Αναλυτικά όσα τονίζει σε συνέντευξή του.

Μήνυμα για την ενίσχυση της ελληνικής γεωπολιτικής θέσης και την προάσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ», αναφερόμενος στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, τις έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης, αλλά και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας εμφανίζεται αισιόδοξος για την πορεία του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, εκτιμώντας ότι θα προχωρήσει χωρίς εμπόδια, ενώ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο Τουρκία ή Λιβύη να επιχειρήσουν να παρεμποδίσουν τις επικείμενες σεισμικές έρευνες της Chevron, επικαλούμενες το τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Παράλληλα, υπερασπίζεται τους διπλωματικούς χειρισμούς της κυβέρνησης, απορρίπτει την κριτική για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση σχετικά με τον GSI και επαναλαμβάνει ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας.

«Η Ελλάδα μεγάλωσε και θα συνεχίσει να μεγαλώνει»

Αναφερόμενος στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του έργου, το οποίο, όπως επισημαίνει, συμβάλλει στον τερματισμό της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εκφράζει, μάλιστα, την εκτίμηση ότι οι εργασίες θα συνεχιστούν απρόσκοπτα, τονίζοντας ότι η υλοποίηση του έργου πραγματοποιείται με την προβλεπόμενη ελληνική άδεια και NAVTEX στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

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Σύμφωνα με τον υπουργό, η συγκεκριμένη διασύνδεση, σε συνδυασμό με άλλες ενεργειακές υποδομές, επιτρέπει στην Ελλάδα να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση, μετατρέποντάς την σε ουσιαστικό πλεονέκτημα γεωπολιτικής και οικονομικής ισχύος.

Απαντώντας, παράλληλα, στην κριτική για τη γαλλική ρηματική διακοίνωση σχετικά με τον GSI, απορρίπτει το ενδεχόμενο να δημιουργούνται νομικά προηγούμενα εις βάρος των ελληνικών θέσεων. Υποστηρίζει ότι μια διπλωματική επικοινωνία δεν μπορεί να αποτελέσει τεκμήριο κυριαρχικών δικαιωμάτων και χαρακτηρίζει αβάσιμες τις σχετικές αιτιάσεις.

Τι είπε για τις έρευνες της Chevron νότια της Κρήτης

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του υπουργού στις επικείμενες γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες της αμερικανικής εταιρείας Chevron νότια της Κρήτης.

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξει προσπάθεια παρεμπόδισης των εργασιών από την Τουρκία ή τη Λιβύη, με επίκληση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019.

Όπως σημειώνει, η σημερινή διεθνής συγκυρία χαρακτηρίζεται από αστάθεια και απρόβλεπτες εξελίξεις, γεγονός που επιβάλλει στην Αθήνα να είναι προετοιμασμένη για κάθε πιθανό σενάριο.

Την ίδια στιγμή, επισημαίνει ότι τα θαλάσσια οικόπεδα που παραχωρήθηκαν προς αξιοποίηση στη Chevron, τόσο από την ελληνική όσο και από τη λιβυκή πλευρά, λαμβάνουν υπόψη τη μέση γραμμή, σύμφωνα με την ελληνική θέση που βασίζεται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Προσθέτει, επίσης, ότι η συμμετοχή μιας μεγάλης διεθνούς ενεργειακής εταιρείας, όπως η Chevron, προϋποθέτει εκτενή νομικό έλεγχο των διεκδικήσεων και των συμβατικών δεδομένων πριν από την υπογραφή των σχετικών συμφωνιών.

Στις 7 και 8 Δεκεμβρίου ο επόμενος γύρος ελληνοτουρκικού διαλόγου

Για τις διμερείς σχέσεις με την Τουρκία, ο υπουργός Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Αθήνα προσανατολίζεται στη διεξαγωγή του επόμενου γύρου πολιτικού διαλόγου και θετικής ατζέντας στις 7 και 8 Δεκεμβρίου, στην Τουρκία.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι επαφές για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, με την τελευταία συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών να έχει πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 9 Οκτωβρίου.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογραμμίζει ότι από το 2023 έχει διαμορφωθεί ένας σταθερός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των δύο χωρών, με συγκεκριμένη θεματολογία και τακτικές συναντήσεις.

Αναγνωρίζει, πάντως, ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές και θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας. Εκτιμά, ωστόσο, ότι η διατήρηση λειτουργικών διαύλων επικοινωνίας συμβάλλει στη σταθερότητα και λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στον κίνδυνο κρίσεων.

Το δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια

Ξεκάθαρη είναι η θέση του υπουργού Εξωτερικών για το ζήτημα της επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια.

Όπως επαναλαμβάνει, πρόκειται για αναφαίρετο και μονομερές δικαίωμα της χώρας, το οποίο απορρέει από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και μπορεί να ασκηθεί στον χρόνο και με τον τρόπο που θα επιλέξει η ελληνική πολιτεία.

Υποστηρίζει ότι το υπουργείο Εξωτερικών προετοιμάζεται συστηματικά για την προάσπιση των εθνικών συμφερόντων, ενώ επικαλείται ως μέρος της στρατηγικής που έχει ήδη εφαρμοστεί την επέκταση των χωρικών υδάτων στο Ιόνιο και έως το ακρωτήριο Ταίναρο.

Στο πλαίσιο αυτό, επαναλαμβάνει τη θέση του ότι η Ελλάδα έχει ενισχύσει τη διεθνή της παρουσία και την αποτρεπτική της ικανότητα, καταλήγοντας με τη χαρακτηριστική διατύπωση: «Η Ελλάδα μεγάλωσε και θα συνεχίσει να μεγαλώνει».

«Άκυρο και ανυπόστατο» το τουρκολιβυκό μνημόνιο

Εκτενής είναι η αναφορά του Γιώργου Γεραπετρίτη και στο τουρκολιβυκό μνημόνιο του 2019, το οποίο χαρακτηρίζει άκυρο και ανυπόστατο, υποστηρίζοντας ότι αντίκειται στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας και δεν παράγει έννομα αποτελέσματα.

Σύμφωνα με τον υπουργό, η κύρωσή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης δεν μεταβάλλει τη συγκεκριμένη νομική πραγματικότητα. Μάλιστα, επικαλείται τη θέση των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και άλλων χωρών, όπως η Κύπρος, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και η Αίγυπτος.

Αναφέρεται, επίσης, στην επιστολή που απέστειλε η Αίγυπτος στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, αμφισβητώντας τη νομιμότητα του μνημονίου, ενώ προαναγγέλλει την έναρξη τεχνικών συζητήσεων Ελλάδας – Αιγύπτου για την επέκταση της ήδη οριοθετημένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης.

Όπως σημειώνει, η Ελλάδα επιδιώκει τη διατήρηση καλών σχέσεων με τη Λιβύη, χωρίς ωστόσο να αποδέχεται μονομερείς ενέργειες που επιχειρούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων.

Η «Γαλάζια Πατρίδα» και το ενδεχόμενο τουρκικού νομοσχεδίου

Αναφερόμενος στις πληροφορίες για ενδεχόμενη νομοθετική πρωτοβουλία στην Τουρκία σχετικά με τη λεγόμενη «Γαλάζια Πατρίδα», ο υπουργός Εξωτερικών χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη θεωρία ανυπόστατη και ασύμβατη με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας.

Τονίζει ότι η Αθήνα παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις και έχει ήδη ενημερώσει τους εταίρους και τους συμμάχους της. Όταν υπάρξει επίσημο νομοθετικό κείμενο, όπως αναφέρει, θα αξιολογηθεί το περιεχόμενό του και θα υπάρξει η ανάλογη αντίδραση.

Ξεκαθαρίζει, παράλληλα, ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται μονομερείς ενέργειες που θίγουν τα εθνικά της συμφέροντα, επισημαίνοντας ότι η διπλωματία και ο διάλογος δεν αποκλείουν την αποτελεσματική αντίδραση όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Η θέση της Αθήνας για την υποψηφιότητα Σινιρλίογλου στον ΟΗΕ

Ο υπουργός Εξωτερικών τοποθετείται και για την υποψηφιότητα του Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν τη στηρίζει.

Όπως εξηγεί, η επιλογή του επικεφαλής του ΟΗΕ πρέπει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία, την αμεροληψία και την προσήλωση στον Καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού και στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρεται στη στάση της Τουρκίας απέναντι στα ψηφίσματα για το Κυπριακό, αλλά και στο γεγονός ότι δεν έχει κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας.

Για το Κυπριακό, υπογραμμίζει ότι αποτελεί βασική προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και εκφράζει την προσδοκία να υπάρξει πρόοδος έως τη λήξη της θητείας του Αντόνιο Γκουτέρες, με στόχο τη συνέχιση των προσπαθειών και από τον επόμενο γενικό γραμματέα.

Η απάντηση στην κριτική Σαμαρά

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης απαντά και στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί από τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά για τους χειρισμούς του στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Αποφεύγει να αποδώσει συγκεκριμένα πολιτικά κίνητρα στον πρώην πρωθυπουργό, επισημαίνοντας ότι σέβεται την κριτική, ακόμη και όταν είναι ιδιαίτερα αιχμηρή.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ότι η πολιτική αντιπαράθεση πρέπει να διεξάγεται με επιχειρήματα και να αφορά τις ασκούμενες δημόσιες πολιτικές, χωρίς προσωπικούς χαρακτηρισμούς.

Παράλληλα, αφήνει αιχμές για όσους έχουν υπηρετήσει στο παρελθόν σε υψηλά δημόσια αξιώματα, σημειώνοντας ότι κρίνονται όχι μόνο για όσα έπραξαν, αλλά και για όσα δεν τόλμησαν να κάνουν.

«Κριτική χωρίς αυτοκριτική είναι απλή υποκρισία», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η ελληνική προεδρία της ΕΕ το 2027

Τέλος, αναφερόμενος στην ανάληψη της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα το δεύτερο εξάμηνο του 2027, ο υπουργός Εξωτερικών διαβεβαιώνει ότι η προετοιμασία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη από τις αρχές του 2025.

Όπως επισημαίνει, η θεσμική συνέχεια διασφαλίζει ότι η επιτυχία της ελληνικής προεδρίας δεν μπορεί να εξαρτάται από τους εκλογικούς κύκλους.

Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι η πολιτική συγκυρία θα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας αναμένεται να ληφθούν κρίσιμες αποφάσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, την κοινή άμυνα, την ανταγωνιστικότητα, τη διεύρυνση, το μεταναστευτικό και την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο κ. Γεραπετρίτης καταλήγει ότι οι επόμενες εκλογές θα καθορίσουν ποια πολιτική ηγεσία θα αναλάβει να διαχειριστεί αυτή τη σημαντική ευρωπαϊκή αποστολή και να αξιοποιήσει την ελληνική προεδρία προς όφελος των εθνικών συμφερόντων.