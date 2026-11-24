Τρεις προορισμοί σε απόσταση λίγων ωρών από την Αθήνα που αξίζει να επισκεφθείτε κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Κάθε εποχή του χρόνου έχει τη δική της ομορφιά, με τον καιρό και τα χρώματα της φύσης να προσαρμόζονται σε κάθε αλλαγή, χαρίζοντας σε κάθε προορισμό μία διαφορετική εικόνα.

Το καλοκαίρι και την άνοιξη, μέρη κοντά στη θάλασσα αποκτούν μία διαφορετική γοητεία, την ίδια ώρα που όλο και περισσότερος κόσμος τα επιλέγει για σύντομες αποδράσεις από την καθημερινότητα.

Τον χειμώνα, βέβαια, ορεινοί προορισμοί έρχονται στο επίκεντρο των προτιμήσεων με χωριά και πόλεις που κρύβονται στις πλαγιές των βουνών να γίνονται πόλος έλξης για τους ταξιδιώτες.

Τώρα λοιπόν, που ο Νοέμβριος ετοιμάζεται να υποδεχθεί το Δεκέμβρη και ο καιρός έχει γίνει πιο χειμωνιάτικος, είναι η κατάλληλη στιγμή για να βρείτε μέρη κοντά στην Αθήνα που μπορούν να σας φιλοξενήσουν και να γίνουν αφορμή για μια σύντομη απόδραση από την καθημερινότητα.

3 προορισμοί που πρέπει να επισκεφθείτε τον χειμώνα

Καστανιά Κορινθίας

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Περίπου δύο ώρες από το κέντρο της Αθήνας, σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, στις πλαγιές της Ζήρειας, απλώνεται ένα από τα πιο εντυπωσιακά ορεινά χωριά που αξίζει να ανακαλύψετε πριν γίνει ευρέως γνωστό.

Ο λόγος για την Καστανιά Κορινθίας, το χωριό περιβάλλεται από πυκνή βλάστηση, με έλατα, πεύκα και καστανιές.

Ο οικισμός ξεχωρίζει για τα πέτρινα σπίτια, τα στενά δρομάκια, η κεντρική πλατεία, αλλά και τα παραδοσιακά καφενεία με τα μαγαζάκια, ενώ σε κοντινή απόσταση υπάρχουν προορισμοί όπως η λίμνη Στυμφαλία, και η λίμνη Δόξα.

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Λαγκάδια Αρκαδίας

Το χωριό Λαγκάδια Αρκαδίας, απέχει σχεδόν 2,5 ώρες από την Αθήνα και είναι τοποθετημένο σε υψόμετρο 1.000 μέτρων, στις πλαγιές του Μαινάλου.

Πρόκειται για έναν παραδοσιακό οικισμό που ξεχωρίζει για την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική του και την αυθεντική ορεινή ομορφιά του. Πέτρινα σπίτια, εντυπωσιακά αρχοντικά, στενά καλντερίμια και γραφικά σοκάκια συνθέτουν ένα σκηνικό που ταξιδεύει τον επισκέπτη σε μια άλλη εποχή.

Τα Λαγκάδια είναι γνωστά για την παράδοση των περίφημων Λαγκαδινών μαστόρων της πέτρας, οι οποίοι άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στην ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική, Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται επίσης η Δημητσάνα και η Βυτίνα, ιδανικές επιλογές για να συνδυάσετε την εκδρομή σας.

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Πολύδροσος (Σουβάλα)

Το Πολύδροσο, διαφορετικά η Σουβάλα βρίσκεται στους πρόποδες του Παρνασσού, σε υψόμετρο περίπου 380 μέτρων και αποτελεί έναν από τους πιο γοητευτικούς προορισμούς της Αρκαδίας.

Πρόκειται για έναν οικισμό που περιβάλλεται από πλούσια βλάστηση, πλατάνια, τρεχούμενα νερά και φυσικές πηγές. Η περιοχή ξεχωρίζει για την ήρεμη ατμόσφαιρά της, τα παραδοσιακά σπίτια και τις όμορφες γωνιές της, που προσκαλούν τον επισκέπτη σε χαλαρές βόλτες μέσα στη φύση.

Ένα από τα πιο όμορφα σημεία της περιοχής είναι οι πηγές και το φυσικό τοπίο γύρω από τον οικισμό, ενώ η τοποθεσία της την καθιστά εξαιρετική βάση για εξερεύνηση του Παρνασσού. Σε κοντινή απόσταση βρίσκονται η Αμφίκλεια, ο Επτάλοφος (Αγόριανη), αλλά και το χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, για όσους θέλουν να συνδυάσουν την εκδρομή τους με χειμερινές δραστηριότητες.

{https://www.youtube.com/watch?v=x-iK_SIXjMM}