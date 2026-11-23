«Δεν είναι μόνο ηθικό πρόβλημα το πρόβλημα της διαφθοράς» τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

Είναι πολύ πιο πιθανό η ΕΛΑΣ να υπερβεί το 25% που έχει βάλει στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να είναι πρώτο κόμμα στις εκλογές, παρά να πάρει ο πρωθυπουργός την αυτοδυναμία, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας.

Η εκλογική μάχη και το αποτέλεσμα δεν θα παιχτεί στα υψηλά ποσοστά που είδαμε τα προηγούμενα χρόνια, υπογράμμισε ο πρώην πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Flashtv.

«Δεν υπάρχουν τα 40άρια της Νέας Δημοκρατίας του κ. Μητσοτάκη, διότι έχει διαψεύσει τις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Ο ίδιος έχει βάλει στόχο το 25%. Λέω λοιπόν ότι είναι πολύ πιο πιθανό η ΕΛ.Α.Σ. να καταφέρει να υπερβεί το 25% του κ. Μητσοτάκη και να πάρει την πρώτη θέση στις επόμενες εκλογές, παρά ο κ. Μητσοτάκης να πάει στην αυτοδυναμία», τόνισε ο επικεφαλής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Η αυτοδυναμία «είναι στο 37%, δεν είναι στο 25%» που έχει βάλει ως στόχο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνέχισε και σχολίασε ότι δεν είναι τυχαίο αυτό, γιατί «τα πραγματικά του ποσοστά είναι κάτω» από το 25%.

«Άρα λοιπόν εμείς με αισιοδοξία απευθυνόμαστε στους πολίτες. Κυρίως όμως απευθυνόμαστε με ένα εναλλακτικό σχέδιο για το πού θα πάει η χώρα. Στη χώρα δεν χωράνε άλλες ανισότητες. Η χώρα δεν μπορεί να αφήσει πίσω περιφέρειες. Η χώρα δεν μπορεί ν' αφήσει πίσω κοινωνικές κατηγορίες τους νέους ανθρώπους, τους μισθωτούς, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αγρότες, τους παραγωγούς κτηνοτρόφους, οι οποίοι σήμερα έχουν υπαρξιακό πρόβλημα, αν θα συνεχίσουν να δουλεύουν στην ύπαιθρο, να δουλεύουν τη γη, να ασχολούνται με τα ζώα. Έχει υπαρξιακού χαρακτήρα προβλήματα η χώρα και νομίζω ότι η μόνη προοπτική διεξόδου και ελπίδας είναι η πολιτική αλλαγή», επεσήμανε ο Αλέξης Τσίπρας.

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Τσίπρας: Η διαφθορά δεν είναι μόνο ηθικό, αλλά και οικονομικής φύσης πρόβλημα

Στην ίδια συνέντευξη, ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η διαφθορά δεν είναι μόνο ηθικό πρόβλημα, αλλά και ζήτημα οικονομικής φύσης.

«Εγώ λέω ότι είναι ηθικά κολάσιμο. Κατ’ αρχάς να συμφωνήσουμε σε αυτό. Το να είσαι υπουργός, βουλευτής, πολιτευτής του κυβερνώντος κόμματος και να έχεις φροντίσει τα συγγενικά σου πρόσωπα να έχουν πάρει σειρά απευθείας αναθέσεων πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, αν είναι ποινικά κολάσιμο, είναι μια συζήτηση. Μια άλλη συζήτηση όμως είναι ότι είναι ανήθικο, τη στιγμή που η μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας δεν μπορεί να αντέξει να βγάλει τον μήνα», δήλωσε.

Οι ποινικές ευθύνες πρέπει να διερευνηθούν κάποια στιγμή, σημείωσε και αναρωτήθηκε εάν είναι κανονικότητα αυτό που ζούμε. «Είναι κανονικό 9 στις 10 συμβάσεις να είναι με απευθείας αναθέσεις και κλειστούς διαγωνισμούς; 20 δισεκατομμύρια στην εξαετία; Είναι κανονικό 8 μόνο εταιρείες να έχουν πάρει δυο στις τρεις συμβάσεις; Δημόσιες συμβάσεις. Μιλάμε για δημόσιο χρήμα, δημόσια έργα και προμήθειες», ανέφερε.

Στη συνέντευξη, έκανε αναφορά και στην περίπτωση του πρώην, πλέον, υφυπουργού Λάζαρου Τσαβδαρίδη, ο οποίος παραιτήθηκε «διότι απεδείχθη ότι φρόντισε η κόρη του να ευνοηθεί». Παραιτήθηκε έπειτα από 3-4 ημέρες, διότι ήταν «μεγάλο το πολιτικό κόστος» από τη φασαρία που προκλήθηκε, αλλά είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, κάτι που σημαίνει ότι «δεν ιδρώνει το αυτί τους», σχολίασε.

Το θέμα της διαφθοράς στη στην Ελλάδα «δεν έχει μονάχα ηθικές διαστάσεις», τόνισε και πρόσθεσε πως «κάθε ευρώ το οποίο λείπει από το δημόσιο ταμείο και κατευθύνεται στις τσέπες κάποιων ημετέρων είναι ένα ευρώ που λείπει από τα δημόσια νοσοκομεία που καταρρέουν, από τα δημόσια σχολεία που έχουν τραγικά προβλήματα ελλείψεων και σε καθηγητές και σε υλικοτεχνική υποδομή και είναι 1 ευρώ περισσότερο στους λογαριασμούς του ρεύματος και στο κόστος ζωής που πληρώνει ο μέσος Έλληνας πολίτης».

Άρα, συνέχισε, είναι «οικονομικής φύσεως» το πρόβλημα. «Δεν είναι μόνο ηθικό πρόβλημα το πρόβλημα της διαφθοράς. Το πρόβλημα της διαφθοράς μετατρέπεται και σε κρίση οικονομική κρίση ακρίβειας, μείωση του δημοσιονομικού χώρου, του περιθωρίου που έχει δηλαδή το κράτος, να στηρίξει τις απαραίτητες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας», κατέληξε.

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