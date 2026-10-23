Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν είχε εκδώσει τρεις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, συνολικού ύψους 4.560 ευρώ.

Σε 48ωρο «λουκέτο» σε γνωστό νυχτερινό κέντρο προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), μετά τον εντοπισμό φορολογικών παραβάσεων που αφορούσαν τη μη έκδοση αποδείξεων συνολικής αξίας 4.560 ευρώ. Η επιβολή της κύρωσης πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση δικαστικής διαδικασίας, καθώς η επιχείρηση είχε αρχικά εξασφαλίσει προσωρινή αναστολή του μέτρου.

Η υπόθεση ξεκίνησε στις αρχές του 2026, όταν ελεγκτές της ΑΑΔΕ πραγματοποίησαν επιτόπιο φορολογικό έλεγχο στο νυχτερινό κέντρο. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι η επιχείρηση δεν είχε εκδώσει τρεις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, συνολικού ύψους 4.560 ευρώ.

Για την παράβαση αυτή επιβλήθηκε η προβλεπόμενη από τη φορολογική νομοθεσία κύρωση της αναστολής λειτουργίας για 48 ώρες.

Η διοίκηση της επιχείρησης προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταφέρνοντας αρχικά να εξασφαλίσει προσωρινή αναστολή εκτέλεσης της απόφασης, με αποτέλεσμα το νυχτερινό κέντρο να συνεχίσει τη λειτουργία του.

Ωστόσο, η υπόθεση είχε διαφορετική εξέλιξη το καλοκαίρι του 2026, όταν εκδόθηκε νεότερη δικαστική απόφαση, με την οποία κρίθηκε νόμιμη η επιβολή της 48ωρης αναστολής λειτουργίας.

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Μετά την εξέλιξη αυτή και με την έναρξη της νέας καλλιτεχνικής σεζόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προχώρησαν στην εκτέλεση της κύρωσης, βάζοντας προσωρινό «λουκέτο» στην επιχείρηση.

Το μήνυμα της ΑΑΔΕ προς τις επιχειρήσεις

Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει ότι οι φορολογικές κυρώσεις δεν παύουν να ισχύουν επειδή μεσολαβεί χρονικό διάστημα από τη διαπίστωση της παράβασης.

Αντίθετα, όταν αίρονται τα νομικά εμπόδια που είχαν αναστείλει την εφαρμογή τους, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να προχωρήσουν στην εκτέλεσή τους, ακόμη και αρκετούς μήνες μετά τον αρχικό έλεγχο.