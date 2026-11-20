Η Κομισιόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της ΕΕ για τη μη εφαρμογή συστημάτων εξατομικευμένης αναγνώρισης αεροσκαφών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς οι ελληνικές υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν έχουν εγκαταστήσει την τεχνολογία που απαιτείται από τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την αναγνώριση κάθε αεροσκάφους ξεχωριστά, μέσω των δεδομένων που εκπέμπει.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέπεμψε την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή οι ελληνικές υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας δεν έχουν εγκαταστήσει τα συστήματα που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την εξατομικευμένη αναγνώριση των αεροσκαφών. Η απόφαση ανακοινώθηκε χθες, 19 Νοεμβρίου 2026, στο πλαίσιο των μηνιαίων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις παραβάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας από κράτη-μέλη.

Η υπόθεση φέρει τον αριθμό INFR(2024)2237. Η Κομισιόν θεωρεί ότι η Ελλάδα δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της βάσει του άρθρου 62, παράγραφος 2, του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1139, ο οποίος καθορίζει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, η Ελλάδα οφείλει να διασφαλίσει ότι ο πιστοποιημένος φορέας που παρέχει τις υπηρεσίες αεροναυτιλίας στη χώρα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του σημείου ATS.OR.446 («Δεδομένα επιτήρησης»), το οποίο περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IV του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2017/373. Ο συγκεκριμένος κανονισμός καθορίζει τους κανόνες για τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας και την παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαιτεί από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να μπορούν να ταυτοποιούν κάθε αεροσκάφος ξεχωριστά, αξιοποιώντας τα στοιχεία ταυτότητας που μεταδίδει αυτόματα το ίδιο.

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Κομισιόν: Η πρόοδος δεν είναι επαρκής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή τον Δεκέμβριο του 2024 και αιτιολογημένη γνώμη τον Δεκέμβριο του 2025.

Η Ελλάδα απάντησε στην αιτιολογημένη γνώμη και ενημέρωσε την Επιτροπή για την πρόοδο που είχε σημειώσει. Η Κομισιόν αναγνωρίζει τα βήματα που έχουν γίνει από τις ελληνικές αρχές, ωστόσο εκτιμά ότι οι προσπάθειες δεν επαρκούν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προβλέπει ο Κανονισμός. Για τον λόγο αυτό αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η δυνατότητα αναγνώρισης κάθε αεροσκάφους ξεχωριστά επιτρέπει στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να παρακολουθούν με ακρίβεια την κίνησή του και να το διακρίνουν από τα υπόλοιπα αεροσκάφη.

Τα σύγχρονα ραντάρ δεν προσδιορίζουν μόνο τη θέση ενός αεροσκάφους, αλλά παρέχουν πληροφορίες και για το ύψος πτήσης, την ταχύτητα και την πρόθεση πτήσης του.

Όπως επισημαίνει η Κομισιόν, οι δυνατότητες αυτές αναβαθμίζουν την επιτήρηση της εναέριας κυκλοφορίας, καθιστούν αποτελεσματικότερο τον έλεγχό της και, τελικά, συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας των αερομεταφορών.

Παράλληλα, η εγκατάσταση των συγκεκριμένων συστημάτων θα ενίσχυε τη διαλειτουργικότητα της Ελλάδας με τα κράτη-μέλη της ΕΕ που τα χρησιμοποιούν ήδη και θα αύξανε τη χωρητικότητα του ελληνικού εναέριου χώρου.

Δεύτερη υπόθεση για την ελληνική αεροναυτιλία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου

Δεν είναι η πρώτη φορά που ζητήματα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα οδηγούνται ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποφασίσει να παραπέμψει εκ νέου την Ελλάδα στο Δικαστήριο, αυτή τη φορά λόγω της μη εφαρμογής διαδικασιών προσέγγισης βάσει πλοήγησης επιδόσεων (Performance Based Navigation - PBN). Πρόκειται για διαδικασίες που επιτρέπουν στα αεροσκάφη να ακολουθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια προκαθορισμένες διαδρομές κατά την προσέγγισή τους στα αεροδρόμια.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, εκείνη την περίοδο η Ελλάδα δεν δημοσίευσε τις απαιτούμενες διαδικασίες για 44 άκρα διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης, παρά το γεγονός ότι η σχετική προθεσμία είχε λήξει τον Δεκέμβριο του 2020.

Με πληροφορίες από lovguiden.dk, ec.europa.eu