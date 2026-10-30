Ο 46χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς

Δύο εμπρηστικές επιθέσεις σημειώθηκαν στη Γλυφάδα αργά το βράδυ της Τετάρτης, με διαφορά περίπου 15 λεπτών. Για την υπόθεση συνελήφθη 46χρονος αξιωματικός στο Πολεμικό Ναυτικό και, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Λίγο μετά τις 02:20, ο 46χρονος φέρεται να έβαλε φωτιά σε διαμέρισμα στην οδό Βουλγαροκτόνου, στην Άνω Γλυφάδα, όπου διέμενε πρώην σύντροφός του.

Περίπου 15 λεπτά αργότερα, κινήθηκε προς την οδό Νυμφών, στο κέντρο της Γλυφάδας, όπου φέρεται να πυρπόλησε το αυτοκίνητο δεύτερης πρώην συντρόφου του και το όχημα του 51χρονου συντρόφου της.

Ο 46χρονος ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη από αστυνομικούς, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ. Το κίνητρο των εμπρησμών διερευνάται και αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την κατάθεσή του.

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