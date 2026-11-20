Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και τα ισχυρότερα κίνητρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καινοτομία.

«Οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - που είναι πάντα απαισιόδοξες - λένε ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα είναι υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο της ΕΕ, τόσο το 2027 όσο και το 2028», είπε ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας χθες, ως εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού, στην επετειακή εκδήλωση με θέμα «LEADERSHIP EXCELLENCE: Η Επόμενη Μέρα της Ηγεσίας» που διοργάνωσε η Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων.

«Επιπλέον θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση της ανεργίας, ενώ το χρέος της Ελλάδας ήδη από φέτος δεν θα είναι το υψηλότερο στην ΕΕ. Άρα η ανάπτυξη είναι διατηρήσιμη. Λείπει όμως το αποτέλεσμα των εκλογών», πρόσθεσε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.

«Το 2019 και το 2023», πρόσθεσε, «οι Έλληνες ψήφισαν το κόμμα που υποσχέθηκε τα λιγότερα. Όμως όπως λέει ένα παλιό σλόγκαν, τα λιγότερα αποδείχτηκε ότι σημαίνουν περισσότερα. Το ερώτημα είναι, μετά από 8 χρόνια με μία κυβέρνηση που έχει συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο, έναν αποτελεσματικό και «εξαγώγιμο» πρωθυπουργό, έχει το καλύτερο συγκριτικά πολιτικό προσωπικό και ένα πρόγραμμα που θα είναι πραγματικά αληθινό και καινοτόμο, αν οι Έλληνες θα ψηφίσουν ρεαλιστική ελπίδα ή ακυβερνησία. Πιστεύω ότι καθώς πηγαίνουμε προς τις εκλογές και τα διλήμματα θα γίνονται ολοένα και πιο σαφή, οι Έλληνες θα ψηφίσουν ρεαλιστική ελπίδα και για το λόγο αυτό είμαι αισιόδοξος ότι όλα αυτά που πετύχαμε όλοι μαζί τα τελευταία χρόνια δεν θα τα σπαταλήσουμε».

Σε ερώτηση για την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι «χρειάζονται συνεχείς ασκήσεις θάρρους προκειμένου να υιοθετηθούν. Και μετά έρχεται η πιο δύσκολη φάση που είναι η εφαρμογή του νόμου. Χρειάζεται συνεχής επιτήρηση διότι όπου υπάρχουν διατάξεις που μπορεί να θίγουν επιμέρους ομάδες, πάντα υπάρχει κάποιος που προσπαθεί να σπρώξει την εφαρμογή τους στο μέλλον και να τις καταστήσει ανενεργές. Επομένως, χρειάζεται θάρρος, ικανότητα διοίκησης και σε κάθε περίπτωση αγνόηση του πολιτικού κόστους».

Αναφερόμενος στην ανάπτυξη της καινοτομίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, ο Κωστής Χατζηδάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη να προχωρήσουν προς αυτή την κατεύθυνση οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες, όπως είπε «λόγω της τεχνητής νοημοσύνης έχουν πολύ περισσότερα να κερδίσουν αλλά και πολύ περισσότερα να χάσουν από αυτήν».

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«Οι μικρομεσαίοι πρέπει να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση το νωρίτερο, διότι το μέλλον έρχεται ορμητικό. Αν αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, μπορούν να δουν ανάπτυξη που δεν φαντάζονται αυτή τη στιγμή. Εμείς θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στην τεχνητή νοημοσύνη για δράσεις τόσο στο Δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Και θέλουμε να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν λιγότερο ή περισσότερο να προχωρήσουν μόνες τους».

Ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας που είναι το ανθρώπινο δυναμικό, στην Ελλάδα και το εξωτερικό αλλά και τα ισχυρότερα κίνητρα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καινοτομία. «Δεν πρέπει απλώς να κινητοποιηθούμε, αλλά να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε. Και βεβαίως πρέπει να έχουμε μια κυβέρνηση που να αντιλαμβάνεται όλα αυτά και να μπορεί να βάλει τα πράγματα σε μια σειρά. Διότι με καφενειακές προσεγγίσεις αυτές οι προκλήσεις δεν πρόκειται να αντιμετωπιστούν. Ούτε θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε την μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάπτυξης από το οποίο η Ελλάδα - αν τα ερευνητικά κέντρα και οι επιχειρήσεις καταθέσουν αξιόπιστες προτάσεις - μπορεί στην επόμενη περίοδο να εισπράξει 5-10 δισεκατομμύρια ευρώ».