Αλλού καταιγίδες και αλλού λιακάδα. Οι προγνώσεις των μετεωρολόγων για τις παρελάσεις της 28ης Οκτωβρίου. Τι καιρό θα έχει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Με βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας θα κυλήσει η 28η Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, σε συνδυασμό με ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια, αναμένεται να επηρεάσει κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα.

Την ίδια ώρα, αυξημένος είναι ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρών σε περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες βροχής.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στις μαθητικές και στρατιωτικές παρελάσεις με τις καιρικές συνθήκες να παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις σε κάθε περιοχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να δυσκολέψουν τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων, ενώ σε άλλες αναμένονται καλύτερες συνθήκες.

Νέα επιδείνωση του καιρού από το βράδυ της Τρίτης

Το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό απομακρύνεται σταδιακά από τη χώρα, ωστόσο ένα νέο σύστημα, σε συνδυασμό με την κάθοδο ψυχρών αέριων μαζών από τα Βαλκάνια, φέρνει νέα επιδείνωση του καιρού.

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Οι βροχές αναμένεται να κάνουν την εμφάνισή τους από το μεσημέρι της Τρίτης στα δυτικά και στην Πελοπόννησο, ενώ από το βράδυ και κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας προς την Τετάρτη τα φαινόμενα θα ενταθούν στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν η ανατολική Θεσσαλία και η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά Ελλάδα, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περιοχές όπου έχουν ήδη σημειωθεί έντονες βροχοπτώσεις. Όπως προειδοποίησε η μετεωρολόγος Όλγα Παπαβγούλη, τα μεγάλα ύψη βροχής σε ήδη επιβαρυμένες περιοχές αυξάνουν τον κίνδυνο νέων πλημμυρικών φαινομένων.

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Ποιες παρελάσεις κινδυνεύουν να γίνουν με βροχή

Η Τετάρτη 28 Οκτωβρίου αναμένεται να βρει τη χώρα χωρισμένη σε δύο καιρικές ζώνες, με τα ανατολικά και νότια να δέχονται τα εντονότερα φαινόμενα και τις δυτικότερες και βορειότερες περιοχές να έχουν κατά κανόνα καλύτερες συνθήκες.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε περιοχές περίπου από το ύψος της Χαλκιδικής και νοτιότερα, καθώς και ανατολικά της οροσειράς της Πίνδου. Αντίθετα, στη δυτική και βόρεια Ελλάδα τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πιο περιορισμένα, με μικρότερη ένταση και διάρκεια.

Οι περιοχές που συγκεντρώνουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά τη διάρκεια των παρελάσεων είναι η Θεσσαλία, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια και τμήματα της ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, όπου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

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Τι καιρό θα κάνει στην Αθήνα

Στην Αττική οι βροχές θα επηρεάσουν τον νομό, χωρίς να αποκλείονται διαστήματα ύφεσης των φαινομένων.

Οι πρωινές ώρες θα είναι πιο επιβαρυμένες, με βροχοπτώσεις να αναμένονται κυρίως τα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Στο κέντρο της Αθήνας εκτιμάται ότι ενδέχεται να υπάρξουν διαστήματα χωρίς αξιόλογες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της παρέλασης, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η εκδήλωση ασθενούς βροχής.

Μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται στα βόρεια τμήματα της Αττικής, όπου τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι εντονότερα. Οι βοριάδες θα ενισχύσουν την αίσθηση του κρύου, ενώ η θερμοκρασία τις ώρες της παρέλασης αναμένεται να βρίσκεται περίπου στους 13 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη: Πώς θα γίνει η στρατιωτική παρέλαση

Πιο ήπια αναμένεται να είναι η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, όπου δεν προβλέπονται ιδιαίτερα έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής παρέλασης.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές κατά την έναρξη των εκδηλώσεων, ωστόσο το κύμα βροχοπτώσεων που αναμένεται να επηρεάσει την περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας εκτιμάται ότι θα έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρώσει τη δράση του τις πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κινείται σε χαμηλά επίπεδα, περίπου στους 13 με 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα κάνουν την αίσθηση του κρύου πιο έντονη. Στη Χαλκιδική υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές βροχές.

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας τα Δωδεκάνησα

Στα Δωδεκάνησα αναμένονται ισχυρές και επαναλαμβανόμενες καταιγίδες από την Τρίτη έως και την Πέμπτη.

Η Ρόδος ενδέχεται να δεχθεί σημαντικές ποσότητες βροχής, γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα από προηγούμενα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται επίσης κατά τόπους στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, με την ένταση των φαινομένων να παρουσιάζει διακυμάνσεις.

Πτώση της θερμοκρασίας, ισχυροί βοριάδες και χιόνια στα ορεινά

Η έλευση των ψυχρών αέριων μαζών θα φέρει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με το κρύο να γίνεται πιο έντονο, κυρίως στην κεντρική, τη βόρεια και την ανατολική Ελλάδα.

Οι μέγιστες θερμοκρασίες την Τετάρτη αναμένεται να κυμανθούν περίπου από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετές περιοχές ο υδράργυρος θα παραμείνει σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο. Οι ισχυροί άνεμοι θα κάνουν πιο έντονη την αίσθηση της ψύχρας, ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες και κατά τη διάρκεια των παρελάσεων.

Χιονοπτώσεις αναμένονται και στα ορεινά, κυρίως σε υψόμετρα πάνω από τα 1.400 μέτρα, με τον Παρνασσό, τον Όλυμπο και την Πίνδο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που ενδέχεται να δεχθούν χιόνι.