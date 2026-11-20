Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 273,6 εκατ. ευρώ, από 90,1 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας κατέγραψε η Bally’s Intralot στο 9μηνο του 2026, με τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 830,3 εκατ. ευρώ, έναντι 263,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 273,6 εκατ. ευρώ, από 90,1 εκατ. ευρώ πέρυσι, με το περιθώριο λειτουργικής κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο 33%.

Καθοριστική ήταν η συνεισφορά της Bally’s International Interactive, η οποία ενσωματώθηκε στον όμιλο τον Οκτώβριο του 2025 και απέφερε έσοδα 579,2 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 195,6 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο, παρά τη σημαντική ενίσχυση των λειτουργικών επιδόσεων, ο όμιλος εμφάνισε ζημίες μετά από φόρους 36,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι ζημίες που αναλογούν στους μετόχους της μητρικής έφτασαν τα 40,9 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω αυξημένων χρηματοοικονομικών εξόδων, αποσβέσεων και δαπανών συναλλαγών.

Διαδικτυακές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία

Ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική παρουσίασαν οι διαδικτυακές δραστηριότητες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, με τη βρετανική αγορά να καταγράφει αύξηση εσόδων 12,2% στο τρίτο τρίμηνο, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, και νέο ιστορικό υψηλό στα τριμηνιαία καθαρά έσοδα από παιχνίδια.

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Στην Ισπανία, τα έσοδα ενισχύθηκαν κατά 18,9%, φτάνοντας τα 13,3 εκατ. ευρώ. Θετική ήταν επίσης η συμβολή της Τουρκίας και της Αργεντινής, όπου καταγράφηκε αύξηση εσόδων, ενώ πιέσεις σημειώθηκαν στις δραστηριότητες των ΗΠΑ. Σημαντική πρόκληση παραμένει η αυξημένη φορολόγηση του διαδικτυακού gaming στη Βρετανία, η οποία επιβάρυνε τα προσαρμοσμένα EBITDA του 9μήνου κατά περίπου 68 εκατ. ευρώ.

Ενίσχυση της ρευστότητας

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικής θέσης, η συνολική ρευστότητα του ομίλου ενισχύθηκε στα 472,4 εκατ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου, έναντι 287,3 εκατ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου, ενώ ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,63 δισ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 206,6 εκατ. ευρώ, από 79,1 εκατ. ευρώ πέρυσι. Παράλληλα, η Bally’s Intralot προχωρά στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της evoke plc, η οποία προγραμματίζεται για τον Ιανουάριο του 2027, υπό την προϋπόθεση εξασφάλισης των εναπομενουσών εγκρίσεων.

Οι μέτοχοι των δύο εταιρειών έχουν ήδη εγκρίνει τη συναλλαγή, με τη διοίκηση να προσβλέπει σε σημαντικές συνέργειες κόστους και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.