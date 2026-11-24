Το Υπουργείο Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου προτίθεται να προχωρήσει στη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της πρόσβασης των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσίες.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να προχωρήσει στη θέσπιση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα διασφαλίζει την πρόσβαση των πολιτών σε βασικές τραπεζικές υπηρεσία με φυσική παρουσία στον χώρο του καταστήματος.

Σύμφωνα με το cashessentials.org, παρά την αυξημένη χρήση των ψηφιακών μέσων και συναλλαγών εκατομμύρια πολίτες εξακολουθούν να εξαρτώνται από τα τραπεζικά καταστήματα.

Έτσι, στις 16 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους, το βρετανικό Υπουργείο Οικονομικών αποδέχθηκε τη σύσταση ανεξάρτητης αξιολόγησης υπό την προεδρία του Richard Lloyd, ανακοινώνοντας τη πρόθεση της θέσπισης ενός νέου νομοθετικού πλαισίου για την προστασία της τραπεζικής εξυπηρέτησης με φυσική παρουσία.

Η ανάγκη για την ύπαρξη τραπεζικών καταστημάτων

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα ευρήματα, περισσότερο από 3 εκατομμύρια πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, βασίζονται στις υπηρεσίες των τραπεζικών καταστημάτων. Ο συγκεκριμένος αριθμός φαίνεται να ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια εάν συνυπολογιστούν και όσοι τις χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά.

Η ύπαρξη των φυσικών καταστημάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για τους ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία, πολίτες με χαμηλά εισοδήματα ή για πολίτες που χρησιμοποιούν λιγότερο συχνά τις ψηφιακές υπηρεσίες.

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Στο επίκεντρο των συζητήσεων έρχονται και τα στοιχεία της γεωγραφικής κάλυψης.

Πιο συγκεκριμένα, τα στοιχεία της αρχής Financial Conduct Authority (FCA), εστιάζει στο ποσοστό του πληθυσμού που κατοικεί σε αρκετά μεγάλη απόσταση από τα τραπεζικά καταστήματα, το οποίο μειώθηκε στο 79,6% το 2025, σε σχέση με το 87% του 2022.

Όπως μάλιστα, αναφέρεται, το νέο νομοθετικό πλαίσιο αναμένεται να διαμορφωθεί σε συνεργασία με τη Financial Conduct Authority, τις τράπεζες και τις ενώσεις των καταναλωτών.

Σκοπός τους θα είναι ο καθορισμός κριτηρίων για τις βασικές τραπεζικές υπηρεσίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των πολιτών.

Τέλος, η κυβέρνηση αναφέρει ότι το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι ευέλικτο και να προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πολιτών και τις εξελίξεις της τεχνολογίας.