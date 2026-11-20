Η 80χρονη οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή και έκλεισε τον δρόμο στη μοτοσικλέτα.

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στη Σαλαμίνα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν δύο άτομα, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό των αναβατών.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν από τις 22:00, στη Λεωφόρο Αιαντείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 80χρονη οδηγός του αυτοκινήτου επιχείρησε να πραγματοποιήσει αναστροφή, προκειμένου να εισέλθει σε πρατήριο καυσίμων.

Κατά τη διάρκεια του ελιγμού, ωστόσο, φέρεται να έκλεισε τον δρόμο στη μοτοσικλέτα που κινούνταν στο σημείο, με αποτέλεσμα τα δύο οχήματα να συγκρουστούν με σφοδρότητα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά οι δύο επιβαίνοντες στη μοτοσικλέτα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmzvg15klnbd?integrationId=40599y14juihe6ly}