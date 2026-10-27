Λόγω της διεξαγωγής της μαθητικής παρέλασης για την 28η Οκτωβρίου θα υπάρξουν αλλαγές στα δρομολόγια ενώ θα υπάρξει και κλείσιμο σταθμών.

Αλλαγές στη λειτουργία του Μετρό και του Τραμ στην Αθήνα θα ισχύσουν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, λόγω των μαθητικών παρέλασεων για την εθνική επέτειο, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.). Οι τροποποιήσεις αφορούν το κλείσιμο του σταθμού «Σύνταγμα» στο Μετρό, καθώς και την προσωρινή αλλαγή των τερματικών σταθμών στις γραμμές 6 και 7 του Τραμ.

Κλειστός από τις 08:00 ο σταθμός «Σύνταγμα» του Μετρό

Σύμφωνα με τις προβλεπόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 το πρωί. Κατά τη διάρκεια της διακοπής, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Ως εκ τούτου, οι επιβάτες που θέλουν να μετακινηθούν προς την περιοχή του Συντάγματος θα πρέπει να επιλέξουν εναλλακτικούς σταθμούς και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους με άλλο μέσο.

Αλλαγές στη Γραμμή 6 του Τραμ

Τροποποιήσεις θα υπάρξουν και στη λειτουργία της Γραμμής 6 του Τραμ, στη διαδρομή «Πικροδάφνη – Σύνταγμα». Από τις 08:00 το πρωί, προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΦΙΞ». Αυτό σημαίνει ότι τα δρομολόγια δεν θα συνεχίζουν έως το Σύνταγμα κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων.

Πού θα τερματίζουν τα δρομολόγια της Γραμμής 7

Αλλαγή θα υπάρξει και στη Γραμμή 7 του Τραμ, η οποία συνδέει το Ασκληπιείο Βούλας με την Ακτή Ποσειδώνος στον Πειραιά. Από τις 09:00 το πρωί, προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΣΕΦ». Οι επιβάτες που σχεδιάζουν να μετακινηθούν προς ή από τον Πειραιά θα πρέπει να λάβουν υπόψη την προσωρινή αυτή αλλαγή και να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές μετακίνησης.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα παραμείνουν σε ισχύ λόγω των εκδηλώσεων για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.