Αναλυτικά όσα επισημαίνει σε άρθρο του.

«Τα παιδιά χρειάζονται πρόσβαση στη γνώση και στα εργαλεία του μέλλοντος. Χρειάζονται, όμως, και προστασία απέναντι σε προϊόντα σχεδιασμένα να διεκδικούν αδιάκοπα την προσοχή τους», αναφέρει, σε άρθρο του στην εφημερίδα «Πρώτο Θέμα», ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με αφορμή το νομοσχέδιο για το ηλικιακό όριο στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, πίσω από τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης βρίσκονται οι «καθημερινές αγωνίες» των γονιών που δεν ξέρουν πώς να βοηθήσουν το παιδί τους να αφήσει το κινητό, αλλά και των εφήβων που ξενυχτούν στην οθόνη και δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν.

Σε αυτήν την «άνιση μάχη» που δίνει μία οικογένεια, ο υπουργός Επικρατείας υποστηρίζει ότι η πολιτεία οφείλει να δώσει συγκεκριμένη απάντηση, και αυτή δεν είναι άλλη από τη θέσπιση του ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, που θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.

«Δεν είναι εύλογο να περιμένουμε από έναν δεκατριάχρονο να αντισταθεί μόνος του σε αλγόριθμους που προσαρμόζονται διαρκώς για να τον κρατούν συνδεδεμένο. Ούτε από κάθε γονιό να διαπραγματεύεται καθημερινά με παγκόσμιες εταιρείες», σημειώνει ο κ. Σκέρτσος, διευκρινίζοντας ότι η συμμόρφωση θα βαρύνει τις πλατφόρμες, ενώ δεν θα θεσπίζονται νέα πρόστιμα για παιδιά και γονείς.

Σύμφωνα με στοιχεία του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, το 2025 ένας στους τέσσερις μαθητές γυμνασίου και λυκείου δήλωσε υπερβολική χρήση και ανάγκη βοήθειας για να τη μειώσει, ενώ σύμφωνα με την ESPAD 2024, το 48% των δεκαεξάχρονων στην Ελλάδα εμφάνιζε ενδείξεις προβληματικής ενασχόλησης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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«Έχει σημασία να ακούμε αυτές τις φωνές των παιδιών» τονίζει ο κ. Σκέρτσος και απαριθμεί μία σειρά δράσεων που ανέλαβε η κυβέρνηση, τα τελευταία δύο χρόνια, με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη: Από την παρέμβασή του στον ΟΗΕ το 2024 και την Εθνική Στρατηγική έως το parco.gov.gr, το Kids Wallet και τη διεκδίκηση κοινής ευρωπαϊκής δράσης. Παράλληλα, επισημαίνει ότι «απαντήσαμε και στην εύλογη ανάγκη θετικής ενδυνάμωσης», με ψηφιακό εγγραμματισμό στο σχολείο, συμβουλευτική γονέων, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού και υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Ο υπουργός Επικρατείας, αν και αναγνωρίζει ότι «απαιτούνται περισσότερα» και ότι «ένα ηλικιακό όριο δεν αρκεί από μόνο του», αδυνατεί να δικαιολογήσει τη στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που, όπως υπογραμμίζει, «επέλεξαν να διατηρήσουν τις κομματικές διαχωριστικές γραμμές σε ένα θέμα που προσφερόταν για συνεννόηση».

«Η διαφωνία είναι δικαίωμά τους. Η καταψήφιση, όμως, συνοδεύεται από ευθύνη» αναφέρει χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως αντί η αντιπολίτευση να στηρίξει την αρχή της ρύθμισης και να διεκδικήσει βελτιώσεις, «επέλεξε την άρνηση, χάνοντας μία ευκαιρία ουσιαστικής πολιτικής προσφοράς».

«Η προστασία των παιδιών άξιζε ευρύτερη συναίνεση. Εμείς αναλάβαμε την ευθύνη να προχωρήσουμε», καταλήγει ο κ. Σκέρτσος.