Η παρέμβαση της ΑΑΔΕ αποσκοπεί στη διακρίβωση του κατά πόσον υπήρξε διαρροή υπηρεσιακών πληροφοριών και εάν σε αυτήν ενδέχεται να εμπλέκονται υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης.

Τη διερεύνηση τυχόν εμπλοκής υπαλλήλων της ΑΑΔΕ σε καταγγελίες για διαρροή πληροφοριών σχετικά με επικείμενο φορολογικό έλεγχο σε επιχείρηση εστίασης ζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από εντολή του διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή.

Ειδικότερα, με εντολή του διοικητή της ΑΑΔΕ, η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων απέστειλε σήμερα έγγραφο προς τις αρμόδιες διευθύνσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ζητώντας να ενημερωθεί εάν από την αστυνομική έρευνα ή από στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση των Αρχών προκύπτουν ενδείξεις για ενδεχόμενη εμπλοκή συγκεκριμένων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ στην υπόθεση.

Στο επίκεντρο βρίσκονται καταγγελίες σύμφωνα με τις οποίες οι υπεύθυνοι επιχείρησης εστίασης, η οποία κατηγορείται για φοροδιαφυγή, φέρονται να είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων για επικείμενο έλεγχο των φορολογικών Αρχών. Η παρέμβαση της ΑΑΔΕ αποσκοπεί στη διακρίβωση του κατά πόσον υπήρξε διαρροή υπηρεσιακών πληροφοριών και εάν σε αυτήν ενδέχεται να εμπλέκονται υπάλληλοι της φορολογικής διοίκησης.

Προς το παρόν, το ενδεχόμενο εμπλοκής υπαλλήλων παραμένει υπό διερεύνηση, χωρίς να προκύπτει από τα γνωστά στοιχεία επιβεβαιωμένη συμμετοχή συγκεκριμένων προσώπων.