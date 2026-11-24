Οι άνθρωποι του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος είχαν εκφράσει έντονη ανησυχία για την κατάστασή του.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου αναφέρθηκε μέσα από το Happy Day στη νοσηλεία του Γιάννη Παπαμιχαήλ, επισημαίνοντας ότι αντιμετωπίζει και άλλα προβλήματα υγείας.

Στο νοσοκομείο «Αττικόν» εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο Γιάννης Παπαμιχαήλ, με την Τίνα Μεσσαροπούλου να μεταφέρει νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του μέσα από την εκπομπή «Happy Day».

Ο γιος της Αλίκης Βουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ μεταφέρθηκε στην ψυχιατρική κλινική του νοσοκομείου την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, έπειτα από πρωτοβουλία συγγενικών του προσώπων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι άνθρωποι του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος είχαν εκφράσει έντονη ανησυχία για την κατάστασή του, αναζητώντας τρόπο προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα και υποστήριξη.

Τι αποκάλυψε η Τίνα Μεσσαροπούλου για την υγεία του

Με αφορμή τις δηλώσεις του ξαδέλφου του, Αιμίλιου Βουγιουκλάκη, στην κάμερα του «Happy Day», η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην πορεία της υγείας του Γιάννη Παπαμιχαήλ, τονίζοντας πως η κατάστασή του απαιτεί χρόνο.

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Όπως ανέφερε, πέρα από τα ζητήματα ψυχικής υγείας, ο ίδιος αντιμετωπίζει και άλλα ιατρικά προβλήματα, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Είναι μία κατάσταση που θέλει χρόνο, είναι πάρα πολλά τα προβλήματα, είναι πολλά τα προβλήματα υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά η Τίνα Μεσσαροπούλου, επισημαίνοντας στη συνέχεια ότι τα ζητήματα που χρήζουν ιατρικής αντιμετώπισης δεν περιορίζονται μόνο στην ψυχική του υγεία.

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