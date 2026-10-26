Στον ανακριτή σήμερα και αύριο οι συλληφθέντες για την υπόθεση της Pizza Fan. Μέχρι αργά το βράδυ αναμένεται να απολογηθούν οι πρώτοι 10 κατηγορούμενοι και αύριο οι υπόλοιποι 13, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Με βαρύ κατηγορητήριο απολογούνται στον 32ο τακτικό ανακριτή οι συλληφθέντες για τη φορολογική απάτη στην Pizza Fan, που φέρεται να προκάλεσε ζημία στα δημόσια ταμεία πάνω από 25 εκατομμύρια ευρώ.

Ο κύκλος των απολογιών αναμένεται να κρατήσει ένα διήμερο, καθώς οι κατηγορούμενοι, οδηγούνται κατά ομάδες στο γραφείο του ανακριτή για να δώσουν εξηγήσεις.

Μέχρι το βράδυ απολογίες

Οι 10 από τους συνολικά 23 συλληφθέντες απολογούνται σήμερα, σε μία διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αργά τη νύχτα, ενώ αύριο σειρά έχουν, οι υπόλοιποι 13, μεταξύ των οποίων τα πρόσωπα που φέρονται ήταν είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση, μεταξύ των οποίων και ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, Κωνσταντίνος Αντάρας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, αρχηγικό μέλος φέρεται πως ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, παρόλο που δηλώνεται ως υπάλληλος, ενώ η εμπλοκή των άλλων κατηγορουμένων, διαφοροποιείται για τον καθένα ανάλογα με το εάν είχε εκτελεστικό ή περιφερειακό ρόλο.

Το κατηγορητήριο πάντως περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τα αδικήματα της συγκρότησης, ένταξης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης, της φοροδιαφυγής άνω των 150.000 ευρώ μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ και υποβολής ανακριβών δηλώσεων εισοδήματος, της άμεσης συνέργειας στις συγκεκριμένες πράξεις και ιδιαίτερα διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Η δικογραφία μιλά για μία επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση που δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2016, με σκοπό την τέλεση κακουργηματικών πράξεων, όπως φοροδιαφυγή, μέσω της επέμβασης, με ειδικό αλγόριθμο στο σύστημα παραγγελιοληψίας και έκδοσης λιανικών αποδείξεων των καταστημάτων της εταιρείας.

Υπαρχηγός

Ως υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται πως ήταν ο επιχειρησιακός διαχειριστής του δικτύου των καταστημάτων που είχε το ρόλο του οικονομικού διευθυντή και ήταν το πιο έμπιστο πρόσωπο του ιδιοκτήτη της εταιρείας.

Το «μυστικό» για τη φορολογική απάτη, σύμφωνα με την κατηγορία, ήταν τα «κεράσματα» που εμφανίζονταν στο σύστημα για τις παραγγελίες, με αποτέλεσμα να μην εκδίδονται αποδείξεις. Σε κάποιες μάλιστα περιπτώσεις, τα «κεράσματα», αντιστοιχούσαν σε ποσά έως και 5.000 ευρώ ημερησίως.

Στη δικογραφία γίνεται πάντως λόγος και για διασυνδέσεις του κυκλώματος με πρόσωπα από την ΑΑΔΕ, που επέτρεπαν στον ιδιοκτήτη της εταιρείας να ενημερώνεται για τις καταγγελίες και για τους επικείμενους ελέγχους.