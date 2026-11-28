Όχι τα Καλάβρυτα, όχι η Αράχωβα αλλά τα Τρίκαλα Θεσσαλίας έχουν αυτή τη στιγμή πληρότητα που φτάνει το 98% στη διαμονή για το τριήμερο 24-26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις διαδικτυακές πλατφόρμες μίσθωσης καταλυμάτων.

Σχεδόν ένας μήνας έμεινε μέχρι να ξεκινήσει η εορταστική περίοδος για τα Χριστούγεννα του 2026, με πολλές πόλεις της χώρας να έχουν ήδη στολιστεί με χριστουγεννιάτικα φωτάκια και έλατα.

Παράλληλα, όλο και περισσότεροι ταξιδιώτες προσπαθούν να εντοπίσουν τον κατάλληλο προορισμό που θα φιλοξενήσει φέτος τις αναμνήσεις των Χριστουγέννων τους.

Προορισμοί όπως τα Καλάβρυτα, η Αράχωβα και άλλες ορεινές πόλεις έχουν έρθει στο επίκεντρο των αναζητήσεων, ενώ τα Τρίκαλα Θεσσαλίας, παρουσιάζουν ήδη το 98% της πληρότητας των καταλυμάτων, με αποτέλεσμα να θεωρείτε ένας από τους πιο φημισμένους προορισμούς για φέτος.

Χριστούγεννα στα Τρίκαλα

Τα Τρίκαλα Θεσσαλίας θεωρείται μία από τις πιο όμορφες και ενδιαφέρουσες πόλεις της Ελλάδας. Βρίσκεται στη δυτική πλευρά του νομού και ξεχωρίζουν για την ιστορία, τη φυσική ομορφιά, τον πολιτισμό και τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Η πόλη απέχει 320-330 χιλιόμετρα από την Αθήνα, με τη διαδρομή να διαρκεί περίπου 3,5 έως 4 ώρες οδικώς, αποτελώντας μια προσιτή επιλογή για όσους επιθυμούν μια χριστουγεννιάτικη απόδραση.

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Στο κέντρο της πόλης, ο ποταμός Ληθαίος δημιουργεί ένα ξεχωριστό σκηνικό, ενώ η παλιά συνοικία Βαρούσι, με τα παραδοσιακά αρχοντικά και τα γραφικά σοκάκια, προσφέρει μια διαφορετική εικόνα στα Τρίκαλα.

Για τα Χριστούγεννα, σημείο αναφοράς στην πόλη, θεωρείται ο Μύλος των Ξωτικών, που φιλοξενείτε στο Μύλο Ματσόπουλου. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο θεματικό πάρκο με ξωτικά, το σπίτι του Άγιου Βασίλη, παιχνίδια και εορταστικές δραστηριότητες.

Παράλληλα, η περιοχή διατηρεί ζωντανά στοιχεία της λαϊκής παράδοσης, όπως το Χριστόξυλο, τα κάλαντα και τη Γουρουνοχαρά, έθιμα που συνδέονται με το εορταστικό Δωδεκαήμερο.

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Μπορεί λοιπόν, τα Καλάβρυτα και η Αράχωβα να μονοπωλούν το ενδιαφέρον των Χριστουγέννων, ωστόσο φέτος τα Τρίκαλα φαίνεται πως διεκδικούν δυναμικά την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Άλλωστε, η πληρότητα των καταλυμάτων αγγίζει ήδη το 98% για το τριήμερο 24-26 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τις διαδικτυακές πλατφόρμες μίσθωσης, επιβεβαιώνοντας πως η θεσσαλική πόλη εξελίσσεται σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές των φετινών γιορτών.