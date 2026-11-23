Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και με τη συνδρομή drones, προκειμένου να εντοπιστεί η πιθανή πηγή της ρύπανσης.

Έντονη ανησυχία προκάλεσε στους κατοίκους της επαρχίας Ριζούντα, στη βορειοανατολική Τουρκία, η αιφνίδια αλλαγή στο χρώμα των νερών του ρέματος Ντεγιρμέντερε, το οποίο διασχίζει το κέντρο της πόλης και εκβάλλει στη Μαύρη Θάλασσα.

Το νερό απέκτησε έντονο κόκκινο χρώμα, προκαλώντας ερωτήματα για πιθανή περιβαλλοντική ρύπανση. Οι αρμόδιες αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ξεκινώντας έρευνα για να διαπιστώσουν τι προκάλεσε το ασυνήθιστο φαινόμενο.

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Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του δήμου Ριζούντας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Πολεοδομίας και Κλιματικής Αλλαγής. Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν και με τη συνδρομή drones, προκειμένου να εντοπιστεί η πιθανή πηγή της ρύπανσης.

Στο στόχαστρο ιδιωτικό εργοστάσιο τσαγιού

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, οι έρευνες οδήγησαν στον εντοπισμό εγκατάστασης που φέρεται να διοχέτευε χωρίς άδεια απόβλητα ή άλλες ουσίες στο νερό. Πρόκειται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για ιδιωτικό εργοστάσιο επεξεργασίας τσαγιού.

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Σε βάρος της επιχείρησης επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις, σύμφωνα με την τουρκική νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνέλεξαν δείγματα νερού, τα οποία εστάλησαν για εργαστηριακή ανάλυση, προκειμένου να προσδιοριστούν η σύσταση των ουσιών που προκάλεσαν τον αποχρωματισμό και ο βαθμός της πιθανής μόλυνσης.

Όπως ανακοίνωσε η νομαρχία της Ριζούντας, μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των αναλύσεων ενδέχεται να ληφθούν πρόσθετα μέτρα σε βάρος της επιχείρησης, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία.

Με πληροφορίες από zamin.uz