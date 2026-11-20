Ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου για το Στεγαστικό, με την οποία βάζει «απέναντι» τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ο Άκης Σκέρτσος καλεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μελετήσουν τα 55 μέτρα που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση πριν προτείνουν νέα για την αντιμετώπιση του Στεγαστικού, ενώ παράλληλα τα καλεί να είναι καλύτερα προετοιμασμένα για το πραγματικό κόστος.

«Το στεγαστικό ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και πιεστικό πρόβλημα για να τοποθετούμαστε χωρίς γνώση όλων των δεδομένων», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του.

«“Σκονάκι” για όσες πολιτικές δυνάμεις θέλουν να προτείνουν μέτρα για το στεγαστικό ζήτημα.

Πριν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλήσουν δημόσια και προτείνουν “νέα” μέτρα, ας μελετήσουν λίγο καλύτερα τα 25 μέτρα αύξησης της προσφοράς κατοικιών, τα 16 μέτρα στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών και τα 14 οριζόντια μέτρα που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση ώστε να μην εκτίθενται θεωρώντας ότι εισηγούνται κάτι που ήδη εφαρμόζεται.

Και, επίσης, ας είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για το πραγματικό κόστος, τα δεδομένα της αγοράς ακινήτων και τον χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή ή ανακαίνιση κατοικιών, διότι κινδυνεύουν να υπόσχονται «πύργους στην άμμο».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του Δεδδηε, τα κενά, μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα σε όλη την επικράτεια είναι συνολικά ~780.000, ενώ στην αττική προσεγγίζουν τις 238.000. Σε αυτά ένα μεγάλο τμήμα είναι εξοχικές ή δεύτερες κατοικίες σε ημιαστικές περιοχές και οικισμούς εκτός πόλεων, ενώ ένα εξίσου μεγάλο τμήμα είναι επαγγελματικά ακίνητα και όχι κατοικίες», αναφέρει ο Άκης Σκέρτσος και προσθέτει:

«Συνεπώς, ναι υπάρχουν χιλιάδες κλειστές κατοικίες που μπορούν να ανακαινιστούν και ήδη τρέχει ένα μεγάλο πρόγραμμα 480 εκ. ευρώ για αυτό το σκοπό. Ωστόσο, είναι “μύθος” ότι όλα τα κλειστά ακίνητα είναι κατοικίες που μπορούν να αξιοποιηθούν.

Το στεγαστικό ζήτημα είναι πολύ σοβαρό και πιεστικό πρόβλημα για να τοποθετούμαστε χωρίς γνώση όλων των δεδομένων. Επηρεάζει τη ζωή εκατομμυρίων συμπολιτών μας και η κυβέρνηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προσφέρει ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες λύσεις. Γι’ αυτό και απαιτείται ευθύνη και πραγματισμός από όλους».

{https://www.facebook.com/askertsos/posts/pfbid0yKaqEEFr3j4H2nbzgW8wbkRZrRzfB1Kb9yD4HmZAVoLpqbdK22VXajHLEWf9imFMl}