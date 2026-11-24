Ερευνητές του MIT ανέπτυξαν ένα ελαστικό, στερεό υλικό που μπορεί να αντικαταστήσει το παραδοσιακό τζελ των υπερήχων, ανοίγοντας δρόμο σε φορητά επιθέματα που παρακολουθούν συνεχώς την υγεία μας.

Το κρύο τζελ που συνοδεύει σχεδόν κάθε υπερηχογράφημα ίσως σύντομα αποτελέσει παρελθόν.

Μια ερευνητική ομάδα από το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Μασαχουσέτης (MIT) ανέπτυξε ένα νέο, στεγνό και ελαστικό υλικό, το οποίο μπορεί να μεταδίδει αποτελεσματικά τα υπερηχητικά κύματα χωρίς να χρειάζεται υγρό.

Η εξέλιξη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Science, θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η τεχνολογία των υπερήχων, μεταφέροντας την ιατρική απεικόνιση έξω από τα νοσοκομεία και απευθείας στην καθημερινότητά μας.

Στα συμβατικά υπερηχογραφήματα το ειδικό τζελ που εφαρμόζεται στον ασθενή γεμίζει τα μικροσκοπικά κενά ανάμεσα στο δέρμα και τον αισθητήρα, επιτρέποντας στα υπερηχητικά κύματα να περάσουν αποτελεσματικά και να παραγάγουν καθαρές εικόνες των εσωτερικών δομών του σώματος.

Η συγκεκριμένη διαδικασία λειτουργεί εξαιρετικά σε ένα ιατρικό περιβάλλον.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι γίνεται, όμως, όταν θέλουμε να φοράμε έναν αισθητήρα υπερήχων για ώρες ή ακόμη και ημέρες;

Αυτό είναι το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει η ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Zhao του MIT. Οι επιστήμονες αναπτύσσουν φορητά επιθέματα υπερήχων, τα οποία θα μπορούν να παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση του οργανισμού, χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να βρίσκεται σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο.

Οι παραδοσιακές υδρογέλες αποτελούνται κυρίως από νερό. Ωστόσο, έχουν ένα σημαντικό μειονέκτημα, μέσα σε μία ή δύο ημέρες μπορεί να στεγνώσουν, χάνοντας παράλληλα την ικανότητά τους να μεταδίδουν σωστά τα ηχητικά κύματα.

«Σε ένα ιατρείο, ο τεχνικός μπορεί απλώς να προσθέσει περισσότερο τζελ. Σε μια φορητή συσκευή όμως, οι σχεδιασμοί που βασίζονται σε τζελ περιορίζουν τη δυνατότητα μακροχρόνιας χρήσης», εξηγεί ο Xuanhe Zhao, καθηγητής Μηχανολογίας στο MIT.

Η λύση βρίσκεται στη μοριακή αρχιτεκτονική

Η πρόκληση για τους ερευνητές ήταν να δημιουργήσουν ένα στερεό, ελαστικό υλικό που να συμπεριφέρεται στο υπερηχογράφημα όπως ένα υγρό.

Η απάντηση ήρθε μέσα από τη μοριακή μηχανική και μια ιδιαίτερη δομή που ονομάζεται «bottlebrush», δηλαδή μοριακή αρχιτεκτονική που θυμίζει βούρτσα για μπουκάλια.

Σε αντίθεση με τα συνηθισμένα πολυμερή, στα οποία οι μακριές μοριακές αλυσίδες συνδέονται μεταξύ τους δημιουργώντας ένα πυκνό δίκτυο, τα μόρια bottlebrush διαθέτουν έναν κεντρικό κορμό από τον οποίο προεξέχουν μικρότερες πλευρικές αλυσίδες. Η διάταξη αυτή μειώνει την αλληλεπίδραση και την τριβή μεταξύ των μοριακών αλυσίδων.

Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μετάδοση των υπερήχων. Στα στερεά υλικά, η εσωτερική τριβή μπορεί να απορροφήσει μέρος της ενέργειας των ηχητικών κυμάτων, υποβαθμίζοντας το σήμα. Στη νέα δομή, οι μοριακές αλυσίδες μπορούν να κινούνται ευκολότερα, περιορίζοντας τις απώλειες.

Η πρώτη εκδοχή του υλικού, ωστόσο, ήταν υπερβολικά εύθραυστη. Οι ερευνητές περιγράφουν τα αρχικά δείγματα ως κάτι που έμοιαζε με τόφου, πολύ μαλακό, χωρίς την απαραίτητη μηχανική αντοχή. Η λύση ήταν η προσθήκη ενός δεύτερου, χαλαρά συνδεδεμένου μοριακού δικτύου, το οποίο ενίσχυσε τη δομή χωρίς να αλλοιώσει τις ιδιότητες χαμηλής τριβής.

Το αποτέλεσμα ήταν ένα στερεό, ελαστικό υλικό που μπορεί να τεντώνεται επανειλημμένα χωρίς να σκίζεται.

«Μοιάζει πολύ με το δέρμα. Είναι εξαιρετικά μαλακό, αλλά διατηρεί τη συνοχή του όταν το πιέζεις ή το τραβάς», αναφέρει ο Shu Wang, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο MIT.

Τι έδειξαν οι δοκιμές

Οι πρώτες δοκιμές έδειξαν ότι το νέο υλικό μπορεί να μεταδίδει σταθερά τους υπέρηχους για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από τις συμβατικές υδρογέλες.

Οι ερευνητές δημιούργησαν δείγματα περίπου στο μέγεθος μιας πιστωτικής κάρτας και τα δοκίμασαν σε ένα ειδικό συνθετικό μοντέλο που αναπαριστά το ανθρώπινο δέρμα και τους εσωτερικούς ιστούς. Το αποτέλεσμα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικό, η διάταξη παρήγε καθαρές εικόνες για περίπου εννέα συνεχόμενες ημέρες.

Στη συνέχεια, η ομάδα εξέτασε τη συμπεριφορά του υλικού κατά τη σωματική άσκηση. Ένας εθελοντής φόρεσε το επίθεμα στο στήθος του και έτρεξε σε διάδρομο για δέκα λεπτά. Για λόγους σύγκρισης, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν επίσης ένα συμβατικό δείγμα από καουτσούκ σιλικόνης.

Ενώ η σιλικόνη συγκέντρωσε υγρασία από τον ιδρώτα, το νέο υλικό κατάφερε να απομακρύνει τον συσσωρευμένο ιδρώτα, διατηρώντας τις μηχανικές του ιδιότητες.

Η πιο εντυπωσιακή δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες κίνησης. Οι ερευνητές τοποθέτησαν ένα μικρό επίθεμα υπερήχων, περίπου στο μέγεθος ενός μπρελόκ, στον λαιμό ενός εθελοντή. Η συσκευή συνδεόταν με έναν φορητό υπολογιστή τύπου τάμπλετ, ο οποίος κατέγραφε τις εικόνες που παρήγε ο αισθητήρας.

Ο εθελοντής έκανε ποδήλατο για 30 λεπτά, διασχίζοντας διαδρομή με έντονες ανηφόρες από την πανεπιστημιούπολη του MIT. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, το επίθεμα διατήρησε συνεχή και ακριβή απεικόνιση της ροής του αίματος.

Η συγκεκριμένη τεχνολογία δεν αφορά απλώς την αντικατάσταση ενός ενοχλητικού τζελ. Το πραγματικό της ενδιαφέρον βρίσκεται στις δυνατότητες που δημιουργεί για τη συνεχή παρακολούθηση του ανθρώπινου σώματος.

Φανταστείτε ένα μικρό επίθεμα που εφαρμόζεται στο δέρμα και καταγράφει δεδομένα για τη λειτουργία του οργανισμού, ενώ ο χρήστης εργάζεται, κοιμάται, περπατά ή αθλείται. Αντί για μια μεμονωμένη εξέταση στο ιατρείο, οι γιατροί θα μπορούσαν δυνητικά να έχουν πρόσβαση σε μια πολύ πιο ολοκληρωμένη εικόνα της υγείας ενός ασθενούς.

Οι εφαρμογές θα μπορούσαν να επεκταθούν στην παρακολούθηση αθλητών, στην απομακρυσμένη φροντίδα ασθενών, αλλά και στη μακροχρόνια παρακολούθηση ανθρώπων που χρειάζονται συστηματικό έλεγχο συγκεκριμένων λειτουργιών του οργανισμού.

Προς το παρόν, η ομάδα εργάζεται στη βελτιστοποίηση της κατασκευής του υλικού, με στόχο να καταστήσει τα φορητά συστήματα υπερήχων πιο πρακτικά και εύκολα στην παραγωγή.

{https://youtube.com/shorts/wwYwD-IsIPQ?si=5rjQHWTfJwNeFlun}