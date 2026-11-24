Τι πρέπει να κάνετε αν έχετε αγοράσει κάποιο από τα μπουφάν που ανακαλούνται ώστε να σας επιστραφούν τα χρήματα.

Ανακαλούνται παιδικά μπουφάν που πωλήθηκαν στην ελληνικά αγορά από τα καταστήματα ORCHESTRA. Ειδικότερα ανακοινώθηκε η προειδοποίηση ανάκλησης για αμάνικο μπουφάν και για αντιανεμικό μπουφάν που αποσύρονται για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των καταστημάτων ORCHESTRA, επειτα από έλεγχο των αρμόδιων αρχών, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενέχουν κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς η περιεκτικότητά τους σε ουσίες PFAS υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια.

Αυτά είναι τα παιδικά μπουφάν που ανακαλούνται

Κωδικοί προϊόντων

HI02T9-ECR

HI02T9-VEC

HGANJD-BLF

Κωδικοί EAN

3393458383069

3393458383076

3393458383083

3393458383113

3393458383199

3393458383205

3393458383212

3393458383229

3393458383236

3393458383243

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Σύμφωνα με την ανακοίνωση των καταστημάτων «Εάν έχετε αγοράσει κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα, παρακαλούμε να το επιστρέψετε σε κατάστημα Orchestra για επιστροφή χρημάτων»