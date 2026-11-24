Ανακαλούνται παιδικά μπουφάν που πωλήθηκαν στην ελληνικά αγορά από τα καταστήματα ORCHESTRA. Ειδικότερα ανακοινώθηκε η προειδοποίηση ανάκλησης για αμάνικο μπουφάν και για αντιανεμικό μπουφάν που αποσύρονται για λόγους ασφαλείας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση των καταστημάτων ORCHESTRA, επειτα από έλεγχο των αρμόδιων αρχών, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα δεν συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενέχουν κίνδυνο για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς η περιεκτικότητά τους σε ουσίες PFAS υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα όρια.
Αυτά είναι τα παιδικά μπουφάν που ανακαλούνται
Κωδικοί προϊόντων
HI02T9-ECR
HI02T9-VEC
HGANJD-BLF
Κωδικοί EAN
3393458383069
3393458383076
3393458383083
3393458383113
3393458383199
3393458383205
3393458383212
3393458383229
3393458383236
3393458383243
Σύμφωνα με την ανακοίνωση των καταστημάτων «Εάν έχετε αγοράσει κάποιο από τα παραπάνω προϊόντα, παρακαλούμε να το επιστρέψετε σε κατάστημα Orchestra για επιστροφή χρημάτων»