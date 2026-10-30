«Ο κ. Σκέρτσος παρουσιάζει ως δικαίωση το ότι η κυβέρνηση πρόλαβε να ολοκληρώσει τη νομοθέτηση πριν το ευρωπαϊκό "πάγωμα"», τονίζει το ΠΑΣΟΚ.

Στον υπουργός Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, απαντάει στο ΠΑΣΟΚ, απορρίπτοντας τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς για την εξαίρεση της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό «πάγωμα» νομοθετικών πρωτοβουλιών, επισημαίνοντας ότι αυτή οφείλεται αποκλειστικά στην έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας κοινοποίησης και όχι σε ουσιαστική έγκριση του ελληνικού νόμου.

Την Πέμπτη (29/10), ο Άκης Σκέρτσος είχε κάνει μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επικρίνοντας την αντιπολίτευση και ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοτνας ότι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αναστείλει για δώδεκα μήνες την προώθηση εθνικών νομοθετικών πρωτοβουλιών που επικαλύπτονται με τους προτεινόμενους κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι εξέλιξη που επιβεβαιώνει τις προειδοποιήσεις της κυβέρνησης κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα από παιδιά κάτω των 15 ετών.

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Η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πρόταση κινείται στη λογική της ηλικιακά διαβαθμισμένης προστασίας των ανηλίκων, την οποία είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ, και υπογραμμίζει την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών κανόνων και αποτελεσματικής εφαρμογής τους για την προστασία των παιδιών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

Η φαιδρότητα των κυβερνητικών πανηγυρισμών έχει και τα όριά της.

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Ο κ. Σκέρτσος παρουσιάζει ως δικαίωση το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρόλαβε να ολοκληρώσει τη νομοθετική διαδικασία πριν από το ευρωπαϊκό «πάγωμα». Η Κομισιόν, μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι η εξαίρεση της Ελλάδας οφείλεται αποκλειστικά στον χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας κοινοποίησης και όχι σε ουσιαστική έγκριση του ελληνικού νόμου.

Για τον ίδιο ακριβώς λόγο εξαιρείται και η Γαλλία, παρότι ακολουθεί διαφορετική νομοθετική προσέγγιση.

Μάλιστα, η ευρωπαϊκή πρόταση υιοθετεί τη λογική της ηλικιακά διαβαθμισμένης προστασίας που υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ, αντί της οριζόντιας απαγόρευσης.

Το πολιτικό παράδοξο είναι προφανές: Αν, όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, η καθολική απαγόρευση αποτελεί τη μόνη αποτελεσματική προστασία, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναστέλλοντας επί 12 μήνες αντίστοιχες εθνικές πρωτοβουλίες, αφήνει συνειδητά εκατομμύρια παιδιά απροστάτευτα; Αυτό είναι το συμπέρασμα του κ. Σκέρτσου;

Γιατί η Επιτροπή λέει ακριβώς το αντίθετο: ότι η προστασία των παιδιών απαιτεί κοινούς ευρωπαϊκούς κανόνες και αυστηρή εφαρμογή του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες. Η κυβέρνηση συγχέει σκόπιμα τη διαδικαστική εξαίρεση με την ουσιαστική νομιμοποίηση και την επικοινωνιακή ταχύτητα με την αποτελεσματική προστασία των παιδιών.