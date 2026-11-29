Τι ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ.

Πράξη προσωπικού ήθους και φιλότιμου, χαρακτήρισε την παραίτηση του Βαγγέλη Λιάκου η εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ACTION 24 και στον ΣΚΑΪ, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραμείνει προσηλωμένη στις πολιτικές της προτεραιότητες. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση για υποκρισία σχετικά με την υπόθεση Χατζηγιαννάκη, ζήτησε απαντήσεις από τον Αλέξη Τσίπρα και επανέλαβε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν την άνοιξη του 2027.

Η κ. Σδούκου σημείωσε ότι «για σχεδόν 15 μέρες σερνόταν το θέμα και η διατήρηση του ζητήματος στην επικαιρότητα επισκίαζε οποιαδήποτε άλλη πολιτική ασκούνταν, απομακρύνοντας την προσοχή από κρίσιμα θέματα, όπως οι διαπραγματεύσεις για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τα κονδύλια και οι κυβερνητικές πολιτικές που αφορούν άμεσα την καθημερινότητα και την τσέπη των πολιτών».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι ήταν «μια απόφαση που λειτουργεί θετικά, μια επιλογή που τιμά τον ίδιο και την παράταξη. Για μένα δείχνει ότι έχει και ήθος και φιλότιμο, διότι δεν ήθελε να συνεχίσει να δημιουργείται αυτός ο θόρυβος, στον οποίο, βεβαίως, και η αντιπολίτευση επένδυε συνεχώς και τον διατηρούσε με κάθε τρόπο. Επομένως, αντί καθημερινά να συζητάμε τα ουσιώδη, πηγαίναμε όλο αυτό τον καιρό σε μία συζήτηση γύρω από τη σκανδαλολογία. Αυτό το σταμάτησε ο κ. Λιάκος με την αποχώρησή του».

Η κ. Σδούκου, αναφερόμενη στην υπόθεση του γραμματέα της ΕΛΑΣ, κ. Χατζηγιαννάκη, τόνισε ότι «το κόμμα του και ο κ. Τσίπρας έχουν μια βαθιά υποκρισία. Μιλούν για τον κ. Λιάκο με όρους οικογενειακής ευθύνης, μάλιστα, ενώ για τον κ. Χατζηγιαννάκη, που έπαιρνε δουλειές από τον συνέταιρό του, τα βλέπουν όλα καλώς καμωμένα. Είναι εντυπωσιακή αυτή η υποκρισία, που από τη μία κουνάνε το δάχτυλο και από την άλλη καλύπτουν τον κ. Χατζηγιαννάκη. Να επιτίθενται σε αυτόν που παραιτήθηκε και να αποθεώνουν αυτόν που καλύφθηκε από τον Τσίπρα».

Υπογράμμισε δε ότι υπάρχουν θέματα ανοικτά «με την παράνομη χρήση γραφείων από το κόμμα του κ. Τσίπρα, που τα εκχωρεί ο κ. Χατζηγιαννάκης, ενώ απαγορεύεται από τον εκλογικό νόμο, και έχουν στελέχη του κόμματος Τσίπρα το θράσος να λένε ότι καλώς χρησιμοποιούνται», επισημαίνοντας ότι απλά βλέπουν την πόρτα ανοικτή και μπαίνουν. Και έθεσε το ερώτημα: «Μπαίνετε και σε άλλα γραφεία αν δείτε ανοικτή πόρτα;».

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Η κ. Σδούκου, απαντώντας σε ερώτηση για τη δήλωση του κ. Πέτσα περί πρόωρων εκλογών, τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί εν θερμώ. Όπως ξέρετε, έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027.Εξάλλου, αν δείτε το Σύνταγμα, λέει ότι διαλύεται μία Βουλή όταν συντρέχει σοβαρός εθνικός λόγος. Εδώ εγώ βλέπω ότι, για πρώτη φορά, υπάρχει ένας Πρωθυπουργός ο οποίος σέβεται τη συνταγματική νομιμότητα και θέλει να οδηγήσει τη χώρα μέχρι το τέλος της εκλογικής θητείας».

«Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι η πραγματικότητα αυτή τη στιγμή απαιτεί κυβερνητική σταθερότητα και προσήλωση στα πραγματικά προβλήματα της χώρας. Γίνεται ο κακός χαμός διεθνώς, στο εσωτερικό ο κόσμος περιμένει να υλοποιηθούν τα μέτρα που λάβαμε, υπάρχει ακρίβεια που πρέπει να πολεμήσουμε, υπάρχει το πλάνο και οι προτεραιότητες του κυβερνητικού έργου που ανέφερε ο Πρωθυπουργός και πρέπει να τις τρέξουμε», υπογράμμισε η κ. Σδούκου.

Αναφερόμενη στην υπόθεση των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε πως «όταν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο ερευνάται, κανένας δεν έχει πρόσβαση στα στοιχεία της δικογραφίας. Τα έχει στα χέρια της η Δικαιοσύνη, η οποία εξετάζει την υπόθεση και διερευνά όλα τα δεδομένα. Εγώ, για την ώρα, βλέπω τα δημοσιεύματα και δεν μπορώ να σπεύσω να πω κάτι. Οφείλουμε όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Αναφερόμενη στην στάση από την πλευρά της αντιπολίτευσης, τόνισε ότι «στις υποθέσεις οι οποίες διερευνώνται δεν πρέπει να βιαζόμαστε, κανένα κόμμα δεν πρέπει να σπεύδει να βγάλει συμπεράσματα, γιατί δεν έχουμε πλήρη στοιχεία, δεν έχουμε πλήρη εικόνα και η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να υποκαθιστά τη Δικαιοσύνη».