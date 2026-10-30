Η απόφαση περιλαμβάνει τις κύριες και τοπικές ακτοπλοϊκές γραμμές.

Το νέο ενδεικτικό γενικό δίκτυο ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών για την περίοδο από την 1η Νοεμβρίου 2027 έως τις 31 Οκτωβρίου 2028 καθορίζει απόφαση του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση περιλαμβάνει τις κύριες και τοπικές ακτοπλοϊκές γραμμές, θέτοντας παράλληλα συγκεκριμένα κριτήρια για τη συχνότητα σύνδεσης των νησιών με την ηπειρωτική χώρα και τα διοικητικά τους κέντρα.

Τι καλύπτει η συμφωνία

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, το δίκτυο καλύπτει τους νησιωτικούς λιμένες της χώρας και αποσκοπεί στη διασφάλιση της συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης των κατοίκων, της μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων και της συνοχής του νησιωτικού χώρου.

Οι ακτοπλοϊκές γραμμές διακρίνονται σε κύριες, που συνδέουν την ηπειρωτική Ελλάδα με τα νησιά ή νησιά διαφορετικών νομών, και τοπικές, οι οποίες εξυπηρετούν κυρίως μικρότερες αποστάσεις και ενδοπεριφερειακές μετακινήσεις. Το τελικό δίκτυο της περιόδου θα διαμορφωθεί από τις δηλώσεις τακτικής δρομολόγησης των πλοίων.

Ελάχιστη συχνότητα εξυπηρέτησης

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για ελάχιστη συχνότητα ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης. Ειδικότερα, οι νησιωτικοί λιμένες που αποτελούν πρωτεύουσες νομών θα πρέπει να συνδέονται με ηπειρωτικά λιμάνια τουλάχιστον τρεις φορές την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, τα υπόλοιπα νησιά προβλέπεται να συνδέονται τουλάχιστον τρεις ημέρες εβδομαδιαίως, απευθείας ή μέσω ανταπόκρισης, με την πρωτεύουσα του νομού τους. Για τα νησιά της ίδιας περιφέρειας προβλέπεται σύνδεση με την περιφερειακή έδρα τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα. Ωστόσο, η απόφαση επιτρέπει διαφοροποιήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και τις εναλλακτικές δυνατότητες μετακίνησης.

Στο ενδεικτικό δίκτυο περιλαμβάνονται συνδέσεις από τον Πειραιά, τη Ραφήνα, το Λαύριο, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, τον Βόλο και άλλα ηπειρωτικά λιμάνια προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου. Παράλληλα, προβλέπονται διανησιωτικές συνδέσεις που εξυπηρετούν τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τις Σποράδες και το Βόρειο Αιγαίο. Η απόφαση καθορίζει επίσης ειδικούς όρους για τα φορτηγά-οχηματαγωγά πλοία που μεταφέρουν φορτία από την Αττική προς τα νησιά, προβλέποντας τη χρήση του λιμένα Ελευσίνας και, υπό προϋποθέσεις, άλλων λιμένων της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά.