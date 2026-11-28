Αναλυτικά όσα επεσήμανε σε ομιλία του.

Την έντονη ανησυχία του για την κλιμάκωση των διεθνών ανταγωνισμών, την αυξανόμενη στρατιωτική εμπλοκή της Ελλάδας και τις εξελίξεις στις ελληνοτουρκικές σχέσεις εξέφρασε ο γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, κατά την ομιλία του σε πολιτική εκδήλωση της Κομματικής Οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη.

Με κεντρικό θέμα «Η Ελλάδα και η Τουρκία στη δίνη των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Η διέξοδος για τους λαούς», ο κ. Κουτσούμπας άσκησε εκτεταμένη κριτική στην κυβέρνηση, αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα, κατηγορώντας τα ότι συναινούν, παρά τις επιμέρους διαφωνίες τους, στους βασικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς που συνδέονται με την ενεργειακή αναβάθμιση της χώρας, τις σχέσεις με το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και την εμπλοκή της Ελλάδας στις διεθνείς πολεμικές συγκρούσεις.

Αρχικά, αναφέρθηκε στη μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση της 25ης Νοεμβρίου, την οποία χαρακτήρισε ιδιαίτερα επιτυχημένη, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για την ενίσχυση των εργατικών και λαϊκών αγώνων. Χαιρέτισε τη συμμετοχή εργαζομένων, νέων, φοιτητών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών, υπογραμμίζοντας ότι το βασικό μήνυμα των κινητοποιήσεων ήταν η ανάγκη να διατεθούν περισσότεροι πόροι για μισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία και στέγαση και όχι για πολεμικές δαπάνες.

Αναλυτικά:

«Φίλες και φίλοι,

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συντρόφισσες και σύντροφοι,

Συναντιόμαστε απόψε, με την ορμή της μεγάλης και πετυχημένης απεργιακής κινητοποίησης της 25ης Νοέμβρη. Μιας κινητοποίησης που μπορεί πράγματι να αποτελέσει προάγγελο για μια περίοδο ανάτασης των αγώνων, αντεπίθεσης του εργατικού-λαϊκού κινήματος, σε συντονισμό με τα κινήματα άλλων χωρών της Ευρώπης, όλου του κόσμου.

Χαιρετίζουμε τους δεκάδες χιλιάδες απεργούς, που αψήφισαν την τρομοκρατία και την απεργοσπαστική στάση της ηγεσίας της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ στη ΓΣΕΕ και κατέκλισαν τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας και ολόκληρης της χώρας. Μαζί με τους εργαζόμενους, συναντήθηκαν νέοι και νέες από τα σχολεία και τα Πανεπιστήμια με τους συλλόγους τους, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες.

Όλοι μαζί απαίτησαν «λεφτά για μισθούς, συντάξεις, στέγη, Υγεία και Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία». Έστειλαν εκκωφαντικό μήνυμα στην κυβέρνηση, τη μεγάλη εργοδοσία, τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, ότι δεν θα δεχτούν να βάλουν τις ανάγκες τους “στον πάγο” για να υπηρετηθούν οι στόχοι της κερδοφορίας και της πολεμικής εμπλοκής.

Άλλωστε, οι εξελίξεις των ημερών κάνουν “φύλλο και φτερό” τον επικίνδυνο εφησυχασμό που προσπαθεί να καλλιεργήσει η κυβέρνηση του Μητσοτάκη, που λίγο-πολύ ισχυρίζεται ότι, αφού πραγματοποιούνται οι έρευνες για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, τότε “όλα πάνε καλά”.

Ας μας εξηγήσουν: Πώς μπορούν, αλήθεια, να είναι “όλα καλά” όταν ο βρώμικος πόλεμος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία επεκτείνεται γεωγραφικά, έχει φτάσει μέχρι την πόρτα μας; Με πολεμικά πλοία να ανατινάσσονται από drones λίγο πιο κάτω από την Κρήτη, ενώ πριν λίγους μήνες ένα αντίστοιχο drone είχε βρεθεί να κόβει βόλτες στις ακτές της Λευκάδας; Πώς μπορούν να είναι “όλα καλά” όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, που τα έχουν βρει σκούρα στον άλλον βρώμικο πόλεμο, αυτόν της Μέσης Ανατολής, βρίσκονται με το δάχτυλο στη σκανδάλη για να αρχίσουν ξανά τις επιθέσεις στο Ιράν;

Όταν κάθε μέρα έχουμε και ένα νέο περιστατικό κυβερνοεπιθέσεων, παράλυσης των δήθεν “άτρωτων” και “υπερσύγχρονων” συστημάτων τους, καθήλωσης αεροπλάνων, κατασκοπίας, που αποδεικνύουν ότι ο πόλεμος διεξάγεται παντού, με όλα τα μέσα και με όλους τους τρόπους;

Πώς μπορούν να είναι “όλα καλά” όταν τα πολεμικά μέτωπα ενιαιοποιούνται όλο και περισσότερο και η χώρα μας είναι μπλεγμένη σε αυτά με βάσεις, με φρεγάτες, με εξοπλισμούς και οπλικά συστήματα, με στρατιωτικό προσωπικό στο “στόμα του λύκου”, σε ρόλο σημαιοφόρου στον ενεργειακό πόλεμο;

Όταν η σάπια ΕΕ του πολέμου, των λόμπι και των μονοπωλίων, που την προσκυνούν όλοι τους πλην ΚΚΕ, βρίσκεται σε έναν πραγματικό πολεμικό παροξυσμό, ρίχνει διαρκώς λάδι στη φωτιά, γιατί βλέπει ότι μένει πίσω, ότι συνθλίβεται στις μυλόπετρες του ανταγωνισμού ΗΠΑ - Κίνας;

Από εκεί που έλεγαν στους λαούς ότι μέσα στην ΕΕ θα τρώνε με χρυσά κουτάλια, τώρα η ΕΕ τους λέει να κρύψουν κονσέρβες κάτω από το κρεβάτι μπας και τη βγάλουν για 72 ώρες… Να το ξαναπούμε: 72 να ‘ναι οι ώρες όλων αυτών!

Ο ελληνικός λαός, οι λαοί της Ευρώπης δεν θα τους κάνουν τη χάρη να περιμένουν τρομαγμένοι πότε θα έρθουν τα χειρότερα, δεν θα πάνε σαν πρόβατα στη σφαγή. Θα βγουν πιο αποφασιστικά στο προσκήνιο, όπως ήδη συμβαίνει σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, απέναντι σε όλων των αποχρώσεων τις κυβερνήσεις. Και θα τους σαρώσουν, με τις δικές τους δυνάμεις, με τον δικό τους αγώνα, για τη δική τους προοπτική!

Άλλωστε, καμία “νέα Γιάλτα”, όπως λένε οι ανιστόρητοι παπαγάλοι του συστήματος, καμία δήθεν “εγκάρδια συνεννόηση” των ιμπεριαλιστών, που μάχονται λυσσασμένα για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία, δεν πρόκειται να γλιτώσει τους λαούς από τα δεινά που προκαλεί ακριβώς αυτή η αντιπαράθεσή τους.

Μήπως, όμως, και για αυτό το περιβόητο καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης, μπορούν να είναι “όλα καλά”, όταν όλοι γνωρίζουν πλέον, ότι στήθηκε ένα απροκάλυπτο παζάρι με τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και με μεσάζοντες τους υποτιθέμενους “ισχυρούς συμμάχους”, τους Γάλλους;

Ένα παζάρι που έδωσε και δίνει νομιμοποίηση στις απαράδεκτες διεκδικήσεις της Τουρκίας, δημιουργεί τετελεσμένα που θα της επιτρέψουν να επικαλείται στο μέλλον ότι έχει δικαιοδοσία σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Και μάλιστα, για ένα έργο, που δεν πρόκειται σε τίποτα να ωφελήσει τον λαό, ο οποίος θα το χρυσοπληρώσει και αυτό. Αντίθετα, θα βαθύνει την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας και από το κράτος – δολοφόνο του Ισραήλ. Τόση αξία – βλέπετε- έχουν για τον λαό οι διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη ότι “όλα πάνε καλά”

Από κοντά, φυσικά, και τα άλλα κόμματα του ευρωατλαντισμού, το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα Τσίπρα, οι διάφορες παραφυάδες της ακροδεξιάς, που προσκυνούν όλους τους “εθνικούς στόχους” του κεφαλαίου. Από τον κάθετο διάδρομο για το πανάκριβο αμερικάνικο LNG μέχρι το καλώδιο GSI, υπερψηφίζοντας όλους τους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς και στηρίζοντας την πολεμική εμπλοκή.

Κυβέρνηση και βολική αντιπολίτευση τσακώνονται μέρα-νύχτα για το ποιος έχει τους περισσότερους διεφθαρμένους – και, από ό,τι φαίνεται, έχουν όλοι τους αρκετούς, για να κρύψουν ότι όλη αυτή η μπόχα των σκανδάλων και της ρεμούλας αναδύεται από τον βούρκο του συστήματος που έχει για θεό το κέρδος.

Υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές, επιχειρηματίες, ιδιοκτήτες ΜΜΕ, χωμένοι μέχρι τον λαιμό σε υποθέσεις διαφθοράς, που έμεναν καλά κρυμμένες και τώρα γίνονται καταλύτης σε πολιτικές διεργασίες.

Κανένα συγχωροχάρτι δεν πρέπει να τους δώσει ο λαός! Βγάζουν ο ένας τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Για να κρύψουν τη συμφωνία τους και τη σύμπλευσή τους στα βασικά, στα στρατηγικά ζητήματα.

Λένε ότι “σε αυτά δεν χωράνε κομματικές αντιπαραθέσεις, γιατί όλοι φοράμε τη φανέλα της εθνικής Ελλάδας”. Σοβαρά τώρα;

Φοράνε την ίδια φανέλα οι ενεργειακοί όμιλοι, τα διυλιστήρια -που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ κερδοφορίας και επεκτείνονται στα Βαλκάνια και αλλού- με την λαϊκή οικογένεια που βυθίζεται στην ενεργειακή φτώχεια, που τρέμει κάθε μήνα να ανοίξει τον λογαριασμό του ρεύματος, που δεν μπορεί να ζεστάνει το σπίτι της;

Φοράνε την ίδια φανέλα οι εφοπλιστές που ‘κονομάνε από την άνοδο των ναύλων σε συνθήκες πολέμου, που εύχονται να μην τελειώσει ο πόλεμος όπως λένε, με τους ναυτεργάτες, που καλούνται να υπογράφουν θανατόχαρτα και να παίζουν τη ζωή τους κορόνα γράμματα πλέοντας στις εμπόλεμες περιοχές;

Φοράνε την ίδια φανέλα οι μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες, που στήνουν περίπτερα σε μακάβριες εμπορικές εκθέσεις για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, με τους νέους ανθρώπους που δεν τους φτάνει ο μισθός για να νοικιάσουν σπίτι;

Τη φανέλα του μεγάλου κεφαλαίου φοράνε όσοι τα λένε αυτά και υπηρετούν από κοινού το στρατηγικό του σχέδιο για μετατροπή της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, η υλοποίηση του οποίου, σε αυτή τη φάση, περνά υποχρεωτικά μέσα από την πολεμική εμπλοκή, αλλά και από το παζάρεμα κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Το ΚΚΕ είναι το μόνο που λέει την αλήθεια, ότι μέσα στη χώρα μας υπάρχουν από τη μια η πατρίδα του κεφαλαίου και από την άλλη η πατρίδα του λαού. Και αυτό εκφράζεται και στην οικονομία και στις διεθνείς σχέσεις και παντού.

Λέμε ακόμα ότι η νίκη της μιας, προϋποθέτει την ήττα της άλλης. Ναι, για να κερδίσει ο λαός πρέπει να χάσει το κεφάλαιο! Αυτή τη μάχη οργανώνουμε, εκεί δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις!

Φίλες και φίλοι,

Αυτή η επικίνδυνη πολεμική εμπλοκή της χώρας, έχει συγκεκριμένο αποτύπωμα σε κάθε περιοχή της χώρας, και ιδιαίτερα εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στην Κεντρική Μακεδονία. Η πόλη και η ευρύτερη περιοχή, αποτελούν έναν ακόμη κόμβο για τα σχέδιά τους, για την αντιπαράθεση ειδικά σε αυτή τη φάση και με τη Ρωσία, μια «πύλη εισόδου» επιχειρηματικών και γεωπολιτικών σχεδιασμών στα Βαλκάνια.

Είναι τεράστια η ευθύνη της σημερινής, αλλά και όλων των ελληνικών κυβερνήσεων διαχρονικά, για τη λειτουργία του ΝΑΤΟϊκού στρατηγείου στο Γ’ Σώμα Στρατού και μάλιστα μέσα στο κέντρο της πόλης, μετατρέποντάς την επί της ουσίας σε δυνητικό πολεμικό στόχο.

Για να γίνει κατανοητό το βάθος της εμπλοκής, θυμίζουμε ότι το στρατηγείο ήδη από το 2021 βρίσκεται σε κατάσταση «Πλήρους Επιχειρησιακής Ικανότητας», ως Χερσαία Τμηματική Διοίκηση Πολλαπλών Σωμάτων Στρατού, «δυνάμενο πλέον να αναλάβει τη διοίκηση έως 5 Χερσαίων Σχηματισμών επιπέδου Σώματος Στρατού». Επανειλημμένα, επίσης, διοργανώνονται με ευθύνη του σεμινάρια και ασκήσεις προετοιμασίας για “σύγκρουση, κρίση ή ολοκληρωτικό πόλεμο”.

Τα ίδια ισχύουν και για το λιμάνι της πόλης, το οποίο χρησιμοποιείται όχι μόνο για τον ελλιμενισμό πλοίων, για πύλη εισόδου - εξόδου στις πολεμικές ασκήσεις τους, αλλά και ως διαμετακομιστικός κόμβος κρίσιμου στρατιωτικού υλικού για τους μακελάρηδες των λαών. Εντάσσεται στα ευρύτερα σχέδια στρατιωτικής κινητικότητας της ΕΕ και του «Κάθετου Μεταφορικού Διαδρόμου», ενώ διεκδικεί την αναβάθμισή του, ως απόληξη του σχεδίου του IMEC, του Διαδρόμου Ινδίας - Μέσης Ανατολής - Ευρώπης, που σχεδιάστηκε ανταγωνιστικά με τον κινεζικό «Δρόμο του Μεταξιού».

Είναι επίσης δεδομένο, ότι τα σχέδια μετατροπής της χώρας σε εμπορικό, μεταφορικό, ενεργειακό κόμβο, έχουν ως κρίσιμο κρίκο και την περιοχή εδώ, τόσο με την ενίσχυση των μεταφορικών υποδομών, των σιδηροδρομικών, για τα συμφέροντα του κεφαλαίου, όσο και με την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, αγωγών, ενδεχόμενα εξέδρας LNG στον Θερμαϊκό. Υποδομές, που οπωσδήποτε θα αποτελέσουν τμήματα του εν εξελίξει ενεργειακού πολέμου και του Κάθετου Ενεργειακού Διάδρομου, ιδιαίτερα για τη διείσδυση στα Δυτικά Βαλκάνια.

Όλα αυτά, βεβαίως, συγκρούονται αντικειμενικά με τα αντίστοιχα σχέδια της τουρκικής αστικής τάξης, για τη δική της αναβάθμιση. Να πώς τα ανταγωνιστικά σχέδια των δύο αστικών τάξεων, οι στόχοι για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, μπλέκουν όλη την Ελλάδα, από άκρη σε άκρη, όλο τον λαό της, σε μεγάλους κινδύνους.

Ο λαός της Θεσσαλονίκης έχει πείρα, ξέρει τι σημαίνει να αντιστέκεσαι, να συγκρούεσαι, να καθυστερείς και να ανατρέπεις τα σχέδια των κυβερνήσεων και των ιμπεριαλιστών. Δεν κατάφεραν, το 1999, να κάνουν τη Θεσσαλονίκη ορμητήριο των μακελάρηδων κατά της Γιουγκοσλαβίας, πλήρωσαν μεγάλο κόστος. Στη μεγάλη πρόσφατη παγκόσμια απεργία των λιμενεργατών, δεν κουνήθηκαν ρούπι εκατοντάδες κοντέινερ και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Ο λαός της Θεσσαλονίκης, της Κεντρικής Μακεδονίας, μπορεί να ενισχύσει τον συνολικό αγώνα για να βγει η Ελλάδα έξω από τη σφαγή. Να κλείσουν οι βάσεις. Να σταματήσουν να χρησιμοποιούνται τα ελληνικά στρατόπεδα για Αμερικανό-Νατοϊκούς σκοπούς. Να κλείσει το ΝΑΤΟϊκό Στρατηγείο στη Θεσσαλονίκη. Να γίνει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης πραγματικά λιμάνι των λαών!

Φίλες και φίλοι,

Ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισμός δεν είναι βέβαια κάτι που προέκυψε σήμερα. Μετρά δεκαετίες εντάσεων και υφέσεων, πολεμικών αναμετρήσεων, θερμών επεισοδίων και πρόσκαιρων συμβιβασμών. Στις σημερινές συνθήκες όμως, δεν είναι και δεν θα μπορούσε να είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν ακόμα και μέχρι πρόσφατα.

Σήμερα, κάθε σχεδιασμός για την πόντιση ενός καλωδίου, για την κατασκευή ενός αγωγού ή για τις θαλάσσιες ζώνες, εντάσσεται αντικειμενικά στον ανταγωνισμό για το ποιο κράτος θα αναδειχθεί σε ενεργειακό και εμπορικό κόμβο. Εντάσσεται στον ανταγωνισμό Τουρκίας, Ισραήλ, άλλων δυνάμεων, για το ποιος θα επικρατήσει ως περιφερειακή ηγεμονική δύναμη στην ευρύτερη περιοχή.

Εμπλέκονται ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα, με τις ΗΠΑ να προωθούν ταυτόχρονα την ενεργειακή αναβάθμιση της Ελλάδας, αλλά και διευθετήσεις που λαμβάνουν υπόψη τις τουρκικές διεκδικήσεις. Σε τελική ανάλυση, όλα μπαίνουν κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα της μεγάλης διαμάχης των ιμπεριαλιστών για την πρωτοκαθεδρία.

Σε τέτοιες συνθήκες, είναι παντελώς ανεδαφική η άποψη που λέει ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να ξεφύγουν από ένα ορισμένο “ελεγχόμενο πλαίσιο”. Γιατί δήθεν τα κράτη, οι συμμαχίες, οι εταιρείες “τα έχουν όλα κανονισμένα” ότι, τάχα, όλα είναι ένα “θεατρικό παιχνίδι”, απλά για να πουλάνε όπλα ή για προεκλογικούς σκοπούς.

Ανεξάρτητα από το περιτύλιγμα με το οποίο παρουσιάζεται, αυτή είναι στην πραγματικότητα γραμμή ήττας και παραίτησης του λαϊκού παράγοντα. Αφού παρουσιάζει τους αντιπάλους του λαού σαν παντοδύναμους που δεν μπορεί να τους βρει και να τους αγγίξει κανείς. Και τον ίδιο τον λαό τον παρουσιάζει ανήμπορο να επιδράσει στο ο,τιδήποτε και μάλιστα τη στιγμή που όλα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο.

Δεν είναι, βέβαια, ότι δεν θα ήθελαν οι καπιταλιστές, αυτοί οι ληστές του κοινωνικού πλούτου και οι κυβερνήσεις τους να τα κανονίσουν, να βρουν έναν τρόπο να συμβιβάσουν τις αντιθέσεις τους και να είναι όλοι τους κερδισμένοι και ικανοποιημένοι. Το πρόβλημά τους είναι ότι δεν μπορούν!

Γιατί, σε αυτό το σύστημα, που βασίζεται στο κυνήγι του μέγιστου κέρδους, έρχονται στιγμές που οι ανταγωνισμοί για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τις αγορές, τους δρόμους μεταφοράς φτάνουν σε ένα τέτοιο “σημείο βρασμού”, κατά τον οποίο, ο θάνατος του ενός είναι πλέον προϋπόθεση για την επιβίωση του άλλου.

Τότε είναι που οι συμβιβασμοί που γίνονταν πριν, δεν επαρκούν πια ούτε για να δώσουν μια πρόσκαιρη παράταση και ο καπιταλισμός περνά στην πολεμική του φάση, προκειμένου να λυθούν με αυτόν τον τρόπο οι διαφορές, για να δοθεί έτσι νέα ώθηση στην κερδοφορία, να ανακηρυχθούν “οι νικητές και οι ηττημένοι”, όπως είπε τις προάλλες ο πρωθυπουργός, θέτοντας από τη μεριά του το διακύβευμα της επόμενης τετραετίας.

Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε σήμερα. Σε αυτή τη φάση, όμως, η κάθε αστική τάξη ξέρει πώς μπαίνει, αλλά δεν ξέρει πώς βγαίνει. Κάθε βήμα μεγαλύτερης εμπλοκής είναι σαν να μπαίνει πιο βαθιά μέσα σε μια δίνη, τραβώντας βέβαια μαζί της και τον λαό. Μια δίνη, από την οποία κανείς δεν αποφασίζει από μόνος του πότε θα βγει και κανείς δεν βγαίνει αλώβητος.

Για να το πούμε και αλλιώς, ο πόλεμος δεν είναι η στιγμή που αποδεικνύεται πως οι αστικές τάξεις είναι πανίσχυρες και άτρωτες, όσο κι αν προσπαθούν να δείχνουν έτσι. Αντίθετα, είναι η στιγμή που φανερώνεται πόσο ευάλωτες είναι, που τα χτυπήματα της μιας στην άλλη, οι μεγάλοι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις τους, τις αποδυναμώνουν από κοινού.

Τότε είναι που οι λαοί, με τους κομμουνιστές στην πρωτοπορία, έχουν τη δυνατότητα και οφείλουν να διαμορφώσουν το δικό τους αυτοτελές σχέδιο. Να μην ταυτίσουν την επιβίωσή τους με αυτή των εκμεταλλευτών τους, αλλά να αξιοποιήσουν τη συγκυρία και τις αντιθέσεις, δυναμώνοντας την ενότητα και κινητοποίηση του λαού, ανοίγοντας μέτωπα αντεπίθεσης, κάνοντας τις ρωγμές του συστήματος, ρήγματα ανατροπής της ίδιας της καπιταλιστικής εξουσίας.

Η πρόσφατη ιστορική απεργία των λιμενεργατών, με σύνθημα “δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο”, που αγκάλιασε πάνω από 100 λιμάνια σε 5 ηπείρους, έδειξε ένα μέρος της δύναμης που έχει η εργατική τάξη να τους χαλάσει τα σχέδια, ακόμα και να φέρει τα πάνω – κάτω. Γιατί η πολεμική τους μηχανή, όσο σύγχρονη κι αν είναι, εξακολουθεί να έχει ένα ελάττωμα, το ίδιο που είχε πάντα: Για να λειτουργήσει χρειάζεται τον άνθρωπο και ο εργαζόμενος άνθρωπος ξέρει να σκέφτεται!

(…)

Φίλες και φίλοι,

Όπως πάντα, όταν ηχούν τα τύμπανα του πολέμου και οι εκμεταλλευτές έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ να πείσουν τους λαούς ότι το δικό τους συμφέρον είναι και “εθνικό συμφέρον”, επιστρατεύουν τα καλύτερα τσιράκια τους, τους αντιδραστικούς εθνικιστές, τους φασίστες.

Ο λαός μας έχει μπόλικη πείρα και για το τι κρύβουν οι εθνικιστικές κορώνες διαφόρων αποχρώσεων. Χύνουν δηλητήριο και παριστάνουν τα λιοντάρια απέναντι σε άλλους λαούς, απέναντι στους αδύναμους, τους πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά στέκονται “προσοχή” απέναντι στους ισχυρούς, απέναντι στα αφεντικά και τις συμμαχίες τους. Αυτούς που σέρνουν τους λαούς στον όλεθρο του πολέμου για τα κέρδη τους, που δημιουργούν την προσφυγιά και τους ξεριζωμένους.

Οι προσφυγικοί πληθυσμοί της Μακεδονίας, ξέρουν πολύ καλά τι δυστυχίες και πόνο προκάλεσε ο εθνικισμός στην περιοχή, ως κάλυψη για τα πραγματικά σχέδια των ιμπεριαλιστών. Ξέρουν τι σημαίνει προσφυγιά και ξεριζωμός, τι σημαίνει να ακούς τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, για το “έθνος”, την ίδια ώρα που χαράζουν τα σύνορα με το αίμα των ίδιων των λαών.

Έτσι και τώρα, κόμματα όπως το μόρφωμα του Βελόπουλου, παριστάνουν ότι κάνουν αντιπολίτευση στην κυβέρνηση και στην κυρίαρχη πολιτική, ότι είναι λέει μέχρι και “αντισυστημικά”, ενώ προωθούν τα ίδια με όλο το υπόλοιπο σύστημα. Πλειοδοτούν στην αντιδραστική εθνικιστική ρητορική, λένε “ναι” στην εμπλοκή στον πόλεμο, ψηφίζοντας στην Ευρωβουλή όλα τα ψηφίσματα που δίνουν “πράσινο φως” στην επέκταση του.

Στηρίζουν την προμήθεια ΝΑΤΟϊκών οπλικών συστημάτων, που στη συνέχεια στέλνονται στο διεφθαρμένο καθεστώς του Ζελένσκι και αλλού. Το χειρότερο, καλλιεργούν στον λαό την επικίνδυνη αυταπάτη ότι, όσο πιο βαθιά εμπλέκεται η χώρα στα πολεμικά σχέδια των ιμπεριαλιστών, τόσα περισσότερα “ανταλλάγματα” μπορεί να ζητήσει. Βάζουν πλάτη σε όλα αυτά, κοροϊδεύοντας τον ελληνικό λαό ξεδιάντροπα.

Στην ίδια γραμμή και ο καταδικασμένος, αρχιναζί Κασιδιάρης, που οι θέσεις του είναι λες και έκανε αντιγραφή το πρόγραμμα της ΝΔ και τις επιταγές των αφεντικών στα βασικά του σημεία. Άλλωστε, ο ίδιος διαφημίζει ότι από μαντρόσκυλο, έχει γίνει το καλύτερο σκυλάκι του καναπέ, όχι μόνο των εγχώριων καπιταλιστών, αλλά πλέον και των ξένων, τόσο των Αμερικάνων όσο και των Ρώσων, πουλώντας τους εκδούλευση με το αζημίωτο.

Γι’ αυτό συμφωνεί με τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, όχι μόνο σε στρατιωτικό, αλλά και σε ενεργειακό επίπεδο, επικροτεί τις στρατηγικές σχέσεις με ΗΠΑ και Γαλλία, ζητά προκλητικά κι άλλη ενίσχυση των εφοπλιστών για τα ενεργειακά τους σχέδια. Πώς να μην στείλουν, λοιπόν, τα ΜΑΤ για να τον προστατεύσουν από λαϊκές δικαιολογημένες αντιδράσεις, με τέτοιες βαθιά συστημικές θέσεις που εκφράζει; Ούτε παραγγελία να τις είχαν...Έτσι, όμως ήταν πάντα οι φασίστες! Εμπροσθοφυλακή του κεφαλαίου για τα συμφέροντα του, ορκισμένοι εχθροί για τον λαό και την ευημερία του.

Φίλες και φίλοι,

συντρόφισσες και σύντροφοι,

Μπροστά σε αυτές τις πολύ σοβαρές εξελίξεις, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι, η φτωχή αγροτιά, η νέα γενιά, δεν έχουν το περιθώριο να κρατήσουν καμία στάση αναμονής και υπομονής, όπως τους καλεί η κυβέρνηση της ΝΔ και όλοι οι άλλοι επίδοξοι “σωτήρες”.

Παρά τις διαφορές τους και τους προεκλογικούς τους καυγάδες, όλοι τους συμφωνούν στο βασικό: ότι η Ελλάδα του 2030 πρέπει να είναι φτιαγμένη από τα υλικά της καπιταλιστικής κερδοφορίας, της πολεμικής εμπλοκής, των δεσμεύσεων σε ΝΑΤΟ και ΕΕ. Το μόνο στο οποίο διαφωνούν είναι ποιος από όλους αυτούς είναι πιο κατάλληλος για να μας οδηγήσει εκεί.

Ο κ. Μητσοτάκης πετάει τώρα πάλι στον αέρα νούμερα για αυξήσεις στους μισθούς σε βάθος τετραετίας, ενώ κάθε χρόνο η πολεμική ακρίβεια κατατρώει τις όποιες αυξήσεις και έχει οδηγήσει τους πραγματικούς μισθούς να είναι πολύ κάτω από τα επίπεδα του 2009, δηλαδή 17 χρόνια πριν. Αυτό θα πει μιζέρια, κύριε Μητσοτάκη, και όχι οι δίκαιες λαϊκές διεκδικήσεις!

Δίπλα του, τα κόμματα της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, διαφημίζουν τα “κοστολογημένα” τους προγράμματα, εννοώντας ότι δεν πρόκειται να πειράξουν ούτε “τρίχα” από τα τρελά κέρδη των ομίλων, από τα ματωμένα πλεονάσματα, από τις ΝΑΤΟϊκές δαπάνες και απλά θα δίνουν ένα ψίχουλο στη μία τσέπη του λαού, ενώ θα του παίρνουν δέκα από την άλλη.

Τι διαφορετικό κάνει, άραγε, τόσα χρόνια και ο Μητσοτάκης;

Αυτό το κοινό τους πρόγραμμα αποτελεί και τη βάση των μετεκλογικών κυβερνητικών συνεργασιών, που είναι βέβαιο ότι θα γίνουν, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που θα επιλεγούν. Έχει δει πολλά, άλλωστε, ο λαός μας τα τελευταία χρόνια.

Επομένως, η αγωνία για τον λαό δεν μπορεί να είναι πού θα κάτσει η διαφορά πρώτου-δεύτερου στις εκλογές, πόσες έδρες θα είναι το μπόνους, ποιος θα κερδίσει τη “μάχη της δεύτερης θέσης” και όλα αυτά με τα οποία τον ζαλίζουν μέρα-νύχτα.

Η αγωνία και η επιδίωξή του πρέπει να είναι πώς θα δυναμώσουν οι δικοί του αγώνες. Πώς θα μετρηθούν βήματα στη συγκρότηση και την αντεπίθεση ενός μεγάλου, πανελλαδικού κινήματος, που θα τα βάλει πραγματικά με την κυρίαρχη πολιτική και θα την αμφισβητήσει έμπρακτα.

Πώς θα κάνει όσο γίνεται πιο δύσκολη τη ζωή της κάθε είδους αντιλαϊκής διακυβέρνησης και όχι πώς θα έχει λυμένα τα χέρια της αυτή για να του τσακίζει τη ζωή. Και αυτό, τελικά, σημαίνει: Οργάνωση, κινητοποίηση, επαγρύπνηση και αποφασιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ!

Κάθε μέρα, κάθε ώρα, σε όλες τις μάχες που έρχονται και στις εκλογές, όποτε κι αν αυτές γίνουν!

Γιατί το ΚΚΕ έχει πρόγραμμα ανατροπής της σημερινής βαρβαρότητας, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις στο σύστημα, γιατί όλοι ξέρουν ότι θα είναι, όπως πάντα, βράχος υπεράσπισης των λαϊκών συμφερόντων, ότι είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος της κάθε αντιλαϊκής κυβέρνησης.

Αυτή θα είναι και η καλύτερη προετοιμασία του λαού απέναντι στα χειρότερα που του ετοιμάζουν. Με δυνατό ΚΚΕ και οργανωμένο λαό, σπάμε τον φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής!».