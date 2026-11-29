Το κατηγορητήριο υπολογίζει πως συνολικό ποσό 87.756.542,29 ευρώ μπήκε σε λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ.

Την εμπλοκή και νέων προσώπων «δείχνει» το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν αύριο στις απολογίες τους οι τέσσερις συλληφθέντες για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Εταιρικά σχήματα που είχαν μεν διαφορετικό μανδύα αλλά αποτελούσαν κοινή επιχείρηση και λειτουργούσαν ως εγκληματική οργάνωση, με αρχηγό τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΕΧΑΝ Παναγιώτη Μούργο από τις αρχές του 2020, φέρονται να λυμαίνονταν το πρόγραμμα για «σπιτάκια ανακύκλωσης», σύμφωνα με το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι τέσσερις συλληφθέντες.

Και νέοι κατηγορούμενοι «προ των πυλών»

«Ένας για όλους και όλοι για έναν», φαίνεται πως ήταν η θεμελιώδης αρχή της εγκληματικής οργάνωσης, κατά την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία βρισκόταν πίσω από τα «σπιτάκια ανακύκλωσης», τουλάχιστον από τις αρχές του 2020 μέχρι και τη στιγμή που συνελήφθησαν οι πρώτοι τέσσερις κατηγορούμενοι. Και αυτό γιατί, όπως δείχνουν τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δικογραφία η οποία αριθμεί γύρω στις 50.000 σελίδες, η λίστα των κατηγορουμένων πολύ σύντομα αναμένεται να διευρυνθεί. Νέα πρόσωπα που φέρονται πως αποτελούσαν τους φυσικούς αυτουργούς της απάτης σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της απιστίας, πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί οι τέσσερις συλληφθέντες.

Σχέσεις υποταγής στην εγκληματική οργάνωση

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο κατηγορητήριο, οι κατηγορούμενοι «ενεργώντας από κοινού και έχοντας όλοι υποτάξει την ατομική βούλησή τους στους σκοπούς της οργάνωσης, τελώντας σε τέτοια σχέση, ώστε να αισθάνονται έναντι αλλήλων ως ενιαία μονάδα, συγκρότησαν από κοινού και υπό τη διεύθυνση του ΜΟΥΡΓΟΥ Παναγιώτη, ο οποίος είχε κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την ανάληψη των σχετικών πρωτοβουλιών, επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με εσωτερική διάρθρωση και ιεραρχική δομή, με την έννοια ότι τα νεότερα ή κατώτερα μέλη υποτάσσουν τη βούλησή τους στα παλαιότερα ή ανώτερα και όλοι μαζί, αδιαφόρως εάν αυτό επιτυγχάνεται ελεύθερα ή με την καλλιέργεια σχέσεων επιβολής υποταγής, διαμορφώνουν μια νέα, ενιαία βούληση, αυτή της οργάνωσης, που κατευθύνεται στην επίτευξη ενός κοινού σκοπού, η οποία με διαρκή εγκληματική δράση, εκτεινόμενη σε βάθος χρόνου, επεδίωκε την διάπραξη περισσότερων του ενός εκ των ανωτέρω κακουργημάτων, καθώς και στη διαμόρφωση συναφούς υποδομής, με την οποία υποστηρίχθηκε ουσιαστικά η προοπτική της μακράς και σταθερής δράσης της».

Το πολυσέλιδιο κατηγορητήριο αν και κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα πως εμπλέκονται στην απάτη και την απιστία, εν τούτοις αφήνει ασαφές ποια άλλα μπορεί να διωχθούν στη συνέχεια αλλά και για ποια αδικήματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Στην εν λόγω εγκληματική οργάνωση εντάχθηκαν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των εταιριών με τις επωνυμίες «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» και «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» και πρόσωπα τα στοιχεία ταυτότητας των οποίων δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί. Ειδικότερα, ο Μούργος Παναγιώτης, με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου, αντιπροέδρου και μετόχου κατά 50% της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΕΧΑΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» και έδρα στη Δάφνη Αττικής, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 47, ο ΜΟΥΡΓΟΣ Απόστολος με την ιδιότητα του προέδρου του ΔΣ και μετόχου κατά 50% της ίδιας εταιρίας και ο ΡΑΒΑΝΗΣ Παύλος με την ιδιότητα του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με έδρα στην Αθήνα, επί της Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου αρ. 38, οι οποίες εταιρίες φαινομενικά μόνο επιχειρούν ως διαφορετικά εταιρικά σχήματα, ενώ στην πραγματικότητα συνιστούν μία κοινή επιχείρηση υπό τον κοινό έλεγχο και συνδιαχείριση των τριών κατηγορουμένων υπό την διεύθυνση του ΜΟΥΡΓΟΥ Παναγιώτη και ο Ιωάννης Κουρτάκης με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου περισσότερων εταιριών, που δραστηριοποιούνται στην έκδοση έντυπων μέσων και τη λειτουργία ψηφιακών μέσων ενημέρωσης, με σκοπό (όλοι οι κατηγορούμενοι) την απόκτηση παράνομου περιουσιακού οφέλους, μεθόδευσαν την παράνομη ανάθεση στην πρώτη ως άνω εταιρία, από τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης της προμήθειας και εγκατάστασης (248) Πολυκέντρων Ανακύκλωσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος Χρηματοδότησης με τίτλο «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΥΜΕΠΕΡΑΑ), που χρηματοδοτήθηκε με κονδύλια από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ταμείο Συνοχής (ΤΑ), προκαλώντας στους νομίμους εκπροσώπους των ως άνω φορέων την απόφαση να τελέσουν περισσότερες κακουργηματικές πράξεις απάτης σχετικής με τις επιχορηγήσει, καθώς επίσης προκαλώντας στους αρμοδίους υπαλλήλους της ΕΥΔ του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ την απόφαση να τελέσουν περισσότερες πράξεις κακουργηματικής απιστίας».

Τα επιθετικά δημοσιεύματα σε αρμόδια στελέχη

Κομβικός φέρεται πως ήταν στην κατεύθυνση της άσκησης πιέσεων την οποία διακρίνει η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων, ο ρόλος του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη ο οποίος κατηγορείται - πάντα σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία - με σειρά «ενορχηστρωμένων» δημοσιευμάτων και πομπώδεις τίτλους όπως «Σκάνδαλο, κακούργημα ή εγκληματική οργάνωση». Κατηγορείται ότι κατακεραύνωνε το πρόγραμμα με τους «μπλε κάδους» και εξαπέλυε «μύδρους» σε βάρος όσων έφερναν εμπόδια στα «σπιτάκια ανακύκλωσης».

Στόχος των δημοσιευμάτων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ήταν η άρση όλων των πιθανών εμποδίων για την εγκατάσταση των «οικίσκων ανακύκλωσης» και η παρεμπόδιση κάθε ελέγχου.

Το κατηγορητήριο θεωρεί πως με τα δημοσιεύματά του, ο κ. Κουρτάκης επιδίωκε την «εκπλήρωση των εγκληματικών σκοπών της οργάνωσης και της αποτροπής οποιουδήποτε ελέγχου των ως άνω εταιριών ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ και ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, μέσω της άσκησης αθέμιτων πιέσεων προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες».

Σε αυτή την κατεύθυνση, φέρεται πως ήταν το μέιλ που φέρεται πως απέστειλε ο κ. Κουρτάκης « την 18/11/2024 προς τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ, εκτύπωση του οποίου βρέθηκε και κατασχέθηκε κατά την έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του την 26/11/2026, με θέμα «Δημοσιογραφική έρευνα του Ομίλου ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ για την ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος του Γενικού Γραμματέα Τ.Π. , ΕΤΠΑ, ΤΣ & ΕΚΤ λόγω αποδοχής του πορίσματος της ΕΔΕΛ στο πλαίσιο ελέγχου προς ΕΔΣΝΑ, ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου και ΕΣΔΑΚ», το οποίο κοινοποιήθηκε και στην Πρόεδρο της ΕΔΕΛ».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η ΤΕΧΑΝ ανέλαβε την προμήθεια για συνολικά 248 «σπιτάκια ανακύκλωσης» και στις τρεις Περιφέρειες, Αττικής, Πελοποννήσου και Κρήτης, έπειτα από διαγωνισμούς στους οποίους κρίθηκε ότι υπέβαλε τη μοναδική παραδεκτή προσφορά, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει προηγουμένως καμία πραγματική έρευνα αγοράς.

Στο μικροσκόπιο οι πράξεις ένταξης στο πρόγραμμα

Με ενδιαφέρον αναμένονται πάντως οι εξηγήσεις που θα κληθούν να δώσουν στο πλαίσιο της ανάκρισης, τους αρμόδιους Φορείς Διαχείρισης αποβλήτων των συγκεκριμένων περιφερειών που έβαλαν την υπογραφή τους στην επίμαχη προμήθεια και στη συμφωνία συνεργασίας, αν και «ήταν εν γνώσει του γεγονότος ότι δεν ήταν ορθά τα στοιχεία που συμπεριλήφθηκαν στα Τεχνικά Δελτία Πράξης – Αιτήσεις Ένταξης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ… και στην πραγματικότητα δεν ήταν, συμβατά με τους όρους των ως άνω προσκλήσεων, εκδόθηκαν οι ανωτέρω αναφερόμενες Πράξεις ένταξης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ»

«Χορός» εκατομμυρίων γύρω από τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»

Το κατηγορητήριο υπολογίζει πως συνολικό ποσό 87.756.542,29 ευρώ μπήκε σε λογαριασμούς της ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ, «το οποίο οι κατηγορούμενοι ανέμιξαν με άλλα νομίμως κατεχόμενα από την εταιρία περιουσιακά στοιχεία, αποκρύπτοντας την αληθή προέλευσή του, εν γνώσει του, κατά το χρόνο κτήσης, κατοχής και διαχείρισής του, ότι αυτό προέρχεται από την παραπάνω εγκληματική δραστηριότητα».

Την περίοδο από 31/10/2022 μέχρι 8/5/2026, «με την επίκληση νομιμοφανών εμπορικών συναλλαγών», φέρονται να μεταφέρθηκαν από τα χρήματα αυτά σε λογαριασμούς εταιριών συμφερόντων του Γιάννη Κουρτάκη, 11.715.055,32 ευρώ καθώς και 4.583.040 εκ. ευρώ από λογαριασμούς της εταιρίας «ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» τα οποία μετατράπηκαν από τον εκδότη σε ακίνητη περιουσία.