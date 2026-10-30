«Θα ολοκληρώσω την 4ετία ως ανεξάρτητη, αλλά στις εκλογές θα είμαι υποψήφια με κάποιον εκλογικό συνδυασμό», είπε η Θεοδώρα Τζάκρη

Η Θεοδώρα Τζάκρη παραδέχθηκε δημοσίως, μιλώντας στο Mega, ότι βρίσκεται σε τροχιά συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ για την επιστροφή της στη Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας ωστόσο ότι μέχρι τις εκλογές προτίθεται να παραμείνει ανεξάρτητη βουλευτής.

«Θα ολοκληρώσω την 4ετία στην Πέλλα ως ανεξάρτητη. Δεν θα κατέβω ανεξάρτητη στις εκλογές, θα είμαι υποψήφια σε κάποιον εκλογικό συνδυασμό. Δεν καταργούμαι πολιτικά μέχρι τότε», είπε αρχικά και συνέχισε: «Ανήκω στην Κεντροαριστερά, εκπροσωπώ τον πατριωτικό σοσιαλισμό. Ή με τον Τσίπρα μπορώ να συνεχίσω ή με το ΠΑΣΟΚ. Το έργο με τον Τσίπρα το είδα. Έγινε κυβέρνηση, αλλά δεν έκανε μεγάλη προοδευτική παράταξη. Έκανε την αυτοκριτική του βέβαια, αλλά «τώρα είναι αργά αγάπη μου γλυκιά» που λέει το τραγούδι. Εγώ τον πίστεψα τον Τσίπρα ότι θα κάνει τη μεγάλη προοδευτική παράταξη. 2,5 εκατ. ψηφοφόροι πήγαν από το ΠΑΣΟΚ στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι η μόνη».

«Το ΠΑΣΟΚ έχει μια πραγματική πολιτική ανοιχτών θυρών»

«Βλέπω στο ΠΑΣΟΚ μία διάθεση, κάνει βήματα πραγματικά προς τα Αριστερά και το πιστώνεται δημοσκοπικά. Αποκλιμακώνεται η πορεία της ΕΛΑΣ. Βλέπω το ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνει, συσπειρώνει έναν κόσμο. Δεν βλέπω εισροές από το Κέντρο. Βλέπω ότι δείχνει ότι με τη ΝΔ δεν θέλει να έχει μαζί της ούτε πυρετό. Βλέπω ότι προγραμματικά βγαίνει στον Τσίπρα από τα Αριστερά. Βλέπω ότι το ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με τον Τσίπρα, έχει μια πραγματική πολιτική ανοιχτών θυρών», συνέχισε.

«Έχω συζητήσει με το ΠΑΣΟΚ, είμαστε σε πορεία συννεόησης»

«Έχω συζητήσει, είμαστε σε μια πορεία συνεννόησης, αυτό για να οδηγήσει σε αποτελέσματα πρέπει να καταλήξει κάπου. Δεν είναι η πρόθεσή μου να ενταχτώ στην ΚΟ του ΠΑΣΟΚ προεκλογικά. Αυτό που θέλω να κάνω, προσωπικά μιλάω, είναι να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο για να πέσει ο Μητσοτάκης. Να συμβάλω με όλες μου τις δυνάμεις. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε πολύ. Αυτό που κάνω είναι να ασκώ αντιπολίτευση στον Μητσοτάκη και να εκπροσωπώ την Πέλλα», πρόσθεσε.

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