στα ‘κόκκινα’ και στενοχώρια όταν τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, και πολλή μεγάλη χαρά όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά», ανέφερε αρχικά ο Αλέξανδρος Ρήγας.

Εξηγώντας την τοποθέτησή του, πρόσθεσε: «Όχι αισιοδοξία, χαρά, ικανοποίηση. Τη στενοχώρια τη βίωνα με καμία απόσταση… Στα πατώματα, το θεωρούσα απόρριψη… Είμαι μέσα σε αυτή δουλειά γιατί πιστεύω ότι ζητάω την αποδοχή… Όταν νιώθεις ότι γυρνούσες την πλάτη… Δεν ξεχνιέται η αποτυχία».

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