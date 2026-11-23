«Τα παιδιά μας πρέπει να προστατευτούν» δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Γεωργιάδης, μας κατηγορούσε, όταν δεν ψηφίσαμε για τα social media το νομοσχέδιο και φέραμε τροπολογία, όπου έλεγε ό,τι λέει η Ευρώπη, ότι θέλουμε να μείνουν τα παιδιά απροστάτευτα και ότι είμαστε επικίνδυνοι. Επειδή λέγαμε αυτό που λέει η Ευρώπη, ακριβώς. Εμείς φέραμε την ευρωπαϊκή πρόταση. Και τώρα βλέπουμε τον κ. Μητσοτάκη να έρχεται και ακριβώς για να γίνει trend και να τον δουν κάποιοι πιο νέοι άνθρωποι, δεν ορρωδεί, έρχεται και λέει “αγοράστε αυτό που απαγορεύεται για ανηλίκους», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς για το βίντεο του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους οποίους παροτρύνει γιαγιάδες και παππούδες να αγοράσουν στα εγγόνια τους το GTA VI, που έχει ηλικιακή διαβάθμιση PEGI 18 (κατάλληλο μόνο για ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω)

«Εγώ δεν έχω δει τον Τραμπ να το παίζει ευαίσθητος με τα βιντεοπαιχνίδια. Ο Μητσοτάκης έκανε τον ευαίσθητο, τώρα δεν είναι ξαφνικά. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Τα παιδιά μας δεν είναι αστείο. Όταν διαβάζουν παντού ο Πρωθυπουργός λέει να παίξουν GTA, καλό δεν είναι κατά τη γνώμη μου», συνέχισε στον ΣΚΑΪ για το θέμα.

Αυξήσεις συντάξεων και προσωπική διαφορά

Αναφερόμενος στις αυξήσεις των συντάξεων και στην προσωπική διαφορά, σημείωσε ότι «πρώτα από όλα δεν έδωσε αυξήσεις» και εξήγησε «ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στο excel που είχε ανεβάσει, λέει ότι ο πληθωρισμός ανέβηκε 20% και εγώ έδωσα αυξήσεις 16%. Ακόμα και στην προσωπική διαφορά, αποκαλύψαμε ως ΠΑΣΟΚ και τελικά το ομολόγησε η Νέα Δημοκρατία ότι δεν θα υπολογίζεται η αύξηση στο σύνολο της παροχής, αλλά θα αφαιρείται η προσωπική διαφορά, άρα θα είναι κουτσουρεμένη η αύξηση. Δηλαδή ενώ έταξε ότι την καταργεί, την κρατάει από την πίσω πόρτα για να μειώσει τις αυξήσεις» .

Ταυτόχρονα, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για να μην υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια στη χορήγηση του επιδόματος των 400 ευρώ. Όπως ανέφερε «συνήθως εκείνοι που έχουν φύγει στα 62 έτη με μειωμένη, που δεν είναι ότι είναι πολύ μακριά από τα 65, έχουν και πιο χαμηλές συντάξεις, άρα και πιο μεγάλη ανάγκη, και πολύ συχνά είναι άνθρωποι, οι οποίοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν και να βγουν με μειωμένη, γιατί δεν είχαν δουλειά. Και μπορεί να έχουν και πιο χαμηλές αποδοχές και είχαν ανάγκη τα λεφτά αυτά και δεν είναι μεγάλο το κόστος. Δεν το δέχθηκε η κυβέρνηση.

Άρα όσον αφορά την ουσία, εμείς έχουμε να πούμε ότι εδώ η κυβέρνηση έχει επιδείξει, πράγματι, μια μεγάλη ασυνέπεια σε σχέση με αυτό. Ακόμα και οι αυξήσεις που δόθηκαν είναι οι αυξήσεις που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Τι λέει; Πληθωρισμός ανάπτυξη στη μέση. Άρα, πιο μικρές από τον πληθωρισμό. Εφάρμοσαν απλά το νόμο Κατρούγκαλου, που προέβλεπε έναν τρόπο πολύ μικρών αυξήσεων, κάτω από τον πληθωρισμό. Δεν είναι αυξήσεις δικές τους, δεν είναι καν πραγματικές αυξήσεις».

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Επίδομα 400 ευρώ

Σχετικά με το πολυσυζητημένο επίδομα των 400 ευρώ, ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ το υπερψήφισε και διεκδίκησε να επεκταθεί και σε περισσότερους συνταξιούχους

«Για το 400άρι υπεύθυνοι εμείς είμαστε στην ουσία. Τον Ιούλιο ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε στον Πρωθυπουργό: “βρες ακόμα 420 εκατομμύρια για να αρχίσουμε να φτάνουμε τη 13η, σιγά-σιγά”. Και τότε του απάντησε ο Μητσοτάκης: “είσαι λαϊκιστής θα πέσει η οικονομία στα βράχια”. Και τελικά βρήκε 360 εκατομμύρια για το 400άρι. Αν δεν ήταν το ΠΑΣΟΚ να το βάλει στον ατζέντα, δεν θα είχαμε δει ούτε αυτό», επισήμανε.

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων

Παράλληλα, ο Κώστας Τσουκαλάς έθεσε το ζήτημα της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η οποία, όπως τόνισε, δεν κατευθύνεται στον κρατικό προϋπολογισμό αλλά στον ΑΚΑΓΕ Ειδική εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων.

«Δεν πάει καν στον προϋπολογισμό, πάει στον ΑΚΑΓΕ. Για ποιο λόγο δεν έρχεται να κάνει μια παρέμβαση η κυβέρνηση, όπως ζητάμε εμείς, αρχικά 20% και σταδιακά να μειωθεί;».

«Βολές» κατά Τσίπρα

Κληθείς να σχολιάσει τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ αναρωτήθηκε: «Ο κ. Τσίπρας έδωσε κάποια λεφτά το 2019, τώρα γιατί δεν λέει να μη δοθούν; Ήταν πιο καλή οικονομική κατάσταση το 2019, από ό,τι είναι τώρα; Δημοσιονομικά όχι. Άρα τώρα, είναι λίγο παράδοξο να εγκαλεί κάποιον, που κάτι έκοψε, που έδωσε προεκλογικά - εγώ δεν ασχολούμαι με τα προεκλογικά, ένα ποσό το πήρανε το 2019, πράγματι. Τώρα είναι δυνατόν να εγκαλείς ο ίδιος να δοθεί και να λες ότι δεν μπορεί να δοθεί, να λες δηλαδή ό,τι λέει ο Μητσοτάκης;».

Σκάνδαλα διαφθοράς

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «άχαρο» τον τρόπο που διενεργείται η συζήτηση γύρω από τα σκάνδαλα διαφθοράς της κυβέρνησης και αποσαφήνισε ότι «κανένας δεν έχει προσωπικό θέμα με κανέναν και δεν είναι το ορθό αυτό. Γι’ αυτό και εγώ είμαι πάντα πολύ προσεκτικός, όταν μιλάω για υποθέσεις. Με τον κ. Τσαβδαρίδη είχαμε στην ουσία τον ίδιο να έρχεται και να λέει ότι “όχι, δεν πήγα να πάρω τα μόρια”, ενώ τελικά αποκαλύφθηκε ότι πήγε να αιτηθεί τα μόρια. Ορθά ο Πρωθυπουργός τον έδιωξε - όχι γρήγορα, ούτε ακαριαία, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Τον κρατάει, όμως, ως υποψήφιο Βουλευτή. Εμένα τι μου κάνει εντύπωση; Εμένα αυτό που μου φαίνεται παράξενο είναι να λέμε για κάποιον ότι υπάρχει ζήτημα ηθικής τάξεως και ενώ δεν μπορεί να παραμείνει Υπουργός ή Υφυπουργός, δύναται να μένει βουλευτής. Ο κ. Μητσοτάκης συγκροτεί ψηφοδέλτια. Το αν κάποιος θα είναι υποψήφιος στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας είναι απόφαση του Πρωθυπουργού. Αντίστοιχα και σε άλλες περιπτώσεις, παράδειγμα στον κ. Τσάφο, το ζήτημα ποιο είναι; Αν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων, όταν ήταν σύμβουλος για τα ενεργειακά. Έκανε εξορύξεις η εταιρεία, η Exxon Mobil εδώ, ήταν σύμβουλoς του Πρωθυπουργού και προκύπτει ότι όταν τον συμβούλευε για αυτά, ότι είχε και ομολογιακούς τίτλους. Υπάρχουν ειδικοί να κρίνουν σύγκρουση συμφερόντων».

Για τη σημαία του Πολυτεχνείου

Τέλος, σχετικά με τη σημαία του Πολυτεχνείου υπογράμμισε ο κ. Τσουκαλάς ότι «εκείνοι που έλεγαν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει τη σημαία διαψεύστηκαν. Ήταν ανακριβή δημοσιεύματα. Όλη η διαδικασία, που ξεκίνησε με δημοσιεύματα που δεν είχαν ακρίβεια, είχε ως σκοπό να καταλήξει στη δήλωση του κ. Τσίπρα. Είναι δεδομένο, ξεκάθαρο. Για να αλλάξει η ατζέντα».

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