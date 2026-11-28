Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης».

Πώς είναι δυνατόν συμβάσεις δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ να περνούν από τόσες επιτροπές, υπηρεσίες και ελεγκτικούς μηχανισμούς, χωρίς να εντοπίζονται εγκαίρως σοβαρά προβλήματα; Αυτό είναι ένα από τα βασικά ερωτήματα που προκύπτουν από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση με τα «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» στην Αττική, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Πέρα από τις ποινικές ευθύνες που αναζητούν οι εισαγγελείς, η διάταξη δέσμευσης που εξέδωσαν περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο λειτούργησε ένα ολόκληρο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αφορά στον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι έρευνες αγοράς. Όταν ένας δημόσιος φορέας πρόκειται να αγοράσει εξοπλισμό αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, θα περίμενε κανείς ότι προηγουμένως θα είχε ψάξει τι υπάρχει στην αγορά, πόσο κοστίζει και ποιες επιχειρήσεις μπορούν να τον προμηθεύσουν. Στην περίπτωση του ΕΔΣΝΑ, όμως, οι όροι του διαγωνισμού εγκρίθηκαν πριν ακόμη συνταχθεί η μελέτη στην οποία περιλαμβάνονταν. Μάλιστα, σε έγγραφο που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογηθούν οι τιμές γινόταν αναφορά σε προσφορές από 15 οικονομικούς φορείς. Όπως επισημαίνουν οι εισαγγελείς, για τα συγκεκριμένα μηχανήματα είχαν υποβληθεί μόλις δύο προσφορές, και αυτές προέρχονταν από εταιρείες κοινού οικονομικού συμφέροντος. Με απλά λόγια, η διοίκηση εμφανιζόταν να έχει ερευνήσει την αγορά, χωρίς να προκύπτει ότι είχε εξασφαλίσει πραγματικές δυνατότητες σύγκρισης των τιμών.

Ποιος έλεγξε αν αυτό που αγόραζαν οι δημόσιοι φορείς ήταν πράγματι αυτό για το οποίο είχαν εγκριθεί τα ευρωπαϊκά χρήματα;

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν στη χρηματοδότηση μηχανημάτων τα οποία, σύμφωνα με την εισαγγελική διάταξη, δεν ανταποκρίνονταν στον σκοπό του ευρωπαϊκού προγράμματος. Τα χρήματα είχαν προβλεφθεί για τη δημιουργία υποδομών συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών που δεν ανήκαν στην κατηγορία των αποβλήτων συσκευασίας. Ωστόσο, τα μηχανήματα που επιλέχθηκαν προορίζονταν κυρίως για τη συλλογή τέτοιων συσκευασιών. Οι εισαγγελείς αναφέρουν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές αντανακλούσαν τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων συγκεκριμένης εταιρείας. Εδώ προκύπτει ένα ακόμη ερώτημα: ποιος έλεγξε αν αυτό που αγόραζαν οι δημόσιοι φορείς ήταν πράγματι αυτό για το οποίο είχαν εγκριθεί τα ευρωπαϊκά χρήματα; Και πώς γίνεται μια τέτοια «απόκλιση» να μην οδηγεί εγκαίρως στην ακύρωση της διαδικασίας;

Μια ακόμη αδυναμία που αναδεικνύεται μέσα από την εισαγγελική διάταξη είναι ο τρόπος με τον οποίο μοιράζονται οι αρμοδιότητες και οι ευθύνες μεταξύ των υπαλλήλων και των υπηρεσιών. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Πελοποννήσου, όπου ο προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του ΦΟΔΣΑ, ο οποίος εισηγήθηκε θετικά την έγκριση των όρων του διαγωνισμού για την προμήθεια 58 πολυκέντρων ανακύκλωσης, ήταν ταυτόχρονα και πρόεδρος της επιτροπής που είχε αναλάβει να ψάξει τις τιμές στην αγορά. Μάλιστα, είχε συμμετάσχει στη σύνταξη του πρακτικού που χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογητικό για να εγκριθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Η συγκεκριμένη σύμβαση είχε προϋπολογισμό 17,4 εκατ. ευρώ, χωρίς τον ΦΠΑ. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος είχε σημαντικό ρόλο τόσο στη διαδικασία προσδιορισμού του κόστους της προμήθειας όσο και στη διαδικασία έγκρισης των όρων με τους οποίους θα γινόταν ο διαγωνισμός.

Η υπερκοστολόγηση

Κομβικό στην υπόθεση είναι και το ζήτημα της υπερκοστολόγησης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η έλλειψη ουσιαστικής έρευνας αγοράς είχε ως αποτέλεσμα να γίνουν αποδεκτές τιμές πολύ υψηλότερες από εκείνες που επικρατούσαν στην αγορά. Ενδεικτικά είναι και τα ποσά που αναφέρονται στην εισαγγελική διάταξη. Στην Αττική, η αρχική σύμβαση για 90 πολυκέντρα ανακύκλωσης ανερχόταν σε 26.865.000 ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, δηλαδή σε 298.500 ευρώ ανά μηχάνημα κατά μέσο όρο. Στην Πελοπόννησο, η σύμβαση για 58 πολυκέντρα είχε προϋπολογισμό 17,4 εκατ. ευρώ χωρίς τον ΦΠΑ, δηλαδή 300.000 ευρώ ανά μηχάνημα. Στην Κρήτη, για 60 πολυκέντρα, ο αντίστοιχος προϋπολογισμός ήταν 17,67 εκατ. ευρώ, δηλαδή 294.500 ευρώ ανά μηχάνημα. Πρόκειται για ιδιαίτερα υψηλά ποσά, που καθιστούσαν ακόμη πιο αναγκαία μια σοβαρή έρευνα αγοράς. Όταν μια δημόσια υπηρεσία αποφασίζει να διαθέσει περίπου 300.000 ευρώ για κάθε πολυκέντρο ανακύκλωσης, θα πρέπει να είναι σε θέση να εξηγήσει με συγκεκριμένα στοιχεία πώς προέκυψε αυτή η τιμή, τι ακριβώς περιλαμβάνει και γιατί δεν μπορούσε να εξασφαλίσει αντίστοιχο εξοπλισμό με χαμηλότερο κόστος.

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Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο όταν συνδυάζεται με τις τεχνικές προδιαγραφές των διαγωνισμών. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι προδιαγραφές αντανακλούσαν τα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων συγκεκριμένης εταιρείας. Όταν, όμως, ένας δημόσιος φορέας περιγράφει με τόσο εξειδικευμένο τρόπο το μηχάνημα που θέλει να αγοράσει, υπάρχει ο κίνδυνος να αποκλείσει άλλους προμηθευτές που θα μπορούσαν να προσφέρουν διαφορετικά μηχανήματα, ενδεχομένως σε χαμηλότερες τιμές, καλύπτοντας τις πραγματικές ανάγκες του. Έτσι, περιορίζεται ο ανταγωνισμός και μαζί του περιορίζεται και η δυνατότητα του Δημοσίου να πετύχει καλύτερη τιμή. Αντί, δηλαδή, η διοίκηση να ξεκινήσει από το τι χρειάζεται και στη συνέχεια να ψάξει ποιος μπορεί να της το προσφέρει οικονομικότερα, κινδυνεύει να καταλήξει να αγοράζει ένα συγκεκριμένο προϊόν στην τιμή που της παρουσιάζει ο προμηθευτής.

Μια άλλη διάσταση της υπόθεσης αφορά την προστασία των δημοσίων υπαλλήλων που επιχειρούν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Στη διάταξη γίνεται λόγος για ενδείξεις δημιουργίας κλίματος εκφοβισμού και αρνητικής δημοσιότητας σε βάρος υπαλλήλων που ενδεχομένως αποτελούσαν εμπόδιο στις υπό διερεύνηση επιδιώξεις.

Η υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης ανοίγει έτσι μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς λειτουργεί το Ελληνικό Δημόσιο όταν καλείται να διαχειριστεί μεγάλα χρηματικά ποσά. Το ζητούμενο δεν είναι μόνο να αποδοθούν τυχόν ποινικές ευθύνες, αλλά και να εξηγηθεί γιατί τόσοι διοικητικοί μηχανισμοί δεν κατάφεραν να αποτρέψουν όσα περιγράφονται στην εισαγγελική διάταξη. Γιατί τελικά η προστασία του δημόσιου χρήματος δεν εξασφαλίζεται από τον αριθμό των επιτροπών, των εγγράφων και των υπογραφών, αλλά από την ποιότητα και την ανεξαρτησία των ελέγχων που πραγματοποιούνται.