«Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά σας, να στέκεται δίπλα σας και να σας εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα μέσα, την υποστήριξη και τις συνθήκες ασφάλειας για να επιτελείτε το δύσκολο και τόσο σημαντικό έργο σας», είπε ο Αλέξης Τσίπρας στους δόκιμους πυροσβέστες.

Βίντεο από τη χθεσινή του επίσκεψη του στη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας «ανέβασε» στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media ο Αλέξης Τσίπρας, όπου μεταξύ άλλων οδήγησε σε προσομοιωτή πυροσβεστικού οχήματος, στο πλαίσιο των πρακτικών εφαρμογών εκπαίδευσης των μελλοντικών πυροσβεστών.

Ο Αλέξης Τσίπρας είχε συνομιλία με τους εκπαιδευτές και τους δόκιμους πυροσβέστες, τους οποίους συνεχάρη για την επιλογή τους.

«Θέλω να σας συγχαρώ όλες και όλους για την επιλογή σας να ακολουθήσετε ένα επάγγελμα που ενέχει κινδύνους, αλλά αποτελεί ταυτόχρονα ύψιστη πράξη προσφοράς προς τον συνάνθρωπο», ανέφερε ο επικεφαλής της ΕΛΑΣ και πρόσθεσε: «Είστε άνθρωποι που βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή, δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Με γνώση, σχέδιο και αυταπάρνηση, καλείστε να αντιμετωπίσετε καταστροφές, να επιχειρήσετε κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και, πολλές φορές, να θέσετε σε κίνδυνο τη δική σας ασφάλεια για να προστατεύσετε τη ζωή και την περιουσία των άλλων.

Η Πολιτεία οφείλει να αναγνωρίζει έμπρακτα την προσφορά σας, να στέκεται δίπλα σας και να σας εξασφαλίζει όλα τα απαραίτητα μέσα, την υποστήριξη και τις συνθήκες ασφάλειας για να επιτελείτε το δύσκολο και τόσο σημαντικό έργο σας».

{https://www.facebook.com/reel/4122183091410287}